Trump ได้ลงนามเปิดทาง Bitcoin เข้ากองทุน 401(k) ราคา BTC พุ่งทันที!

Bitcoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ หลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหาร (Executive Order) เพื่อเปิดทางให้สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin สามารถถูกรวมอยู่ในแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 401(k) ของสหรัฐฯ ได้ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นทันที สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อการยอมรับ Bitcoin ในวงกว้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตของ Bitcoin ซึ่งเป็นราชาแห่งคริปโตเคอร์เรนซี

เจาะลึกคำสั่งพิเศษของ Trump ที่จะเปลี่ยนอนาคตการลงทุน Bitcoin

รายงานจาก Reuters และ ABC News ชี้ว่าคำสั่งพิเศษนี้มีเป้าหมายเพื่อสั่งการให้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (Labor Department) ประเมินและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับแผนการเกษียณอายุที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโตที่พยายามผลักดันให้ Bitcoin เข้าถึงตลาดกองทุน 401(k) ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่า 12.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การเปิดประตูสู่เงินทุนก้อนใหญ่นี้อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การลงทุนใน Bitcoin ไปอย่างสิ้นเชิง

การอนุญาตให้ Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน 401(k) ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการกระจายความเสี่ยง แต่ยังเป็นการยอมรับ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาวอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและลดความลังเลของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่กำลังจับตามองตลาด Bitcoin อยู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดคลื่นการลงทุนใน Bitcoin ระลอกใหม่

นอกจาก Bitcoin แล้ว คำสั่งดังกล่าวยังครอบคลุมถึงสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น Private Equity และอสังหาริมทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม Bitcoin ได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสภาพคล่องและเป็นที่รู้จักมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นี้จะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี Bitcoin เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่เคยเป็นข้อกังวลหลักสำหรับการลงทุนใน Bitcoin มาก่อน

ตลาด Bitcoin ตอบรับเชิงบวก: วิเคราะห์แนวโน้มราคาหลังข่าวใหญ่

หลังมีข่าวนี้ออกมา ล่าสุดตลาดตอบสนองในเชิงบวกอย่างรวดเร็ว ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นเกือบ 800 ดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมองว่านี่เป็นปัจจัยบวกอย่างยิ่งต่ออนาคตของ Bitcoin การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ครั้งนี้ยังส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่กลับมาอีกครั้งในหมู่นักลงทุน Bitcoin

กราฟราคา Bitcoin พุ่งเมื่อมีข่าว Trump จ่อลงนามไฟเขียวอนุญาติให้ Bitcoin เข้าแผนเกษียณ 401(k)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้สวนทางกับท่าทีของกระทรวงแรงงานในอดีตที่เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดข้อมูลและการกำกับดูแลที่เพียงพอสำหรับการนำ Bitcoin เข้ามาในแผนการเกษียณอายุ การที่ทรัมป์ตัดสินใจผลักดันเรื่องนี้จึงถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินและเปิดรับ Bitcoin มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของตลาด Bitcoin ในระยะยาว

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ Bitcoin หากคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้จริงและกองทุน 401(k) เริ่มจัดสรรเงินทุนเพียงเล็กน้อย (เช่น 1-2%) เข้ามาใน Bitcoin ก็อาจหมายถึงเม็ดเงินใหม่หลายแสนล้านดอลลาร์ที่จะไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะสร้างแรงซื้อและผลักดันให้ราคา Bitcoin ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ (All-Time High) ได้ไม่ยาก นักลงทุน Bitcoin ทั่วโลกจึงกำลังจับตาดูความคืบหน้าของนโยบายนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจับจังหวะตลาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้ว่า Bitcoin อาจมีความเสี่ยงปรับฐานระยะสั้น ก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว

ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็ทำให้เกิดการคาดการณ์ที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้น โดยมีบทวิเคราะห์ที่ตั้งเป้าว่า ราคา Bitcoin อาจพุ่งสู่ $250K ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังต่อปัจจัยบวกครั้งใหญ่นี้

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่น่าจับตา

ท่ามกลางกระแสการยอมรับ Bitcoin ในวงกว้างที่เพิ่มขึ้น ความต้องการโซลูชันที่จะมาแก้ปัญหาความเร็วและค่าธรรมเนียมของเครือข่าย Bitcoin ก็สูงขึ้นตามไปด้วย นี่คือจุดที่โปรเจกต์อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะ Layer-2 รุ่นบุกเบิกที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่ของ Bitcoin ให้เป็นมากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่า แต่กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi และ dApps.

Bitcoin Layer 2 - Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper แก้ปัญหาคอขวดของ Bitcoin ดั้งเดิมที่ช้าและมีค่าธรรมเนียมสูง ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ทำให้การใช้งาน Bitcoin ในชีวิตประจำวันเป็นไปได้จริง นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศที่พร้อมใช้งานทันที เช่น Meme Coin Factory สำหรับสร้างเหรียญบน Bitcoin ได้ง่ายๆ และระบบ DeFi ที่ให้ผู้ใช้สามารถนำ BTC มาใช้เป็นหลักประกันหรือปล่อยกู้ได้

การระดมทุน Presale ของ $HYPER เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ก่อนโดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ซึ่งสร้างความเท่าเทียมและน่าสนใจอย่างยิ่ง สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ $0.01255 และโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดถึง 145% APY ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูงควบคู่ไปกับระบบนิเวศของ Bitcoin

การตัดสินใจของทรัมป์ในการผลักดันให้ Bitcoin เข้าสู่แผนการลงทุน 401(k) ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงสถานะของ Bitcoin จากสินทรัพย์ทางเลือกให้กลายเป็นสินทรัพย์กระแสหลักในพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่จะปลดล็อกเม็ดเงินมหาศาล แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและปูทางให้กับการยอมรับ Bitcoin ในระดับสถาบันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่คือข่าวใหญ่ที่นักลงทุน Bitcoin ทั่วโลกต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับ Bitcoin

สำหรับนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และต้องการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด การเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น จะเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญเพื่อคว้าโอกาสการลงทุนในอนาคต

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
