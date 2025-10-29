ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! Solana ETP เข้าเทรดใน NYSE แล้ว
วงการคริปโตต้องจารึก! เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025, Bitwise ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัว $BSOL ซึ่งเป็น Spot Solana ETP ตัวแรกของสหรัฐอเมริกา เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) อย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากจับตาว่า Solana จะกลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หรือไม่ หลังจากที่ Spot Bitcoin และ Ethereum ETP ได้ปูทางไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ Grayscale ก็เตรียมส่ง $GSOL เข้ามาแข่งขันในเร็วๆ นี้เช่นกัน
เจาะลึก BSOL: Spot Solana ETP ตัวแรกในสหรัฐฯ มีอะไรน่าสนใจ?
การเปิดตัว Bitwise Solana Staking ETF ($BSOL) บน NYSE เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึง Solana ผ่านบัญชีโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมได้อย่างถูกกฎหมาย Kristin Smith ประธานของ Solana Policy Institute กล่าวว่านี่คือ “ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ” (watershed moment) ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบัญชีเพื่อการเกษียณและบัญชีโบรกเกอร์ที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น
จุดเด่นของ $BSOL คือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น่าดึงดูดใจอย่างมาก โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปี (sponsor fee) เพียง 0.20% เท่านั้น และยังประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสินทรัพย์ 1 พันล้านดอลลาร์แรกเป็นเวลา 3 เดือนอีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนยังมีเป้าหมายรองในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการ Staking เหรียญ Solana โดยมี Coinbase Custody Trust Company ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์
วิเคราะห์คู่แข่ง: Solana ETP จาก Bitwise ปะทะ Grayscale
การมาถึงของ $BSOL เป็นการท้าชนโดยตรงกับ Grayscale Solana Trust (GSOL) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเทรดในตลาด OTC และคิดค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 2.50% ต่อปี ข้อมูลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2025 เผยว่ากองทรัสต์ GSOL มีผลตอบแทนราคาตลาดในช่วง 12 เดือนติดลบถึง -80.59% สวนทางกับผลตอบแทนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่เป็นบวก 31.54% ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง (discount) และเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนในผลิตภัณฑ์ Solana เดิม
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน Grayscale ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ Staking เข้าไปในกองทรัสต์ Solana ของตนเองเมื่อไม่นานมานี้ และคาดว่าจะเปิดตัว Spot $GSOL ETP ของตัวเองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนใน Altcoin ยอดนิยมตัวนี้เพิ่มขึ้น และเกิดการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
คาดการณ์อนาคตและผลกระทบต่อราคา Solana
เส้นทางสู่การอนุมัติ Spot Solana ETP ในสหรัฐฯ ได้รับการปูทางมาจากการที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้วางมาตรฐานการจดทะเบียนสำหรับ Crypto ETPs ทั่วไป รวมถึงการมีตลาด CME Solana futures ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกลไกการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้สำเร็จ นี่คือสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ Solana ในตลาดการเงินกระแสหลัก
นักวิเคราะห์ตลาดหลายรายคาดการณ์ว่าราคา SOL อาจปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเปิดตัว ETP เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ทั่วโลกที่ผลิตภัณฑ์คริปโตที่ถูกกฎหมายกำลังขยายตัวไปยังตลาดอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Solana กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ และมีโอกาสสร้างราคาสูงสุดใหม่ (New High) ในอนาคต