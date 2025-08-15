BTC $118,068.36 -0.94%
วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด — แนวรับ $119K คือจุดชี้ชะตา ก่อนลุ้นเบรกทะลุสู่ $130K ในรอบใหม่

Bitcoin Bitcoin Hyper BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
Bitcoin ยืนเหนือ $119K ลุ้น Fed ลดดอกเบี้ย หนุนเป้า $130K

ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 119,040 ดอลลาร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังร่วงลงจากแนวต้านสำคัญ 123,236 ดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคายังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบ Ascending Channel ขนาดกว้างที่ขับเคลื่อนแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม

หนึ่งในสาเหตุของการร่วงลงนั้นคือการที่ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับ FOX News ว่าจะไม่มีการซื้อ BTC เพื่อเพิ่มลงในคลังสำรอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงหลังขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ได้เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น Bessent ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าจะใช้วิธีสร้างคลังสำรองจาก “สินทรัพย์ที่ยึดมาได้” แทน ทำให้กับเหล่านักเทรดเริ่มคลายความกังวลได้บ้าง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) ที่ระดับ 118,753 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก คอยหยุดแรงขายในระหว่างวัน ขณะเดียวกันระดับ 0.236 Fibonacci retracement ที่ 117,335 ดอลลาร์ ก็ยังคงเป็นฐานรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแรง

ด้าน RSI ฟื้นตัวจากโซนกลางช่วง 40 จุด สะท้อนว่าแรงขายเริ่มลดลง ขณะที่ MACD histogram เริ่มแบนตัวลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมฝั่งขายกำลังอ่อนแรงลง หาก BTC สามารถรักษาระดับเหนือ 117,300 ดอลลาร์ได้ กระทิงอาจเดินหน้าทดสอบแนวต้าน 123,236 ดอลลาร์อีกครั้ง และหากผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 126,242 ดอลลาร์

ปัจจัยมหภาคยังกดดันนักลงทุนให้ระวังตัว

สภาพแวดล้อมมหภาคยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นในระยะสั้น ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่า เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 92.6% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดดอกเบี้ยสู่ช่วง 4.00–4.25% ในการประชุมวันที่ 17 กันยายน จากระดับปัจจุบันที่ 4.25–4.50%

โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดดอกเบี้ย
ที่มา CME FedWatch Tool

การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนี้เกิดขึ้นหลังข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาด (+0.9% เทียบกับที่คาด 0.2%) ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังทรงตัวที่ 224,000 ราย

สายตาตลาดตอนนี้จับจ้องไปที่ตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ หากออกมาต่ำกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และเป็นแรงส่งให้ Bitcoin มีโอกาสทะลุแนวต้านเหนือหัวได้ง่ายขึ้น

วิเคราะห์ราคา Bitcoin (BTC/USD): เส้นทางเทคนิคสู่ $130K

ในเชิงโครงสร้าง ราคายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น กรอบ Channel ยังไม่ถูกทำลาย และการสร้างฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ (Higher Lows) ยังคงชัดเจน การทะลุเหนือ 126,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นแรงซื้อรอบใหม่ ดันราคาพุ่งสู่โซน 130,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นทั้งแนวต้านทางจิตวิทยาและโซนอุปทาน

กราฟราคา Bitcoin จาก Tradingview
กราฟราคา Bitcoin ที่มา Tradingview

หากการเบรกนี้เกิดขึ้นจริง ขอบบนของ Channel อาจจะพา BTC พุ่งสู่ระดับ 150,000 ดอลลาร์ในไตรมาสถัดไป แต่หากปิดต่ำกว่า 117,300 ดอลลาร์ จะเปิดทางลงสู่ระดับ 113,650 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน (100-SMA)

กลยุทธ์เทรด Bitcoin (BTC/USD)

โซน 117,300–118,000 ดอลลาร์ ถือเป็นพื้นที่สะสมที่ให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า ฝั่ง Long สามารถตั้งเป้ากำไรที่ 123,200 ดอลลาร์ก่อน และต่อที่ 126,200 ดอลลาร์ โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ต่ำกว่า 113,650 ดอลลาร์ เพื่อป้องกันการปรับฐานลึก

เมื่อปัจจัยทางเทคนิคยังคงแข็งแรง ท่าทีของ Fed เอนเอียงไปทางผ่อนคลาย และมีตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจรออยู่ Bitcoin อาจมีโอกาสทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เร็วกว่าที่หลายคนคาด หากกระทิงสามารถรักษาแนวรับและเร่งโมเมนตัมกลับมาได้ เป้าหมาย 130,000 ดอลลาร์ขึ้นไปยังคงอยู่บนโต๊ะ

โปรเจกต์พรีเซลใหม่ Bitcoin Hyper ($HYPER) ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin กับความเร็วของ Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) คือโปรเจกต์ Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับระบบนิเวศของ Bitcoin ให้รองรับสมาร์ตคอนแทรกต์ dApps และการสร้างเหรียญมีมได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ

การผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพของ Solana ช่วยปลดล็อกการใช้งานรูปแบบใหม่ พร้อมระบบเชื่อมต่อ BTC แบบไร้รอยต่อ โปรเจกต์นี้ผ่านการตรวจสอบโดย Consult และถูกออกแบบมาให้เน้นความสามารถในการขยายระบบ ใช้งานง่าย และเชื่อถือได้

โปรเจกต์ Presale ใหม่ Bitcoin Hyper ($HYPER)

ความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรอบพรีเซลระดมทุนไปแล้วกว่า 9.6 ล้านดอลลาร์ และเหลือโควตาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปัจจุบันราคาโทเค็นอยู่ที่ 0.012725 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มจะปรับขึ้นในเร็วๆ นี้

ผู้ที่สนใจสามารถ ซื้อโทเค็น HYPER ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือ ซื้อได้ผ่าน Best Wallet กระเป๋าเงิน Web3 ชั้นนำที่โหลดใช้งานได้ฟรี

ไปที่เว็บไซต์ BTC Hyper

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
