Bitcoin จะพุ่งทะลุ $120K หรือร่วงสู่ $110K หลัง Options หมดอายุ?
Bitcoin กำลังเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาดคริปโต หลังสัญญา Options รายสัปดาห์มูลค่ากว่า $3.4 พันล้านเพิ่งหมดอายุ โดยข้อมูลล่าสุดเผยอัตราส่วน Put/Call ที่ 1.3 สะท้อนแรงกดดันขาลงในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนจับตาว่าราคา BTC จะมีโอกาสพุ่งกลับไปทดสอบ $120,000 หรือถอยลงไปหาแนวรับ $110,000 ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
วิเคราะห์ตลาด Options ของ BTC: สัญญาณหมีมาเยือน?
การหมดอายุของสัญญา Options รายสัปดาห์บนแพลตฟอร์ม Deribit เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ส่งสัญญาณที่น่าสนใจแก่นักลงทุน โดยมีมูลค่า Open Interest รวมกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นถึงความเด่นชัดของ Put Options (สิทธิ์ในการขาย) ที่มีอัตราส่วน Put/Call ของ BTC สูงถึง 1.3 ตัวเลขนี้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบหรือมุมมองแบบหมี (Bearish) ที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักเทรดเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณหมีในระยะสั้น แต่ตลาด Options กลับแสดงให้เห็นถึงความผันผวนในอนาคตที่ค่อนข้างต่ำ (Implied Volatility) ตามข้อมูลจาก Greeks.live ตลาดได้คาดการณ์และซึมซับข่าวการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าไปแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยลง 25 basis-point ทำให้ตลาดไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงและไม่คาดคิดในเร็วๆ นี้
เมื่อมองไปที่ภาพรวมของเดือนกันยายน สัญญา Options ที่จะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนมีมูลค่าสูงถึง 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์ และที่น่าสนใจคือ สัญญาส่วนใหญ่กลับเป็น Call Options (สิทธิ์ในการซื้อ) ซึ่งบ่งชี้ว่าในระยะยาว นักลงทุนจำนวนมากยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อราคา BTC และคาดว่าราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นได้
คาดการณ์ราคา Bitcoin: ลุ้นทะลุ $120K หรือกลับฐาน $110K?
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเทรดอนุพันธ์ ราคา BTC ในปัจจุบันดูเหมือนจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบราคาที่ชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 111,000 ถึง 116,000 ดอลลาร์ แม้จะมีแรงกดดันจากการเปิดสถานะ Short ไปจนถึงระดับ 120,000 ดอลลาร์ แต่โอกาสที่จะเกิด Short Squeeze ผลักดันราคาให้ทะลุระดับดังกล่าวในทันทีนั้น ยังคงมีไม่มากนัก
ในทางกลับกัน ความเสี่ยงด้านขาลงยังคงมีอยู่ โดยราคา BTC อาจปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 111,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่มีสถานะ Long มูลค่ากว่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์รออยู่ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการล้างพอร์ตสถานะ Short ของ BTC ไปแล้วกว่า 82 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ยังคงเกิดขึ้นในตลาด
แม้ว่า BTC Dominance จะลดลงมาอยู่ที่ 57.2% เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin แต่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดกระทิงสำหรับ BTC ยังคงแข็งแกร่ง ความต้องการ Spot BTC อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และความผันผวนของตลาดโดยรวมลดลงใกล้ระดับต่ำสุดตลอดกาลที่ 1.12% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี? Best Wallet อาจเป็นคำตอบ
ถ้าถามว่า ซื้อ BTC ที่ไหนดี ต้องบอกว่าปัจจุบันมีตัวเลือก Exchange มากมายให้ใช้บริการซื้อขาย ขณะที่กระเป๋าคริปโตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ในฐานะเครื่องมือเก็บเหรียญที่มอบความปลอดภัยแก่สินทรัพย์ แต่จะดีกว่าไหมถ้าแอปเดียวสามารถเป็นได้ทั้ง 2 อย่าง?
Best Wallet เป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ให้คุณสามารถซื้อขาย BTC และเหรียญอีกมากมายแบบ multi-chain ได้รับการกล่าวถึงในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตที่มีคุณสมบัติครบครัน และความปลอดภัยระดับสถาบัน กระเป๋าเงินนี้เป็นแบบ non-custodial ผู้ใช้งานจึงได้เป็นเจ้าของ private key อย่างสมบูรณ์
Best Wallet รองรับทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana และ Base นอกจากนี้ยังรองรับการซื้อคริปโตด้วยสกุลเงินท้องถิ่นผ่านผู้ให้บริการ fiat on-ramp และมีระบบคะแนนสะสม BW Points ที่มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้งานด้วย
อีกจุดเด่นของ crypto wallet นี้คือ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายบนมือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) ทำให้การตั้งค่ารวดเร็วและสะดวกสบาย แถมยังได้รับการรับรองจาก WalletConnect แล้วด้วย
โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ จะมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม Presale และส่วนลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมภายในแอป นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนา Best Card สำหรับการใช้จ่ายจริงในอนาคต Best Wallet จึงเป็นมากกว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผสานความง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเข้ากับฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับนักลงทุนมืออาชีพได้อย่างลงตัว
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทรีวิว Best Wallet เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามได้ใน X และ Telegram