BTC $117,153.28 4.02%
ETH $4,784.43 12.36%
SOL $196.36 7.86%
PEPE $0.000011 8.83%
SHIB $0.000013 6.95%
BNB $896.69 6.64%
DOGE $0.23 9.35%
XRP $3.06 5.18%
Cryptonews บิทคอยน์

เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
กราฟราคา Bitcoin และ Ethereum พุ่งขึ้น หลังประธานเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกลับมาคึกคักอีกครั้งในวันศุกร์ หลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่ได้ปิดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole ส่งผลให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

Bitcoin (BTC) ดีดกลับแรง! ทะลุแนวต้านสำคัญ

ราคา Bitcoin (BTC) ตอบสนองต่อสุนทรพจน์ในเชิงบวกทันที โดยพุ่งขึ้นจากระดับ 112,000 ดอลลาร์ ไปแตะที่ 114,700 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 15 นาที ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap. ล่าสุดราคาอยู่ที่ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากราคา Bitcoin สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาจากแนวรับสำคัญที่ 111,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดิมที่เคยทำไว้ในเดือนพฤษภาคม

กราฟ Bitcoin พุ่งแรง วันที่ 22 สิงหาคม 2025 หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

การดีดตัวกลับอย่างรุนแรงนี้ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) หลังจากที่ราคา Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอดทั้งสัปดาห์จากระดับ 124,500 ดอลลาร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของราคายังส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ต (Liquidation) ของนักเทรดที่เปิดสถานะขาย (Short) คิดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้น

Ethereum (ETH) ทะยาน 10% ล้างพอร์ต Short กว่า $150 ล้าน

ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) ก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยราคาพุ่งจาก 4,300 ดอลลาร์ สู่ระดับ 4,650 ดอลลาร์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 10% ในช่วงเวลาสั้นๆ การทะยานขึ้นของราคา Ethereum ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อนักเทรดฝั่ง Short

กราฟ Ethereum พุ่งแรง วันที่ 22 สิงหาคม 2025 หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

ข้อมูลจาก CoinGlass เปิดเผยว่า สถานะของ Ethereum เป็นกลุ่มที่ถูกล้างพอร์ตหนักที่สุด โดยมีมูลค่าสูงถึง 150 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมูลค่าการล้างพอร์ตทั้งหมดในตลาดคริปโตที่สูงกว่า 375 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด Ethereum และความเชื่อมั่นที่กลับมาอย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์สุนทรพจน์พาวเวลล์: ทำไมตลาด Bitcoin และ Ethereum ถึงตอบรับเชิงบวก?

ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายจับตามองว่า ถ้อยแถลงของ Jerome Powell จะกำหนดทิศทางตลาด อย่างมีนัยสำคัญ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปในทิศทางที่นักลงทุนคาดหวัง

Bitcoin, Ethereum และตลาดคริปโตโดยรวม ได้ตอบรับในเชิงบวก กับสุนทรพจน์ของพาวเวลล์มีท่าทีที่ผ่อนคลาย (Hawkish) น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าพาวเวลล์จะเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงเงินเฟ้อและอาจส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป

อย่างไรก็ตาม พาวเวลล์กลับกล่าวว่า “ความเสี่ยงด้านลบต่อการจ้างงานกำลังเพิ่มสูงขึ้น” และเฟดพร้อมที่จะ “ปรับเปลี่ยนจุดยืนทางนโยบาย” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงมีความเป็นไปได้ การลดดอกเบี้ยจะส่งผลดีโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ Ethereum เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงและเพิ่มสภาพคล่องในระบบ

สรุป: สัญญาณจากเฟดหนุน Bitcoin และ Ethereum จับตาทิศทางตลาดระยะสั้น

การกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ได้พลิกความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตจากลบเป็นบวกในชั่วข้ามคืน การส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยได้ช่วยหนุนให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวน แต่การดีดตัวกลับจากแนวรับสำคัญและการล้างพอร์ตฝั่ง Short จำนวนมหาศาล ถือเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น นักลงทุนยังคงต้องจับตาทิศทางของตลาด Bitcoin และ Ethereum อย่างใกล้ชิดต่อไป

ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum แสดงสัญญาณบวก นักลงทุนอาจมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 และเริ่มต้น เรียนรู้วิธีซื้อบิทคอยน์ และการจัดเก็บสินทรัพย์ด้วย การเลือกใช้กระเป๋า Bitcoin Wallet ที่ดีที่สุด ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานด้านความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Ethereum
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
2025-08-22 22:58:37
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,250,813,370,860
2.03
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Ethereum
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
2025-08-22 22:58:37
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
นับถอยหลัง! TOKEN6900 ระดมทุนทะลุ 50% – ใกล้ปิด Presale แล้ว?
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-23 00:18:18
XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-22 17:15:11
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า