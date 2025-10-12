ย่อเพื่อไปต่อ! Bitcoin ส่งสัญญาณกระทิง จ่อพุ่งทะลุ ATH
หลังจากที่ราคา Bitcoin (BTC) มีการย่อตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนหลายคนเกิดความกังวล แต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายราย การปรับฐานครั้งนี้อาจเป็นเพียง “การพักเพื่อไปต่อ” และเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังสะสมพลังเพื่อเตรียมพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) อีกครั้ง โดยมีสัญญาณเชิงบวกปรากฏขึ้นบนกราฟหลายตัวที่น่าจับตามอง
แน่นอนว่าความผันผวนของตลาดคริปโตอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด เช่น ข่าวการเมืองระดับโลก ดังเช่นกรณีที่ ทรัมป์ประกาศนโยบายภาษีต่อจีนและทำให้ BTC ร่วงลง แต่ถึงกระนั้น สัญญาณทางเทคนิคในปัจจุบันกลับชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งภายในของ Bitcoin เอง
วิเคราะห์ Bitcoin ปรับฐานเพื่อไปต่อ: สัญญาณกระทิงในแนวโน้มขาขึ้น
EtherNasyonaL นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้โพสต์บน X ว่า แม้จะมีความผันผวนล่าสุด แต่ Bitcoin ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ เขาอธิบายว่าการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเป็นเพียง “การปรับฐานที่ดี (Healthy Correction)” ภายในแนวโน้มกระทิงในภาพรวม ซึ่งการย่อตัวลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นอย่างยั่งยืน
หลังจากที่ราคา Bitcoin ถูกปฏิเสธจากโซนอุปทาน (Supply Zone) ก็ได้ร่วงลงมาพบกับแนวรับที่แข็งแกร่งในโซนอุปสงค์ (Demand Area) ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนฝั่งซื้อเข้ามาปกป้องราคาอย่างรวดเร็ว การดีดตัวกลับขึ้นมานี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดและยืนยันว่าความเชื่อมั่นในฝั่งกระทิงยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม
EtherNasyonaL ยังชี้ว่า สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้ Leverage ความผันผวนในระยะสั้นมักเป็นเพียง ‘สัญญาณรบกวน (Noise)’ ในภาพใหญ่เท่านั้น เนื่องจากแนวโน้มมหภาคของ Bitcoin ยังคงเป็นบวก และการปรับฐานที่กำลังดำเนินอยู่นี้อาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับการพุ่งขึ้นในรอบต่อไป โดยรวมแล้วโครงสร้างของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งและมีโมเมนตัมที่ดี
เจาะลึกสัญญาณ “Bullish Spring” ของ Bitcoin โอกาสพุ่งสู่ ATH ใหม่?
ขณะที่ Christopher Inks นักวิเคราะห์อีกราย ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจผ่าน X โดยชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ล่าสุดได้สร้างกรอบการเทรดที่ชัดเจนขึ้น และอาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ ‘Bullish Spring’ หรือ ‘Swing Failure Pattern (SFP)’ ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง
หากรูปแบบกระทิงนี้ได้รับการยืนยัน Inks คาดการณ์ว่า Bitcoin จะเข้าสู่ช่วงทดสอบ (Validation Phase) โดยการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Low) ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ การเคลื่อนไหวลักษณะนี้จะยืนยันความแข็งแกร่งของรูปแบบ Spring และอาจกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมในการพุ่งสู่ All-Time High (ATH) ครั้งใหม่
นอกเหนือจากรูปแบบ Bullish Spring แล้ว ยังมีบทวิเคราะห์อื่น ๆ ที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นนี้ โดยใช้ตัวชี้วัดอย่าง Mayer Multiple ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin อาจมีโอกาสพุ่งไปถึง $180,000 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) เสียอีก
นอกจากนี้ Inks ยังได้กล่าวถึง Open Interest (OI) ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยัน หาก OI ลดลงในขณะที่ราคากำลังพักตัว จะบ่งชี้ถึงการปิดสถานะ Short และเป็นการยืนยันการทดสอบในฝั่งกระทิง ในทางกลับกัน หาก OI เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาปิดต่ำลง อาจหมายถึงการกระจายของ (Distribution) ที่ยังดำเนินอยู่ และในมุมมองของทฤษฎี Elliott Wave (EWT) เขายังระบุว่าโครงสร้างราคาปัจจุบันเข้ากับรูปแบบ ‘Flat Correction’ ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนการดำเนินต่อไปของแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่าเดิม สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้างต้นว่า Bitcoin มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับขาขึ้นรอบใหม่
Bitcoin Hyper เผยหมุดหมายสำคัญสู่การเติบโต
Bitcoin Hyper กำลังเป็นที่จับตาในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่น่าสนใจ โดยระดมทุนได้กว่า 23.2 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ท่ามกลางช่วงเวลาที่ Bitcoin มีโอกาสสร้างสถิติราคาสูงสุดใหม่ และกระแส Altcoin Season ที่เริ่มคึกคัก เหรียญนี้เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture
Bitcoin Hyper แก้ปัญหาข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ทั้งความเร็วในการประมวลผลที่จำกัด ค่าธรรมเนียมที่สูง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่ถึง 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ประโยชน์ที่ใช้งานได้ทันที เช่น การสร้าง Meme Coin, การใช้ BTC ใน DeFi, การชำระเงินจำนวนน้อย และการเชื่อมชุมชน GameFi/NFT จาก Solana มาสู่ Bitcoin Layer-2 นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL อย่างปลอดภัยตั้งแต่แรกเริ่ม
ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นที่น่าสนใจ โดยไม่เปิดรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ผู้เข้าร่วมทั่วไปมีโอกาสเท่าเทียมกัน เหรียญ HYPER ยังมี Utility ที่จับต้องได้ เช่น ใช้เป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ การเชื่อม BTC กับ Layer-2 ยังเพิ่มความต้องการใช้เหรียญใน DeFi, NFT และ GameFi โครงการนี้จึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะในช่วง Altcoin Season ที่กำลังมาถึง
