จับตา FOMC สัปดาห์หน้า! Bitcoin จ่อพุ่งแรงรับข่าวดีลดอัตราดอกเบี้ย

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ราคา Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110K

ตลาดคริปโตกำลังจับตาทิศทางราคา Bitcoin อย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 111,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางการรอคอยผลการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า

นักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นชนวนสำคัญที่ผลักดันให้ราคา Bitcoin พุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน โครงการ Layer-2 มาใหม่อย่าง Bitcoin Hyper ก็กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนหลังระดมทุน ICO ไปได้เกือบ 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของ Bitcoin ในอนาคต

วิเคราะห์ปัจจัยมหภาค: Bitcoin กับการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึง

ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุม FOMC ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2025 โดยตลาดคาดการณ์อย่างหนักแน่นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket ชี้ให้เห็นถึงความน่าจะเป็นสูงถึง 83% ที่จะมีการลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในขณะที่การคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมมีความน่าจะเป็นเพียง 4%

ในอดีต การลดอัตราดอกเบี้ยมักส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินในระบบ (U.S. M2 Money Supply) กับราคา Bitcoin ที่มักจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ยังมีอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตาคือ โอกาส 14% ที่ FOMC อาจสร้างความประหลาดใจด้วยการลดดอกเบี้ยถึง 0.50% หากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคที่จะประกาศในวันที่ 12 กันยายนออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด

นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนมหาศาลเกือบ 7.26 ล้านล้านดอลลาร์ที่พักอยู่ในกองทุนตลาดเงิน ซึ่งหากเงินทุนเพียงส่วนน้อยไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต แนวโน้มราคา Bitcoin ก็อาจพุ่งทะยานอย่างรุนแรงจากแรงหนุนนี้ได้

เปิดตัว Bitcoin Hyper โครงการ Layer-2 ที่อาจปลดล็อกศักยภาพ Bitcoin

Bitcoin Hyper

นอกเหนือจากปัจจัยมหภาคแล้ว อีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่น่าสนใจคือการมาถึงของ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโครงการ Layer-2 ตัวแรกบนเครือข่าย Bitcoin ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากประสบความสำเร็จในการระดมทุน (ICO) ไปแล้วเกือบ 15 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่สูงเช่นนี้สะท้อนว่านักลงทุนจำนวนมากมองว่า Bitcoin Hyper เป็นเหรียญใหม่ อนาคตไกล เพราะมาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและจะเติบโตไปพร้อมกับ Bitcoin

Bitcoin Hyper ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของ Bitcoin ดั้งเดิม โดยนำ Solana Virtual Machine (SVM) ซึ่งเป็น Execution Layer ที่เร็วที่สุดในโลก มาทำงานร่วมกับความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของเครือข่าย Bitcoin ทำให้สามารถรองรับ DeFi สินทรัพย์ในโลกจริง และเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักการทำงานของ Bitcoin Hyper คือการเป็น Layer-2 ที่ยึดโยงกับ Bitcoin โดยธุรกรรมจะถูกประมวลผลด้วยความเร็วสูงบนระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ผ่าน “Wrapped BTC” จากนั้นจะมีการบันทึกสถานะกลับไปยัง Bitcoin Layer-1 เป็นระยะเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล

วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้และนักพัฒนาได้รับประสบการณ์ที่รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำเหมือน Solana แต่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากเครือข่าย Bitcoin

อนาคตของ Bitcoin: เป็นได้มากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่า

Bitcoin Hyper

ในอดีต ราคา Bitcoin ถูกขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย ก่อนจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาสะสม Bitcoin ในฐานะ “ทองคำดิจิทัล” แต่ความต้องการจากสถาบันอาจลดลงหาก Bitcoin ยังคงมีบทบาทเป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการเก็บรักษามูลค่าเท่านั้น

Bitcoin Hyper เข้ามาเปลี่ยนสมการนี้โดยการทำให้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น สภาพคล่องของ Bitcoin จะสามารถหมุนเวียนในระบบนิเวศดิจิทัลที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม DeFi การชำระเงิน หรือแอปพลิเคชันบนเครือข่าย Bitcoin Hyper สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความต้องการใหม่ ๆ ให้กับ Bitcoin แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่บทต่อไปของวงการคริปโต

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่าโทเคน Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศ ทั้งในด้านค่าแก๊ส การ Stake และการเข้าร่วมการโหวตทิศทางโครงการอาจเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin ในยุคแรกเริ่ม เนื่องจากความสำเร็จของ Bitcoin Hyper นั้นผูกโยงกับการเติบโตของ Bitcoin โดยตรง

ไปยัง Bitcoin Hyper

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

