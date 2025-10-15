วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด! สัญญาณ Triple Bottom ชี้โอกาสพุ่งแตะ $130,000 อีกครั้งในปีนี้
Bitcoin กลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง หลัง Elon Musk ออกมาสนับสนุนอย่างเปิดเผย เรียกมันว่า “สินทรัพย์ที่มีพื้นฐานจากพลังงานและต้านเงินเฟ้อได้จริง” ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนถึงความเสี่ยงในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับบริษัทญี่ปุ่น Metaplanet ที่ถือครอง Bitcoin มูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ กำลังเผชิญแรงกดดันจากการประเมินมูลค่าหุ้นที่ลดลงอย่างหนัก
แม้จะมีแรงขายระยะสั้น แต่กราฟเทคนิคชี้ว่า BTC เริ่มทรงตัวบริเวณ $111,000 พร้อมสัญญาณรูปแบบ Triple Bottom ที่อาจเปิดทางให้ราคาพุ่งกลับสู่โซน $130,000 หากแรงซื้อจากสถาบันยังคงแข็งแกร่ง
แนวโน้มราคาล่าสุด: สัญญาณ Triple Bottom ชี้เป้าทะลุ $130,000
ในเชิงเทคนิค Bitcoin (BTC/USD) กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Triple Bottom ใกล้ระดับ $109,600 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่เคยเกิดการกลับตัวหลายครั้งนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนี RSI เริ่มฟื้นตัวจากเขต Oversold และกำลังแสดงสัญญาณ Divergence เชิงบวก
หากราคาเบรกเหนือ $114,500 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันแรงซื้อระยะสั้น โดยนักเทรดจำนวนมากเริ่มตั้งเป้าแนวต้านแรกที่ $119,800 และโซนถัดไปที่ $125,000–$130,000 ซึ่งหากผ่านได้ จะเปิดทางให้ Bitcoin กลับเข้าสู่แนวโน้มกระทิงอีกครั้งในไตรมาส 4 นี้
กลยุทธ์ที่หลายคนเลือกคือรอการยืนยันการกลับตัวก่อนเข้าซื้อในโซนปลอดภัย เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการฟื้นตัวที่อาจต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
Elon Musk ชี้ Bitcoin คือสินทรัพย์ที่ใช้พลังงานจริงและไม่กลัวเงินเฟ้อ
Elon Musk ซีอีโอของ Tesla กล่าวย้ำว่า Bitcoin เป็น “ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจริง” และ “ป้องกันเงินเฟ้อได้ดีกว่าสกุลเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัด” เขาเปรียบเทียบระหว่าง Bitcoin ที่ต้องใช้พลังงานในการขุดกับ “เงินปลอม” ที่รัฐสามารถสร้างขึ้นโดยไม่ต้องมีมูลค่ารองรับ
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ ZeroHedge ชี้ว่าราคาของทองคำและ Bitcoin พุ่งขึ้นเพราะรัฐบาลทั่วโลกใช้จ่ายมหาศาลในเทคโนโลยี AI ซึ่งยิ่งตอกย้ำความน่าเชื่อถือของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปีที่ Musk พูดถึง Bitcoin อย่างชัดเจน หลังจากเขาเคยคาดการณ์ช่วงตลาดขาลงยาวในปี 2022 การสนับสนุนครั้งใหม่นี้ทำให้นักลงทุนกลับมามั่นใจมากขึ้น ขณะที่กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวแบบที่ “Strategy ช้อน Bitcoin เพิ่มต่อเนื่อง” เริ่มได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อในพลังการฟื้นตัวของตลาด
IMF เตือนตลาดโลกเริ่มประมาทความเสี่ยง
IMF ออกคำเตือนว่า ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเพิกเฉยต่อปัจจัยเสี่ยง ทั้งหนี้สาธารณะระดับสูง ความตึงเครียดทางการค้า และราคาสินทรัพย์ที่พุ่งเกินพื้นฐาน โดยชี้ว่า “การสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างฉับพลัน” อาจนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ได้
ความกังวลนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ส่งสัญญาณขึ้นภาษีศุลกากร ซึ่งกดดันทั้งตลาดหุ้นและคริปโตในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม Bitcoin สามารถดีดกลับได้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงความเชื่อมั่นในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความไม่แน่นอนของระบบการเงิน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า นักวิเคราะห์มอง Bitcoin ร่วงแรงก่อนดีดกลับ เป็นเพียงการรีเซ็ตทางเทคนิคก่อนเริ่มรอบขาขึ้นระยะกลางในอนาคต
Metaplanet มูลค่าตลาดร่วงต่ำกว่าทรัพย์สิน Bitcoin ที่ถือครอง
Metaplanet บริษัทในญี่ปุ่นที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในเอเชีย กำลังเผชิญสถานการณ์ที่มูลค่าบริษัทในตลาดต่ำกว่ามูลค่า Bitcoin ที่ถืออยู่จริง โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าบริษัทถือครองกว่า 30,823 BTC หรือราว 3.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่า mNAV ร่วงลงสู่ระดับ 0.99 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดกำลังประเมินราคาบริษัทต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ถืออยู่
การร่วงลงของราคาหุ้นเกิดขึ้นหลังบริษัทหยุดซื้อ Bitcoin ชั่วคราว 2 สัปดาห์ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่านี่คล้ายกับกรณีของ Tesla ในยุคแรก ๆ ที่นักลงทุนประเมินค่าต่ำไปมาก เพราะโมเดลธุรกิจของ Metaplanet ยังแข็งแกร่งและเน้นการถือครองสินทรัพย์ระยะยาว
Bitcoin Hyper: สะพานเชื่อมระหว่าง Bitcoin และ Solana
Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะโปรเจกต์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับ Solana ผ่านสถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) ซึ่งทำให้สามารถรันสมาร์ตคอนแทร็กต์และแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ
โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบโดย Consult และกำลังสร้างกระแสแรงจากนักลงทุนทั่วโลก หลังยอดพรีเซลทะลุ 23.4 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว โดยราคาโทเค็นอยู่เพียง $0.013105 เท่านั้น จุดเด่นคือการนำระบบของ Solana มาเชื่อมกับ Bitcoin เพื่อให้ทั้งสองเครือข่ายทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งนักลงทุนบางส่วนมองว่า HYPER อาจกลายเป็น เหรียญใหม่ที่อาจจะเข้า Binance ในอนาคต หากแรงสนับสนุนยังคงเติบโตต่อเนื่อง
นอกจากนี้ HYPER ยังเปิดโอกาสให้สร้างเหรียญประเภทต่าง ๆ รวมถึง เหรียญมีมมาแรง บนระบบ Bitcoin ได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดของ Layer 2 ที่ทำให้ Bitcoin ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่าอีกต่อไป แต่กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยนวัตกรรมและการใช้งานจริง
หากคุณอยากประเมินศักยภาพของ Bitcoin Hyper โปรดใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือที่ X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
