Bitcoin ร่วงต่อหลังหลุดแนวสามเหลี่ยม! นักวิเคราะห์ชี้แนวรับสำคัญ 105,000 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบเร็วๆ นี้
ราคา Bitcoin ยังทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 108,700 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสปัจจัยโลกที่เริ่มเปลี่ยนโทนความเชื่อมั่นของตลาดคริปโต โดยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านเสถียรภาพการเงินของ G20 (FSB) ออกมาเตือนถึง “ช่องว่างของกฎระเบียบ” ที่ยังมีอยู่มาก แม้มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกจะพุ่งแตะ 4 ล้านล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน Babylon Labs ได้เปิดตัวระบบ DeFi แบบ trustless ที่ใช้ Bitcoin บนเครือข่าย Ethereum ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่าง BTC กับระบบการเงินไร้ศูนย์กลางในโลกใหม่
ในเวลาเดียวกัน Zeta Network บริษัทที่จดทะเบียนใน Nasdaq ระดมทุนได้ถึง 230 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้นที่มีการค้ำประกันด้วย BTC สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน แม้ Bitcoin จะยังอยู่ในช่วงพักตัวต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์ก็ตาม
แนวโน้มราคาของ Bitcoin: กราฟชี้สัญญาณลงต่อใกล้ 103,500 ดอลลาร์
ในกราฟรายวัน Bitcoin (BTC/USD) ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์ โดยพยายามหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 109,600 ได้อย่างมั่นคง รูปแบบกราฟแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเกิด Triple Bottom แต่แรงขายที่ยังคงกดดันใกล้ 110,500 ดอลลาร์ และรูปแบบ Descending Triangle ที่หลุดลงมา ต่างสะท้อนให้เห็นถึงการอ่อนแรงของฝั่งซื้อ
การตัดกันของเส้น EMA 20 และ 50 วันในลักษณะ Bearish Cross ยังเป็นสัญญาณลบ ส่วนค่า RSI ที่อยู่ราว 42 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังไม่กลับมา หากราคา Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุ 110,500 ดอลลาร์ได้ แนวรับต่อไปที่นักวิเคราะห์จับตาคือ 107,300 ดอลลาร์ และบริเวณ 105,200 – 103,500 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นจุดที่แรงซื้อกลับเข้ามาในอดีต
นักเทรดจำนวนไม่น้อยยังรอดูจังหวะ ซื้อ Bitcoin ช่วงราคาตก โดยเชื่อว่าระดับดังกล่าวอาจเป็นโอกาสทองระยะกลาง แต่หากราคาปิดเหนือ 112,700 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มขาลงจะถูกยกเลิก และอาจเปิดทางขึ้นสู่ 114,600 – 117,600 ดอลลาร์ได้ในลำดับถัดไป
อย่างไรก็ดี แม้กราฟระยะสั้นจะดูอ่อนแรง แต่หลายฝ่ายยังคาดว่าแนวโน้มใหญ่ของ Bitcoin จะยังคงเป็นขาขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งอาจเกิดแรงฟื้นตัวตามการสะสมของสถาบันและกระแสการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก
G20 เตือนช่องโหว่กฎเกณฑ์ คริปโตทั่วโลก
คณะกรรมการ FSB ของกลุ่ม G20 ระบุว่า แม้มูลค่าตลาดคริปโตจะเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา แต่ระบบกำกับดูแลทั่วโลกยังไม่ครอบคลุมพอ โดยเฉพาะในส่วนของ Stablecoin ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 290 พันล้านดอลลาร์ แต่ยังถูกควบคุมอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่ประเทศ
เลขาธิการ FSB John Schindler กล่าวว่า ความร่วมมือระดับโลกเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดนทำได้ง่าย และตลาดคริปโตเริ่มเชื่อมโยงกับการเงินดั้งเดิมมากขึ้น แม้ตอนนี้ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับจำกัด แต่เมื่ออัตราการใช้งานสูงขึ้น ผลกระทบเชิงระบบก็อาจขยายตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ 108,690 ดอลลาร์ แทบไม่สะเทือนจากรายงานดังกล่าว นักวิเคราะห์มองว่าการเรียกร้องของ FSB ถือเป็นสัญญาณบวก เพราะจะช่วยสร้างมาตรฐานสากลที่ชัดเจนขึ้นสำหรับตลาดคริปโตทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ด้วย
Babylon Labs เปิดตัวระบบ DeFi แบบ Trustless สำหรับ Bitcoin บน Ethereum
