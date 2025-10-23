BTC $109,888.54 1.69%
Arthur Hayes ชี้นโยบายการเงินญี่ปุ่นอาจดัน Bitcoin สู่ 1 ล้านดอลลาร์

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

Pakphum Kerdprap
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Arthur Hayes ยืนหน้ารัฐสภาญี่ปุ่นกับสัญลักษณ์ Bitcoin เรืองแสง

ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงพักตัว โดยราคา Bitcoin ปรับฐานลงมาใกล้ระดับ 108,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากสัปดาห์ก่อนที่แรงซื้อเริ่มชะลอตัว สะท้อนถึงภาวะตลาดที่กำลังเข้าสู่ช่วง “สะสมพลัง” รอปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น แม้ Bitcoin ยังทรงตัวเหนือแนวรับสำคัญ แต่แรงซื้อรอบใหม่ยังไม่กลับมาอย่างชัดเจน ขณะที่นักลงทุนบางส่วนเริ่มมองว่า การที่ Bitcoin ย่อตัวหลัง Fed แถลง อาจเป็นเพียงช่วงพักสั้น ๆ ก่อนการดีดกลับรอบใหม่

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น – สัญญาณเริ่มต้นของคลื่นกระทิงครั้งใหม่

Arthur Hayes อดีตซีอีโอ BitMEX และนักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการคริปโต มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ Bitcoin ทะยานขึ้นครั้งใหญ่ เขาอธิบายว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ซึ่งมีรายงานจาก Bloomberg ว่าเป็นการมุ่งช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากภาวะเงินเฟ้อ ผ่านการอุดหนุนพลังงานและการให้เงินสนับสนุนแก่ภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ถือเป็นสัญญาณของการกลับมาของ “นโยบายการเงินผ่อนคลาย” อีกครั้ง

Hayes มองว่านี่คือวงจร “พิมพ์เงินเพื่อดับไฟเงินเฟ้อ” ที่ย้อนกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมในระบบอีกครั้ง เพราะเมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น เงินใหม่จะเข้าสู่ระบบการเงินทั่วโลก ทำให้ค่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มพุ่งต่อเนื่อง และกระตุ้นให้สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดอย่าง Bitcoin และทองคำได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เขาสรุปประโยคเด็ดไว้ว่า “Yen to 200, Bitcoin to $1 million” — สะท้อนความเชื่อว่าค่าเงินเยนอาจอ่อนค่าจนแตะ 200 เยนต่อดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin มีโอกาสพุ่งขึ้นแตะระดับ 1 ล้านดอลลาร์ในอนาคต

เมื่อมองในภาพใหญ่ นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะของญี่ปุ่น แต่เป็นแนวโน้มทั่วโลกที่หลายประเทศกำลังใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้น และทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าของเงินตรา

สัญญาณจากปริมาณเงินทั่วโลก – เงินเฟ้ออาจดัน BTC ทะลุ $500,000

Jesse Myers นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งที่ติดตามนโยบายการเงินโลกอย่างใกล้ชิด เห็นพ้องกับมุมมองของ Hayes เขาระบุว่าปริมาณเงิน M2 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 129 ล้านล้านดอลลาร์เป็นกว่า 137 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงครึ่งปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19

ในช่วงนั้น การอัดฉีดสภาพคล่องขนาดใหญ่จากรัฐบาลทั่วโลกได้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญของการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในปี 2020–2021 Myers เชื่อว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินรอบนี้อาจเป็นตัวเร่งอีกครั้งที่พา Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 500,000 ดอลลาร์

ทองคำเริ่มตอบสนองต่อกระแสสภาพคล่องด้วยการทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ Bitcoin อาจอยู่ในช่วง “ดีเลย์” เหมือนก่อนการวิ่งรอบใหญ่ครั้งก่อน หากแนวโน้มนี้เกิดซ้ำ การหลั่งไหลของเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในรอบใหม่ของตลาดกระทิง

Myers สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อปริมาณสภาพคล่องในระบบเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ที่ขาดแคลนอย่าง Bitcoin จะกลายเป็นตัวเลือกหลักในการป้องกันเงินเฟ้อและการสูญเสียมูลค่าของเงินตรา

Bitcoin Hyper จุดประกายคลื่นเทคโนโลยีใหม่บนเครือข่าย BTC

ในขณะที่ภาพใหญ่ของตลาดกำลังมุ่งไปที่นโยบายการเงินและสภาพคล่องทั่วโลก หนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปี 2025 ที่อาจกลายเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin

Bitcoin Hyper หน้าเว็บไซต์พรีเซลเหรียญ Layer-2 สำหรับ Bitcoin

Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับสูงของเทคโนโลยี Solana โดยใช้สถาปัตยกรรมที่อิงกับ Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้สามารถรองรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และ Smart Contracts ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบนี้ BTC จริงจาก Mainnet จะถูกนำเข้ามาแปลงเป็น HYPER-BTC ผ่าน Canonical Bridge เพื่อใช้ในระบบนิเวศของ DeFi และการชำระเงินดิจิทัลต่าง ๆ

นอกจากจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักพัฒนาแล้ว Bitcoin Hyper ยังช่วยลดปริมาณ BTC หมุนเวียนในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทานและกลายเป็นตัวเร่งราคาของ Bitcoin ในอนาคต ปัจจุบันโครงการสามารถระดมทุน Presale ได้มากกว่า 24.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดให้ผู้ใช้เข้าซื้อด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC และบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีโปรแกรม Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 49% ต่อปี

ความร้อนแรงของ Bitcoin Hyper ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่ได้พึ่งแค่กระแสโซเชียล แต่มีเทคโนโลยีจริงรองรับและศักยภาพในการขยายระบบนิเวศของ Bitcoin ให้กว้างกว่าเดิมอย่างแท้จริง

ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Bitcoin Hyper ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ

เกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และเสริมมุมมองจาก X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,599,737.14 Raised so far
$0.0115 → $0.013155

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ Bitcoin Hyper

แนวโน้มตลาด – แรงซื้อกลับมาคึกคัก

หลังจากช่วงพักฐานที่ผ่านมา สัญญาณบางอย่างเริ่มบ่งชี้ว่าตลาดกำลังกลับมามีแรงซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาด Spot ซึ่งนักวิเคราะห์รายงานว่า “เทรดเดอร์แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า” ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองว่า Bitcoin ยังคงมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว

เมื่อรวมกับกระแสสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และการมาของ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ที่ขยายการใช้งานจริงของเครือข่าย BTC ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า Bitcoin อาจกำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้งในปี 2025

Anuchit Laemsing
