CleanCore Solutions ประกาศตั้งคลังสำรอง Dogecoin แต่หุ้นดิ่ง 59%
เกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนวงการการเงินและคริปโต เมื่อ CleanCore Solutions บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ประกาศจัดตั้งคลังสำรองด้วยเหรียญ Dogecoin มูลค่ามหาศาลกว่า 175 ล้านดอลลาร์ แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นดังคาด เพราะราคาหุ้นของบริษัทดิ่งเหวทันทีกว่า 59% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสวนทางกับราคาเหรียญ Dogecoin ที่ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนทั่วโลก
เปิดตัวคลัง Dogecoin เขย่า Wall Street
CleanCore Solutions บริษัทผู้ให้บริการทำความสะอาดที่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ ZONE ได้สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศแผนจัดสรรเงินทุนมูลค่า 175,000,420 ดอลลาร์ เพื่อก่อตั้งคลังสำรอง Dogecoin อย่างเป็นทางการ
การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการเดินตามเทรนด์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่หันมาถือครองสินทรัพย์คริปโตเป็นคลังสำรองของบริษัท ซึ่งได้รับความนิยมมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา
โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีชื่อเสียงในวงการอย่าง Dogecoin Foundation และ House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศของ Dogecoin โดยเฉพาะ
หุ้น ZONE ดิ่งเหว 59% สวนทางราคา Dogecoin
อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ราคาหุ้น ZONE ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงเกือบ 60% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นซึ่งเคยพุ่งไปแตะระดับสูงสุดที่ 7 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ทรุดตัวลงมาอยู่ที่ 2.71 ดอลลาร์หลังวันหยุดยาวสุดสัปดาห์
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในขณะที่หุ้นของบริษัทกำลังเผชิญกับหายนะทางการเงิน ราคาเหรียญ Dogecoin กลับพุ่งขึ้นกว่า 2.3% ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังการประกาศข่าวนี้
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและความซับซ้อนของตลาด เมื่อการตัดสินใจลงทุนในเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดในตลาดคริปโตอย่าง Dogecoin กลับส่งผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล
วิเคราะห์เบื้องหลังและเสียงจากผู้เชี่ยวชาญ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการกระทำของคนในหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลล่าสุดจาก Nasdaq ระบุว่ามีการขายหุ้นโดยผู้บริหารครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม เมื่อ Bethor LTD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CleanCore ได้ขายหุ้น ZONE ออกไปจำนวน 34,618 หุ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในประเด็นนี้
เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) ผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF ที่มีชื่อเสียง ได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หุ้นร่วงครั้งนี้สั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “What a world” (โลกนี้มันช่างน่าประหลาดจริง ๆ) ซึ่งสะท้อนความรู้สึกเหนือจริงของสถานการณ์ที่บริษัทบริการทำความสะอาดทุ่มเงิน 175 ล้านดอลลาร์เข้าสู่เหรียญมีมอย่าง Dogecoin แต่กลับต้องเห็นมูลค่าหุ้นของตัวเองพังทลายลงถึง 59% ในทันที
นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับโลกการลงทุนที่กำลังเชื่อมต่อระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและคริปโตเคอร์เรนซี