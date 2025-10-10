BTC $121,668.96 -1.10%
Bitcoin อาจแตะ $180K ก่อนเข้าสู่ภาวะ Overbought! ส่องตัวชี้วัดคลาสสิก

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin อาจแตะ $180,000 ก่อนเข้าสู่ภาวะ Overbought

แม้ว่าราคา Bitcoin (BTC) จะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) แต่ตัวชี้วัดคลาสสิกอย่าง Mayer Multiple กลับส่งสัญญาณที่น่าสนใจว่า BTC ยังคงอยู่ในโซนที่ “เย็น” (ice cold) และยังห่างไกลจากภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) นักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีช่องว่างให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้อีกไกล โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึง $180,000 ก่อนที่ตลาดจะร้อนแรงเกินไป

เจาะลึก Mayer Multiple ตัวชี้วัดสำคัญของ Bitcoin

Mayer Multiple คือหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์บนบล็อกเชน (On-chain) ที่นักลงทุนใช้ประเมินสภาวะตลาดของ BTC โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างราคาปัจจุบันของ BTC กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ (200-week MA) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่สำคัญ

ตามหลักการแล้ว ค่า Mayer Multiple ที่สูงกว่า 2.4 จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) ซึ่งมักจะเป็นจุดสูงสุดของตลาดกระทิง ในทางกลับกัน ค่าที่ต่ำกว่า 0.8 บ่งชี้ถึงภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดี

Frank A. Fetter นักวิเคราะห์คริปโตเชิงปริมาณ ได้ให้ความเห็นว่า “BTC อยู่ที่ระดับ All-Time High แต่ Mayer Multiple กลับยังเย็นเฉียบ” โดยข้อมูลล่าสุดจาก Checkonchain แสดงให้เห็นว่าค่า Multiple ในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 1.16 เท่านั้น ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับโซน Oversold มากกว่าโซน Overbought อย่างมีนัยสำคัญ

วิเคราะห์เป้าหมายราคา BTC ที่ $180,000 เป็นไปได้จริงหรือ?

คำถามสำคัญคือ ราคา BTC จะไปถึง $180,000 ได้อย่างไร? คำตอบอยู่ในตรรกะของ Mayer Multiple นั่นเอง จากการคำนวณ หากราคา Bitcoin จะต้องไปถึงจุดที่ค่า Multiple แตะระดับ 2.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ของภาวะ Overbought ราคาของ BTC/USD จะต้องพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ $180,000

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบตลาดกระทิงที่ผ่านมา จะเห็นว่าในรอบนี้ตลาดมีความร้อนแรงน้อยกว่า โดยค่า Multiple เคยทำจุดสูงสุดที่ 1.84 ในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งในขณะนั้นราคา BTC อยู่ที่ประมาณ $72,000 เท่านั้น ก่อนที่จะปรับตัวเย็นลงมา สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังมี “เชื้อเพลิง” เหลือเฟือสำหรับการวิ่งขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Axel Adler Jr. นักวิเคราะห์อีกรายที่เคยกล่าวไว้ว่าค่า Multiple บริเวณ 1.1 ถือเป็น “เชื้อเพลิงสำรองที่ดีสำหรับแรงกระตุ้นขาขึ้นครั้งใหม่”

Bitcoin Mayer Multiple ที่มา: Glassnode
ที่มา: Glassnode

จับตาสถานการณ์ระยะสั้นของ Bitcoin และความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่าภาพรวมระยะยาวจะดูเป็นบวก แต่การเคลื่อนไหวของราคา BTC ในระยะสั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าตลาดอาจต้องเผชิญกับความผันผวนในเดือนตุลาคม ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเดือนที่ดีที่สุดของ BTC ก็ตาม

มีทฤษฎีที่น่ากังวลว่าหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ชัดเจนได้ภายในสิ้นปีนี้ ตลาดกระทิงทั้งรอบอาจตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจปรับฐานลดลง 10% กลับไปทดสอบแนวรับที่ $114,000 หรือแม้กระทั่งร่วงลงไปสู่จุดต่ำสุดของกรอบราคาเดิม ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการจับตาดัชนีระยะยาวอย่าง Mayer Multiple

Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2 ที่จะช่วยหนุน BTC ใน Q4 นี้

Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยระดมทุนได้กว่า $22.98M แล้วภายในไม่กี่เดือน แม้เหรียญจะมีราคาถูกมากก็ตาม สะท้อนความสนใจของนักลงทุนจากทั่วโลกไม่น้อย

Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2

เหรียญนี้เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายเปลี่ยน BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งานใน DeFi, dApps และ Meme Culture

โปรเจกต์ HYPER นี้จะแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของเครือข่าย BTC เดิม ด้วยความสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักพัฒนาสร้างโทเค็น, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็ก และนำชุมชน Solana เข้าสู่ Layer-2 ของ Bitcoin ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและใช้งานได้ทันทีด้วย

ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสนี้ ทำให้ HYPER น่าสนใจ โดยเหรียญ $HYPER มีประโยชน์ใช้สอยจริงเป็นทั้งค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ผู้ถือเหรียญจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ แถมการเชื่อมสะพานระหว่าง BTC กับ Layer-2 ยังเพิ่มความต้องการใช้เหรียญจริงใน DeFi, NFT และ GameFi

ด้วยการจัดการเทคนิคที่แข็งแกร่งและ Layer-2 ที่สมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสิทธิภาพ HYPER จึงเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่มีโอกาสเติบโตสูงในตลาดปัจจุบัน

หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของโปรเจกต์ ไม่ควรพลาดบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือศึกษาวิธีซื้อโทเค็นด้วยขั้นตอนง่ายๆ รวมถึงติดตามโซเชียลมีเดียผ่าน X และ Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$22,978,923.57 Raised so far
$0.0115 → $0.013095

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
