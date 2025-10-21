BTC $108,042.15 -2.95%
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Bitcoin ถูกบีบด้วยมือโลหะสีเงิน

ราคาของ Bitcoin ยังคงทรงตัวบริเวณ 107,000 ดอลลาร์ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก แม้บรรยากาศในตลาดคริปโตโดยรวมจะเต็มไปด้วยความกังวลและความผันผวน นักลงทุนต่างจับตาท่าทีของตลาดอย่างใกล้ชิด หลังเกิดกระแสคาดการณ์จาก Andrew Tate ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ที่ออกมาเตือนว่า “การพังครั้งใหญ่” ของตลาด Bitcoin อาจใกล้เข้ามา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้เล่นรายย่อยสั่นคลอน ขณะที่กระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ของ Bitcoin ยังคงกดดันราคาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขู่ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 100% ทำให้เกิดความผันผวนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึง Bitcoin ที่ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในต้นเดือนตุลาคมกว่า 126,000 ดอลลาร์ ลงมาต่ำกว่า 105,000 ดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

มุมมองของ Andrew Tate ต่อทิศทางตลาด Bitcoin

Andrew Tate แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า ราคา Bitcoin อาจร่วงแตะระดับ 26,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เขาเชื่อว่าตลาดมักจะเข้าสู่ภาวะ “ล้างพอร์ต” ทุกครั้งที่เกิดความมั่นใจมากเกินไป เพื่อปรับสมดุลก่อนการเริ่มรอบขาขึ้นใหม่ คำเตือนดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่นักลงทุนรายย่อยที่กำลังเผชิญภาวะไม่แน่นอน ทั้งจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการลดน้ำหนักของสถาบันการเงินขนาดใหญ่

ข้อมูลจากตลาดระบุว่า กองทุน Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลออกสุทธิกว่า 864 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งสัปดาห์ สิ้นสุดกระแสการลงทุนต่อเนื่องที่ดำเนินมาสองสัปดาห์ก่อนหน้า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าความสนใจจากสถาบันการเงินเริ่มลดลงในระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าความเชื่อมั่นอาจยังไม่กลับคืนเต็มที่ แม้ว่า สถาบัน 67% เชื่อ Bitcoin เตรียมพุ่งใน 6 เดือน ข้างหน้าตามผลสำรวจจากหลายสำนักก็ตาม

ขณะเดียวกัน ดัชนี Fear & Greed ของ Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 22 ซึ่งอยู่ในโซน “Extreme Fear” ที่มักบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดในเชิงจิตวิทยาตลาดก่อนการฟื้นตัวรอบใหม่ นักวิเคราะห์บางรายมองว่า นี่อาจเป็นช่วงเวลาสะสมที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพระยะยาวของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตสูงจากการฟื้นตัวของตลาดรอบหน้า

แนวโน้มราคาทางเทคนิคของ Bitcoin

โครงสร้างกราฟเทคนิคของ Bitcoin ในกรอบ 2 ชั่วโมงเผยสัญญาณบวกบางส่วน หลังราคาทรงตัวเหนือบริเวณแนวรับ 103,400 ดอลลาร์ พร้อมรูปแบบ “Triple Bottom” ซึ่งมักเป็นสัญญาณกลับตัวในเชิงเทคนิค หากสามารถทะลุแนวต้าน 108,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ อาจเปิดทางให้ราคาไต่ขึ้นสู่ช่วง 109,000–113,000 ดอลลาร์ในระยะถัดไป

กราฟวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin แสดงแนวรับแนวต้านสำคัญ
ที่มา Tradingview

ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ อย่าง RSI ที่อยู่ใกล้ระดับ 38 สะท้อนถึงภาวะ “ขายมากเกินไป” ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแรงซื้อกลับ ส่วนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 และ EMA 100 เริ่มบีบเข้าหากัน บ่งชี้ถึงการลดลงของแรงขาย หากราคายังคงยืนเหนือ 103,400 ดอลลาร์ได้ การฟื้นตัวระยะสั้นสู่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเห็นการกลับเข้ามาของเงินทุนจากฝั่งสถาบัน

ในมุมมองมหภาค หลายฝ่ายคาดว่า Bitcoin เตรียมถูกนำมาใช้แทนที่ สกุลเงินดอลลาร์ ในบางประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง ซึ่งจะช่วยหนุนการยอมรับในฐานะ “สินทรัพย์เก็บมูลค่าแห่งอนาคต” ให้กว้างขึ้นอีกระดับ

Bitcoin Hyper (HYPER): นวัตกรรม Layer-2 ที่ผลักดันขีดจำกัดใหม่ของ Bitcoin

ในขณะที่ตลาดกำลังมองหาความชัดเจนของทิศทางราคา โครงการ Bitcoin Hyper (HYPER) กลับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการคริปโตช่วงนี้ โดยถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่สุดของปี 2025 ด้วยแนวคิดที่ต้องการยกระดับเครือข่าย Bitcoin ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับธุรกรรมความเร็วสูงและต้นทุนต่ำผ่านเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM)

Bitcoin Hyper เว็บไซต์พรีเซลล์อย่างเป็นทางการ แสดงข้อมูลระดมทุนและราคาเหรียญ

Bitcoin Hyper เป็นโซลูชัน Layer-2 ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโลกของ Bitcoin กับความเร็วของ Solana ทำให้สามารถรันสมาร์ตคอนแทร็กต์และแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ได้ในระดับเดียวกับบล็อกเชนชั้นนำ โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพจากระบบของ Bitcoin ไว้อย่างครบถ้วน

ทีมพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult เพื่อยืนยันความโปร่งใสและความปลอดภัยของโค้ดสมาร์ตคอนแทร็กต์ ขณะที่การระดมทุนในรอบ Presale ล่าสุดก็ทะลุ 24.4 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว และราคาขายยังอยู่เพียง 0.013145 ดอลลาร์ต่อเหรียญก่อนจะปรับขึ้นในรอบถัดไป

ความน่าสนใจอีกอย่างคือ การเปิดพื้นที่ให้ชุมชนสร้าง เหรียญมีมมาแรง บนระบบนิเวศของ Bitcoin ได้โดยตรง เช่นเดียวกับโอกาสในการพัฒนา dApps และ DeFi ที่ทำงานบน Layer-2 อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นทำให้ Bitcoin Hyper ถูกมองว่าเป็น “สะพานเชื่อม” ที่ช่วยให้ Bitcoin เปลี่ยนผ่านจากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของโลกคริปโต

ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Bitcoin Hyper สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น

อัปเดตบทความเชิงลึกผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และติดตามประกาศสั้น ๆ ทาง X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,408,622.88 Raised so far
$0.0115 → $0.013145

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Bitcoin Hyper
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
