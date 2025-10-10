Bitcoin อาจแตะ $180K ก่อนเข้าสู่ภาวะ Overbought! ส่องตัวชี้วัดคลาสสิก
แม้ว่าราคา Bitcoin (BTC) จะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) แต่ตัวชี้วัดคลาสสิกอย่าง Mayer Multiple กลับส่งสัญญาณที่น่าสนใจว่า BTC ยังคงอยู่ในโซนที่ “เย็น” (ice cold) และยังห่างไกลจากภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) นักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีช่องว่างให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้อีกไกล โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึง $180,000 ก่อนที่ตลาดจะร้อนแรงเกินไป
เจาะลึก Mayer Multiple ตัวชี้วัดสำคัญของ Bitcoin
Mayer Multiple คือหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์บนบล็อกเชน (On-chain) ที่นักลงทุนใช้ประเมินสภาวะตลาดของ BTC โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างราคาปัจจุบันของ BTC กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ (200-week MA) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่สำคัญ
ตามหลักการแล้ว ค่า Mayer Multiple ที่สูงกว่า 2.4 จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) ซึ่งมักจะเป็นจุดสูงสุดของตลาดกระทิง ในทางกลับกัน ค่าที่ต่ำกว่า 0.8 บ่งชี้ถึงภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดี
Frank A. Fetter นักวิเคราะห์คริปโตเชิงปริมาณ ได้ให้ความเห็นว่า “BTC อยู่ที่ระดับ All-Time High แต่ Mayer Multiple กลับยังเย็นเฉียบ” โดยข้อมูลล่าสุดจาก Checkonchain แสดงให้เห็นว่าค่า Multiple ในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 1.16 เท่านั้น ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับโซน Oversold มากกว่าโซน Overbought อย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์เป้าหมายราคา BTC ที่ $180,000 เป็นไปได้จริงหรือ?
คำถามสำคัญคือ ราคา BTC จะไปถึง $180,000 ได้อย่างไร? คำตอบอยู่ในตรรกะของ Mayer Multiple นั่นเอง จากการคำนวณ หากราคา Bitcoin จะต้องไปถึงจุดที่ค่า Multiple แตะระดับ 2.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ของภาวะ Overbought ราคาของ BTC/USD จะต้องพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ $180,000
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบตลาดกระทิงที่ผ่านมา จะเห็นว่าในรอบนี้ตลาดมีความร้อนแรงน้อยกว่า โดยค่า Multiple เคยทำจุดสูงสุดที่ 1.84 ในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งในขณะนั้นราคา BTC อยู่ที่ประมาณ $72,000 เท่านั้น ก่อนที่จะปรับตัวเย็นลงมา สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังมี “เชื้อเพลิง” เหลือเฟือสำหรับการวิ่งขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Axel Adler Jr. นักวิเคราะห์อีกรายที่เคยกล่าวไว้ว่าค่า Multiple บริเวณ 1.1 ถือเป็น “เชื้อเพลิงสำรองที่ดีสำหรับแรงกระตุ้นขาขึ้นครั้งใหม่”
จับตาสถานการณ์ระยะสั้นของ Bitcoin และความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าภาพรวมระยะยาวจะดูเป็นบวก แต่การเคลื่อนไหวของราคา BTC ในระยะสั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าตลาดอาจต้องเผชิญกับความผันผวนในเดือนตุลาคม ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเดือนที่ดีที่สุดของ BTC ก็ตาม
มีทฤษฎีที่น่ากังวลว่าหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ชัดเจนได้ภายในสิ้นปีนี้ ตลาดกระทิงทั้งรอบอาจตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจปรับฐานลดลง 10% กลับไปทดสอบแนวรับที่ $114,000 หรือแม้กระทั่งร่วงลงไปสู่จุดต่ำสุดของกรอบราคาเดิม ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการจับตาดัชนีระยะยาวอย่าง Mayer Multiple
Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2 ที่จะช่วยหนุน BTC ใน Q4 นี้
Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยระดมทุนได้กว่า $22.98M แล้วภายในไม่กี่เดือน แม้เหรียญจะมีราคาถูกมากก็ตาม สะท้อนความสนใจของนักลงทุนจากทั่วโลกไม่น้อย
เหรียญนี้เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายเปลี่ยน BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งานใน DeFi, dApps และ Meme Culture
โปรเจกต์ HYPER นี้จะแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของเครือข่าย BTC เดิม ด้วยความสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักพัฒนาสร้างโทเค็น, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็ก และนำชุมชน Solana เข้าสู่ Layer-2 ของ Bitcoin ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและใช้งานได้ทันทีด้วย
ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสนี้ ทำให้ HYPER น่าสนใจ โดยเหรียญ $HYPER มีประโยชน์ใช้สอยจริงเป็นทั้งค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ผู้ถือเหรียญจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ แถมการเชื่อมสะพานระหว่าง BTC กับ Layer-2 ยังเพิ่มความต้องการใช้เหรียญจริงใน DeFi, NFT และ GameFi
ด้วยการจัดการเทคนิคที่แข็งแกร่งและ Layer-2 ที่สมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสิทธิภาพ HYPER จึงเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่มีโอกาสเติบโตสูงในตลาดปัจจุบัน
หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของโปรเจกต์ ไม่ควรพลาดบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือศึกษาวิธีซื้อโทเค็นด้วยขั้นตอนง่ายๆ รวมถึงติดตามโซเชียลมีเดียผ่าน X และ Telegram
