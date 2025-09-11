Best Wallet v2.11 เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บน iOS เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Solana Integration และระบบ Rewards
Best Wallet กระเป๋าเงินคริปโตแบบมัลติเชนที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่สาม (non-custodial) ประกาศเปิดตัวเวอร์ชัน 2.11 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS และ Android ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น ทั้งในด้านความเร็ว ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจในเวอร์ชัน 2.11
หนึ่งในไฮไลต์ของการอัปเดตครั้งนี้คือระบบ Advanced Gas Controls ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเร่งหรือยกเลิกธุรกรรมที่ค้างอยู่ได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาการทำธุรกรรมที่ติดขัดบนเครือข่าย EVM การควบคุมนี้ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้มากขึ้นว่าเงินดิจิทัลของตนปลอดภัยใน กระเป๋า Bitcoin ที่ไว้ใจได้มากที่สุด
นอกจากนี้ Best Wallet ยังเพิ่มตัวเลือกภาษาใหม่ ได้แก่ ฝรั่งเศสและอิตาลี เพื่อรองรับผู้ใช้จากทั่วโลก ขณะที่ภาษาโปรตุเกสและสเปนถูกวางแผนไว้ในอัปเดตถัดไป
อีกหนึ่งการพัฒนาใหญ่คือการขยายการรองรับเครือข่าย Solana โดยผู้ใช้สามารถซื้อโทเคนใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว (Upcoming Tokens) ด้วย SOL หรือ USDC ได้โดยตรงบนเครือข่าย Solana ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึง เหรียญ Presale ใหม่ๆ บนเครือข่ายได้ก่อนใคร
ในส่วนของแท็บ Rewards ก็ถูกปรับโฉมใหม่ เพิ่มระบบรางวัลรายสัปดาห์ (7-day streak) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มต่อเนื่องมากขึ้น
ความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องของ Best Wallet
ก่อนหน้านี้ เวอร์ชัน 2.10 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการรองรับ Solana แบบเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและนำเข้ากระเป๋า ส่ง รับ สลับ (swap) และซื้อเหรียญ $SOL หรือโทเคนบนเครือข่าย Solana ได้โดยตรง อีกทั้งยังเพิ่มการทำธุรกรรม Cross-chain สำหรับ Bitcoin และระบบ gamification ที่ให้รางวัลตามการใช้งาน พร้อมรองรับภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี
ฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ Best Wallet กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของผู้ใช้งานที่กำลังมองหา กระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุด เพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างครอบคลุมและปลอดภัย
การเติบโตของ Best Wallet Token
ควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Best Wallet Token (BEST) ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยในรอบ Presale ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $0.025615 และสามารถระดมทุนได้เกือบ 16 ล้านดอลลาร์แล้ว ทั้งที่กำหนดสิ้นสุดรอบ Presale ไว้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025
BEST ถูกออกแบบมาเป็นโทเคนยูทิลิตี้ของระบบนิเวศ Best Wallet มอบสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รางวัลจากการ Staking และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการ Presale ล่วงหน้า
อีกหนึ่งจุดขายของ Best Wallet คือฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่ช่วยแสดงโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจก่อนเข้าตลาด พร้อมด้วยตัวรวบรวม Yield Farming ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 1,000 รายการ และใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสขั้นสูงของ Fireblocks’ MPC-CMP ทำให้ Best Wallet โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ปลอดภัยและครบวงจรสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งความปลอดภัยและโอกาสเติบโต
Best Wallet พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน iOS และ Android และกำลังเดินหน้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet ได้เลย