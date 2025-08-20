BTC $113,171.65 -2.75%
ETH $4,161.60 -4.60%
SOL $178.54 -2.80%
PEPE $0.000010 -3.99%
SHIB $0.000012 -3.79%
BNB $831.51 -1.51%
DOGE $0.21 -4.41%
XRP $2.92 -4.73%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

Bitcoin อยู่ใน “โซนอันตรายเล็กน้อย” นักลงทุนเริ่มเล็งขายทำกำไร

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
bitcoin price danger zone

Bitcoin อาจประสบปัญหาในการกลับไปทำสถิติสูงสุดใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในสถานะมีกำไรและอาจมองหาจังหวะขายทำกำไร แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Santiment ระบุ

Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ ข้างหน้า หลังจากตัวชี้วัดด้านมูลค่าเริ่มส่งสัญญาณ “แดง” บ่งชี้ความเป็นไปได้สูงที่ผู้ถือBitcoin จะขายทำกำไร

อัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ของ Bitcoin ซึ่งเป็นตัววัดว่าเหรียญมีมูลค่าสูงเกินจริงหรือไม่ ตอนนี้อยู่ที่ +21% หมายความว่า นักลงทุนโดยเฉลี่ยที่ซื้อBitcoin ในรอบปีที่ผ่านมา กำลังถือกำไรในมือได้สบาย ๆ ตามรายงานของ Santiment เมื่อวันจันทร์

ราคา Bitcoin อาจมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในแนวข้าง

“แม้จะยังไม่ถึงระดับสูงสุดสุดโต่งตามประวัติศาสตร์ แต่ก็นับว่าเป็นโซนอันตรายเล็กน้อย เพราะเพิ่มความเสี่ยงที่นักลงทุนจะขายทำกำไร”

ณ เวลาที่รายงานเผยแพร่ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ $115,800 ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ต่ำกว่าสถิติสูงสุด $124,128 ที่เพิ่งทำเมื่อวันพุธประมาณ 6%

ก่อนหน้าการทำสถิติสูงสุด Bitcoin พุ่งขึ้นกว่า 10% ในช่วงเก้าวัน แต่ทีมวิเคราะห์จาก Bitfinex ระบุในรายงานตลาดว่า “การพุ่งขึ้นนั้นหยุดชะงักลงอย่างรวดเร็ว” เนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นจากเศรษฐกิจมหภาคที่จะช่วยหนุนราคาให้ไปต่อ

โดยปกติ เมื่อ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่และเริ่มเข้าสู่การพักฐานหรือลดลง นักลงทุนมักจะมีแนวโน้มขายทำกำไร เพราะกังวลว่าราคาได้ถึงจุดสูงสุดในรอบสั้น ๆ แล้ว

นักวิเคราะห์จาก Bitfinex ยังเสริมว่า Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ

“ตอนนี้ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐานอย่างชัดเจน นักลงทุนจึงอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ เพื่อชั่งน้ำหนักปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาถึง” ทีมวิเคราะห์ Bitfinex กล่าว

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจับตา คือการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) วันที่ 17 กันยายน โดยจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool พบว่า 83.6% ของตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยตามที่รอคอยกันมานาน

นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่คาดหวังการขึ้นแรงในระยะสั้น

สถานะ Short ของBitcoin ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีมูลค่ารวมกว่า $2.2 พันล้านดอลลาร์ ที่เสี่ยงต่อการถูกล้างพอร์ต หาก Bitcoin กลับไปแตะระดับสูงสุด $124,128 อีกครั้ง ตามข้อมูลจาก CoinGlass

อย่างไรก็ตาม Santiment ระบุว่า วาฬ Bitcoin ยังคงเชื่อมั่นว่าราคามีโอกาสสูงขึ้นต่อ

“ผู้ถือรายใหญ่ของBitcoin ไม่ได้ขายออกในรอบการพุ่งขึ้นครั้งนี้” Santiment กล่าว

“กระเป๋าที่ถือระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ยังคงสะสมอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากที่ราคาทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม”

ติดตามราคา BTC อย่างใกล้ชิดด้วย Best Wallet

Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ (non-custodial ที่ให้ผู้ใช้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว รองรับเหรียญและโทเค็นจากกว่า 60 บล็อกเชน ทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ ทำให้การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

จุดเด่นของ Best Wallet คือฟีเจอร์หลายกระเป๋าการสลับเหรียญข้ามบล็อกเชน ที่หาค่าธรรมเนียมต่ำสุดให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงระบบ staking เพื่อสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ยังมีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง ทั้งการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) และการกู้คืนบัญชีแบบกระจายศูนย์ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของตนปลอดภัยอยู่เสมอ

จัดการ BTC และขยายโอกาสการลงทุนของคุณ

Best Wallet ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระเป๋าเก็บ BTC แต่ยังเป็นศูนย์รวมสำหรับการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อมต่อกับตลาดและบริการต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร

เริ่มต้นใช้งาน Best Wallet เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการพอร์ตของคุณ

ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
2025-08-17 11:15:39
,
โดย Natharika Bumroongroj
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
2025-08-17 22:37:17
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,021,803,615,351
-5.83
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
2025-08-17 11:15:39
,
โดย Natharika Bumroongroj
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
2025-08-17 22:37:17
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
Bitcoin อยู่ใน “โซนอันตรายเล็กน้อย” นักลงทุนเริ่มเล็งขายทำกำไร
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-20 01:22:20
ข่าวคริปโต
BTC ร่วง! Bitcoin Hyper สวนกระแส ระดมทุน $10M สู่ Layer-2 ที่เร็วสุด
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-20 01:16:28
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า