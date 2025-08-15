BTC $118,843.65 -1.87%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินหนา! วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper พรีเซล ลุ้นกระแสเลเยอร์ 2 บน Bitcoin พุ่งแรง

Bitcoin Hyper Meme coin
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper

ร้อนแรงไม่หยุด สำหรับโปรเจ็กต์ Bitcoin Hyper ในช่วงพรีเซล ซึ่งเป็นเลเยอร์ 2 แรกบน Bitcoin จุดกระแสลงทุนเหรียญ Presale โดยก่อนหน้านี้เพียง 2 วัน เรารายงานว่าวาฬใหญ่ท่านหนึ่ง ได้ซื้อพรีเซล Bitcoin Hyper มูลค่าสูงถึง 35.149 ETH หรือราว 156,894 ดอลลาร์ (อ้างอิง Etherscan: …1958a89fc5) เมื่อเข้าไปดู Contract: ….F8Bd97Eb จะเห็นได้ว่า Token Holdings มีเหรียญอยู่ถึงจำนวน 5,835,317,651 $HYPER

ต่อมาเมื่อวานนี้ 14 สิงหาคม 2025 ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวาฬคริปโต ที่เทเงิน 5.75 ETH หรือราว 26,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าซื้อ Bitcoin Hyper (HYPER) ในรอบพรีเซลอีกราย โดยธุรกรรมนี้เกิดขึ้นบน Ethereum บล็อก #23139020 โดย ETH ถูกส่งเข้าสัญญาพรีเซลอย่างเป็นทางการของ Bitcoin Hyper (0x4775f4…8bd97Eb) ผ่านฟังก์ชัน “Buy With ETH”

วาฬซื้อ Hyper จำนวน 5.75 ETH

Bitcoin Hyper คืออะไร และทำไมถึงน่าจับตา

Bitcoin Hyper โปรโมทตัวเองว่าเป็น เลเยอร์ 2 แรกของ Bitcoin ที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) จุดเด่นคือธุรกรรมเร็วระดับเสี้ยววินาที ค่าธรรมเนียมแทบเป็นศูนย์ และรองรับการเชื่อมข้ามเชนกับ Ethereum และ Solana ล่าสุดได้ระดมทุกไปเกือบ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนสายมีมจากทั่วโลก

HYPER ยังมาพร้อมอัตราปันผลสเตกกิ้งสูงถึง 113% APY พร้อมเป้าหมายใหญ่ในการนำ DeFi, เหรียญมีม และ dApps มาสู่เครือข่าย Bitcoin ซึ่งอาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การใช้งานคริปโตในระยะยาว

ทำไมดีลวาฬครั้งนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมราคาของ HYPER

การซื้อพรีเซลครั้งใหญ่จากวาฬมักสะท้อนความเชื่อมั่นสูงต่อโปรเจ็กต์ และสำหรับ Bitcoin Hyper ดีลนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคาพรีเซลปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ยิ่งกระตุ้นแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อย

ด้วยสภาพตลาดที่กำลังมองหาโปรเจ็กต์เลเยอร์ 2 ศักยภาพสูง บวกกับความน่าสนใจของ HYPER ในฐานะโทเค็นใหม่ การเคลื่อนไหวของวาฬครั้งนี้อาจเป็นชนวนให้เกิดกระแส FOMO และทำให้พรีเซลปิดเร็วกว่าคาด

หากคุณสนใจสามารถอ่านบทวิเคราะห์อนาคตราคา HYPER เชิงลึกที่เพจ คาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ($HYPER) ปี 2025 ถึง 2030

เหลือเวลาไม่นานในการซื้อ HYPER ที่ราคาพรีเซลปัจจุบัน ก่อนปรับขึ้นรอบถัดไป

ลิงก์พรีเซลตรง: bitcoinhyper.com/th

หากคุณอยากรู้ขั้นตอนการซื้อแบบละเอียด อ่านได้ที่ วิธีซื้อ Bitcoin Hyper (HYPER) ง่ายๆ หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง X (Twitter) และ Telegram

ไปยัง BTC Hyper

ข่าวคริปโต
Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-15 14:33:19
ข่าว Ethereum
Ethereum นำเทรนด์! Coinbase ชี้ชัด Altcoin Season กำลังเริ่ม
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-15 13:38:03
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
