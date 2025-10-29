BTC $115,469.41 -0.03%
ETH $4,137.18 -1.99%
SOL $200.67 -0.78%
PEPE $0.0000072 -1.31%
SHIB $0.000010 -2.82%
BNB $1,146.82 -0.16%
DOGE $0.20 -1.66%
XRP $2.66 -1.28%
Cryptonews ข่าว Altcoin

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! Solana ETP เข้าเทรดใน NYSE แล้ว

Altcoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ภาพที่ถูกแก้ไขเพื่อความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น 28-10-2025

วงการคริปโตต้องจารึก! เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025, Bitwise ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัว $BSOL ซึ่งเป็น Spot Solana ETP ตัวแรกของสหรัฐอเมริกา เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) อย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากจับตาว่า Solana จะกลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หรือไม่ หลังจากที่ Spot Bitcoin และ Ethereum ETP ได้ปูทางไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ Grayscale ก็เตรียมส่ง $GSOL เข้ามาแข่งขันในเร็วๆ นี้เช่นกัน

เจาะลึก BSOL: Spot Solana ETP ตัวแรกในสหรัฐฯ มีอะไรน่าสนใจ?

การเปิดตัว Bitwise Solana Staking ETF ($BSOL) บน NYSE เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึง Solana ผ่านบัญชีโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมได้อย่างถูกกฎหมาย Kristin Smith ประธานของ Solana Policy Institute กล่าวว่านี่คือ “ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ” (watershed moment) ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบัญชีเพื่อการเกษียณและบัญชีโบรกเกอร์ที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น

จุดเด่นของ $BSOL คือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น่าดึงดูดใจอย่างมาก โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปี (sponsor fee) เพียง 0.20% เท่านั้น และยังประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสินทรัพย์ 1 พันล้านดอลลาร์แรกเป็นเวลา 3 เดือนอีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนยังมีเป้าหมายรองในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการ Staking เหรียญ Solana โดยมี Coinbase Custody Trust Company ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์

วิเคราะห์คู่แข่ง: Solana ETP จาก Bitwise ปะทะ Grayscale

การมาถึงของ $BSOL เป็นการท้าชนโดยตรงกับ Grayscale Solana Trust (GSOL) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเทรดในตลาด OTC และคิดค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 2.50% ต่อปี ข้อมูลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2025 เผยว่ากองทรัสต์ GSOL มีผลตอบแทนราคาตลาดในช่วง 12 เดือนติดลบถึง -80.59% สวนทางกับผลตอบแทนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่เป็นบวก 31.54% ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง (discount) และเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนในผลิตภัณฑ์ Solana เดิม

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน Grayscale ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ Staking เข้าไปในกองทรัสต์ Solana ของตนเองเมื่อไม่นานมานี้ และคาดว่าจะเปิดตัว Spot $GSOL ETP ของตัวเองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนใน Altcoin ยอดนิยมตัวนี้เพิ่มขึ้น และเกิดการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

คาดการณ์อนาคตและผลกระทบต่อราคา Solana

เส้นทางสู่การอนุมัติ Spot Solana ETP ในสหรัฐฯ ได้รับการปูทางมาจากการที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้วางมาตรฐานการจดทะเบียนสำหรับ Crypto ETPs ทั่วไป รวมถึงการมีตลาด CME Solana futures ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกลไกการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้สำเร็จ นี่คือสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ Solana ในตลาดการเงินกระแสหลัก

นักวิเคราะห์ตลาดหลายรายคาดการณ์ว่าราคา SOL อาจปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเปิดตัว ETP เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ทั่วโลกที่ผลิตภัณฑ์คริปโตที่ถูกกฎหมายกำลังขยายตัวไปยังตลาดอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Solana กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ และมีโอกาสสร้างราคาสูงสุดใหม่ (New High) ในอนาคต

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,097,165,469,056
6.07
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์
DOGE ตื่น! จับตา Maxi Doge เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-28 23:40:06
ข่าว Altcoin
จับตาให้ดี! Trump Coin ดีด 20% ลุ้นเป้าต่อไปที่ $10
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-28 23:26:42
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า