บริษัท Babylon Labs ได้เปิดตัวระบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถนำ Bitcoin มาใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์บน Ethereum โดยไม่ต้องพึ่งพาสะพานเชื่อมแบบศูนย์กลาง กลไกนี้ใช้เทคโนโลยี BitVM3 ซึ่งทำให้ BTC ถูกเก็บใน Vault ที่มีการตรวจสอบด้วยการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย
ในขณะนี้ โปรโตคอลทดลองที่ชื่อว่า VaultBTC กำลังอยู่ในช่วงทดสอบบนแพลตฟอร์ม Morpho แม้ระบบนี้จะมีความ trustless สูง แต่กระบวนการชำระบัญชีบางส่วนยังต้องอาศัย oracle และผู้ชำระบัญชีที่ได้รับอนุญาต
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามที่จะขยายขอบเขตของ Bitcoin ให้เข้ากับโลก DeFi มากขึ้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเพิ่มบทบาทของ BTC ในภาคการเงินไร้ศูนย์กลาง จะช่วยผลักดันความต้องการระยะยาวของ Bitcoin โดยเฉพาะหลังจากมี วาฬ Bitcoin ขยับ โอน 2,000 BTC เข้าสู่กระดานเทรดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของผู้ถือรายใหญ่
Zeta Network ระดมทุน 230 ล้านดอลลาร์ ด้วยการขายหุ้นค้ำด้วย Bitcoin
Zeta Network บริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ประกาศระดมทุนได้กว่า 230.8 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้นส่วนตัวที่รับชำระด้วย Bitcoin (BTC) และ SolvBTC ซึ่งเป็นโทเค็นห่อ BTC จาก Solv Protocol พร้อมออกหุ้นและวอร์แรนต์ใหม่ เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ Bitcoin ในคลังของบริษัท ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในมูลค่าและความขาดแคลนของ BTC ในระยะยาว
Ryan Chow ซีอีโอของ Solv Protocol ระบุว่า บริษัทมหาชนจำนวนมากเริ่มหันมาถือ Bitcoin ในรูปแบบที่สร้างผลตอบแทนได้ เช่น กองทุน Bitcoin Yield ของ Coinbase หรือ ETF รายได้จาก Bitcoin ที่ BlackRock เสนอไว้ แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการถือครอง BTC ในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินยุคใหม่
แรงหนุนจากการระดมทุนของ Zeta ช่วยให้บรรยากาศตลาด Bitcoin กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยราคายังคงทรงตัวบริเวณ 108,700 ดอลลาร์ และนักลงทุนมองว่าเป็นอีกสัญญาณของการยอมรับเชิงสถาบันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
Bitcoin Hyper: การก้าวต่อไปของ Bitcoin บนเครือข่าย Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ซึ่งกำลังสร้างกระแสในตลาด เพราะเป็น Layer 2 ที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับความเร็วและประสิทธิภาพให้กับเครือข่าย Bitcoin โดยตรง โครงการนี้ผสานความปลอดภัยของ BTC เข้ากับความเร็วระดับสูงของ Solana ส่งผลให้สามารถสร้าง Smart Contract และแอปพลิเคชัน DeFi ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและทำงานได้อย่างลื่นไหล
นอกจากนี้ Bitcoin Hyper ยังเปิดทางให้มีการสร้าง เหรียญมีมมาแรง บนระบบที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin โดยตรง ทำให้ทั้งนักลงทุนและนักพัฒนามองเห็นโอกาสใหม่ในระบบนิเวศ BTC ขนาดใหญ่ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง
โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดย Consult และขณะนี้ยอด Presale ทะลุ 23.7 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยราคาต่อโทเค็นอยู่ที่เพียง $0.013115 ก่อนการปรับขึ้นรอบถัดไป นักวิเคราะห์มองว่า เมื่อความต้องการใช้งาน Bitcoin เพิ่มขึ้น Bitcoin Hyper จะกลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างสองโลก คือ เสถียรภาพของ BTC และความเร็วของ Solana
หาก Bitcoin คือรากฐานของระบบการเงินคริปโต Bitcoin Hyper ก็อาจเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ทำให้มัน “เร็ว ยืดหยุ่น และสนุก” อีกครั้งในปี 2025
สำหรับผู้ที่ติดตาม Bitcoin Hyper มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่ออัปเดตมุมมอง
ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: