Bitcoin อยู่ใน “โซนอันตรายเล็กน้อย” นักลงทุนเริ่มเล็งขายทำกำไร
Bitcoin อาจประสบปัญหาในการกลับไปทำสถิติสูงสุดใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในสถานะมีกำไรและอาจมองหาจังหวะขายทำกำไร แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Santiment ระบุ
Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ ข้างหน้า หลังจากตัวชี้วัดด้านมูลค่าเริ่มส่งสัญญาณ “แดง” บ่งชี้ความเป็นไปได้สูงที่ผู้ถือBitcoin จะขายทำกำไร
อัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ของ Bitcoin ซึ่งเป็นตัววัดว่าเหรียญมีมูลค่าสูงเกินจริงหรือไม่ ตอนนี้อยู่ที่ +21% หมายความว่า นักลงทุนโดยเฉลี่ยที่ซื้อBitcoin ในรอบปีที่ผ่านมา กำลังถือกำไรในมือได้สบาย ๆ ตามรายงานของ Santiment เมื่อวันจันทร์
ราคา Bitcoin อาจมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในแนวข้าง
“แม้จะยังไม่ถึงระดับสูงสุดสุดโต่งตามประวัติศาสตร์ แต่ก็นับว่าเป็นโซนอันตรายเล็กน้อย เพราะเพิ่มความเสี่ยงที่นักลงทุนจะขายทำกำไร”
ณ เวลาที่รายงานเผยแพร่ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ $115,800 ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ต่ำกว่าสถิติสูงสุด $124,128 ที่เพิ่งทำเมื่อวันพุธประมาณ 6%
ก่อนหน้าการทำสถิติสูงสุด Bitcoin พุ่งขึ้นกว่า 10% ในช่วงเก้าวัน แต่ทีมวิเคราะห์จาก Bitfinex ระบุในรายงานตลาดว่า “การพุ่งขึ้นนั้นหยุดชะงักลงอย่างรวดเร็ว” เนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นจากเศรษฐกิจมหภาคที่จะช่วยหนุนราคาให้ไปต่อ
โดยปกติ เมื่อ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่และเริ่มเข้าสู่การพักฐานหรือลดลง นักลงทุนมักจะมีแนวโน้มขายทำกำไร เพราะกังวลว่าราคาได้ถึงจุดสูงสุดในรอบสั้น ๆ แล้ว
นักวิเคราะห์จาก Bitfinex ยังเสริมว่า Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ
“ตอนนี้ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐานอย่างชัดเจน นักลงทุนจึงอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ เพื่อชั่งน้ำหนักปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาถึง” ทีมวิเคราะห์ Bitfinex กล่าว
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจับตา คือการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) วันที่ 17 กันยายน โดยจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool พบว่า 83.6% ของตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยตามที่รอคอยกันมานาน
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่คาดหวังการขึ้นแรงในระยะสั้น
สถานะ Short ของBitcoin ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีมูลค่ารวมกว่า $2.2 พันล้านดอลลาร์ ที่เสี่ยงต่อการถูกล้างพอร์ต หาก Bitcoin กลับไปแตะระดับสูงสุด $124,128 อีกครั้ง ตามข้อมูลจาก CoinGlass
อย่างไรก็ตาม Santiment ระบุว่า วาฬ Bitcoin ยังคงเชื่อมั่นว่าราคามีโอกาสสูงขึ้นต่อ
“ผู้ถือรายใหญ่ของBitcoin ไม่ได้ขายออกในรอบการพุ่งขึ้นครั้งนี้” Santiment กล่าว
“กระเป๋าที่ถือระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ยังคงสะสมอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากที่ราคาทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม”
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
