BlackRock จัดให้! เล็งเปิด Bitcoin ETF ใหม่ สร้างรายได้จาก BTC
Bitcoin กำลังถูกผลักดันสู่เวทีการลงทุนครั้งใหม่ เมื่อ BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกเดินหน้าสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดคริปโต หลังจากที่ Spot BTC ETF ประสบความสำเร็จอย่างมาก ล่าสุดได้ยื่นขออนุมัติเปิดตัว ‘Bitcoin Premium Income ETF’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสเงินสดหรือรายได้ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
กองทุนใหม่นี้ถูกมองว่าอาจเปลี่ยนมุมมองการลงทุนใน BTC อย่างสิ้นเชิง พร้อมทั้งดึงดูดเงินทุนจำนวนมหาศาลจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอเข้าสู่ตลาดคริปโต
ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก BlackRock นี้มีความแตกต่างจาก Spot ETF ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยหัวใจของ ‘BTC Premium Income ETF’ คือการใช้กลยุทธ์ ‘Covered Call’ บนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ BTC อธิบายง่ายๆ คือ กองทุนจะเข้าถือครอง BTC ขณะเดียวกันก็จะทำการขาย Call Options (สิทธิในการซื้อ) ในสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ
เป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้คือการเก็บค่า ‘พรีเมียม’ จากการขาย Options ซึ่งค่าพรีเมียมที่ได้รับจะถูกนำมาจ่ายเป็นผลตอบแทนหรือรายได้ให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของ BTC จากสินทรัพย์ที่เน้นทำกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gains) เพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ประจำได้ คล้ายกับการลงทุนในหุ้นปันผลหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุน BTC ไม่เคยได้รับมาก่อน
กลยุทธ์ใหม่ของ BlackRock และผลกระทบต่อตลาด BTC
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์การเงินแบบดั้งเดิมที่ให้ผลตอบแทนคงที่มีความน่าสนใจลดลง Premium Income ETF นี้จึงเข้ามาตอบโจทย์นักลงทุนที่กำลังมองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
BlackRock ได้ยื่นจดทะเบียนกองทุนนี้ในรัฐเดลาแวร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ ‘สวรรค์ทางภาษี’ และมีกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดตั้งบริษัทและกองทุนทางการเงิน
การเลือกที่ตั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะดึงดูดเงินทุนจากสถาบันขนาดใหญ่ เพราะหากกองทุนนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ก็จะเป็นการเปิดประตูให้ BTC เข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนมาตรฐานของนักลงทุนทั่วโลกได้ง่ายขึ้น และจะยิ่งตอกย้ำสถานะผู้นำของ BlackRock ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
แนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร – ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี?
การเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BlackRock ทำให้การเข้าถึง BTC นั้นง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมมาก จากเดิมที่ต้องซื้อขายผ่านกระดานเทรดคริปโตโดยตรง ปัจจุบันนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลอย่าง ETF ซึ่งซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป
