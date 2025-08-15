เงินหนา! วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper พรีเซล ลุ้นกระแสเลเยอร์ 2 บน Bitcoin พุ่งแรง
ร้อนแรงไม่หยุด สำหรับโปรเจ็กต์ Bitcoin Hyper ในช่วงพรีเซล ซึ่งเป็นเลเยอร์ 2 แรกบน Bitcoin จุดกระแสลงทุนเหรียญ Presale โดยก่อนหน้านี้เพียง 2 วัน เรารายงานว่าวาฬใหญ่ท่านหนึ่ง ได้ซื้อพรีเซล Bitcoin Hyper มูลค่าสูงถึง 35.149 ETH หรือราว 156,894 ดอลลาร์ (อ้างอิง Etherscan: …1958a89fc5) เมื่อเข้าไปดู Contract: ….F8Bd97Eb จะเห็นได้ว่า Token Holdings มีเหรียญอยู่ถึงจำนวน 5,835,317,651 $HYPER
ต่อมาเมื่อวานนี้ 14 สิงหาคม 2025 ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวาฬคริปโต ที่เทเงิน 5.75 ETH หรือราว 26,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าซื้อ Bitcoin Hyper (HYPER) ในรอบพรีเซลอีกราย โดยธุรกรรมนี้เกิดขึ้นบน Ethereum บล็อก #23139020 โดย ETH ถูกส่งเข้าสัญญาพรีเซลอย่างเป็นทางการของ Bitcoin Hyper (
0x4775f4…8bd97Eb) ผ่านฟังก์ชัน “Buy With ETH”
Bitcoin Hyper คืออะไร และทำไมถึงน่าจับตา
Bitcoin Hyper โปรโมทตัวเองว่าเป็น เลเยอร์ 2 แรกของ Bitcoin ที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) จุดเด่นคือธุรกรรมเร็วระดับเสี้ยววินาที ค่าธรรมเนียมแทบเป็นศูนย์ และรองรับการเชื่อมข้ามเชนกับ Ethereum และ Solana ล่าสุดได้ระดมทุกไปเกือบ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนสายมีมจากทั่วโลก
HYPER ยังมาพร้อมอัตราปันผลสเตกกิ้งสูงถึง 113% APY พร้อมเป้าหมายใหญ่ในการนำ DeFi, เหรียญมีม และ dApps มาสู่เครือข่าย Bitcoin ซึ่งอาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การใช้งานคริปโตในระยะยาว
ทำไมดีลวาฬครั้งนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมราคาของ HYPER
การซื้อพรีเซลครั้งใหญ่จากวาฬมักสะท้อนความเชื่อมั่นสูงต่อโปรเจ็กต์ และสำหรับ Bitcoin Hyper ดีลนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคาพรีเซลปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ยิ่งกระตุ้นแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อย
ด้วยสภาพตลาดที่กำลังมองหาโปรเจ็กต์เลเยอร์ 2 ศักยภาพสูง บวกกับความน่าสนใจของ HYPER ในฐานะโทเค็นใหม่ การเคลื่อนไหวของวาฬครั้งนี้อาจเป็นชนวนให้เกิดกระแส FOMO และทำให้พรีเซลปิดเร็วกว่าคาด
หากคุณสนใจสามารถอ่านบทวิเคราะห์อนาคตราคา HYPER เชิงลึกที่เพจ คาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ($HYPER) ปี 2025 ถึง 2030
ลิงก์พรีเซลตรง: bitcoinhyper.com/th
หากคุณอยากรู้ขั้นตอนการซื้อแบบละเอียด อ่านได้ที่ วิธีซื้อ Bitcoin Hyper (HYPER) ง่ายๆ หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง X (Twitter) และ Telegramไปยัง BTC Hyper
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025