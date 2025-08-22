เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกลับมาคึกคักอีกครั้งในวันศุกร์ หลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่ได้ปิดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole ส่งผลให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง
Bitcoin (BTC) ดีดกลับแรง! ทะลุแนวต้านสำคัญ
ราคา Bitcoin (BTC) ตอบสนองต่อสุนทรพจน์ในเชิงบวกทันที โดยพุ่งขึ้นจากระดับ 112,000 ดอลลาร์ ไปแตะที่ 114,700 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 15 นาที ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap. ล่าสุดราคาอยู่ที่ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากราคา Bitcoin สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาจากแนวรับสำคัญที่ 111,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดิมที่เคยทำไว้ในเดือนพฤษภาคม
การดีดตัวกลับอย่างรุนแรงนี้ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) หลังจากที่ราคา Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอดทั้งสัปดาห์จากระดับ 124,500 ดอลลาร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของราคายังส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ต (Liquidation) ของนักเทรดที่เปิดสถานะขาย (Short) คิดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้น
Ethereum (ETH) ทะยาน 10% ล้างพอร์ต Short กว่า $150 ล้าน
ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) ก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยราคาพุ่งจาก 4,300 ดอลลาร์ สู่ระดับ 4,650 ดอลลาร์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 10% ในช่วงเวลาสั้นๆ การทะยานขึ้นของราคา Ethereum ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อนักเทรดฝั่ง Short
ข้อมูลจาก CoinGlass เปิดเผยว่า สถานะของ Ethereum เป็นกลุ่มที่ถูกล้างพอร์ตหนักที่สุด โดยมีมูลค่าสูงถึง 150 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมูลค่าการล้างพอร์ตทั้งหมดในตลาดคริปโตที่สูงกว่า 375 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด Ethereum และความเชื่อมั่นที่กลับมาอย่างรวดเร็ว
วิเคราะห์สุนทรพจน์พาวเวลล์: ทำไมตลาด Bitcoin และ Ethereum ถึงตอบรับเชิงบวก?
ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายจับตามองว่า ถ้อยแถลงของ Jerome Powell จะกำหนดทิศทางตลาด อย่างมีนัยสำคัญ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปในทิศทางที่นักลงทุนคาดหวัง
Bitcoin, Ethereum และตลาดคริปโตโดยรวม ได้ตอบรับในเชิงบวก กับสุนทรพจน์ของพาวเวลล์มีท่าทีที่ผ่อนคลาย (Hawkish) น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าพาวเวลล์จะเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงเงินเฟ้อและอาจส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป
อย่างไรก็ตาม พาวเวลล์กลับกล่าวว่า “ความเสี่ยงด้านลบต่อการจ้างงานกำลังเพิ่มสูงขึ้น” และเฟดพร้อมที่จะ “ปรับเปลี่ยนจุดยืนทางนโยบาย” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงมีความเป็นไปได้ การลดดอกเบี้ยจะส่งผลดีโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ Ethereum เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงและเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
สรุป: สัญญาณจากเฟดหนุน Bitcoin และ Ethereum จับตาทิศทางตลาดระยะสั้น
การกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ได้พลิกความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตจากลบเป็นบวกในชั่วข้ามคืน การส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยได้ช่วยหนุนให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวน แต่การดีดตัวกลับจากแนวรับสำคัญและการล้างพอร์ตฝั่ง Short จำนวนมหาศาล ถือเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น นักลงทุนยังคงต้องจับตาทิศทางของตลาด Bitcoin และ Ethereum อย่างใกล้ชิดต่อไป
ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum แสดงสัญญาณบวก นักลงทุนอาจมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 และเริ่มต้น เรียนรู้วิธีซื้อบิทคอยน์ และการจัดเก็บสินทรัพย์ด้วย การเลือกใช้กระเป๋า Bitcoin Wallet ที่ดีที่สุด ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานด้านความปลอดภัย
