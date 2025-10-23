Arthur Hayes ชี้นโยบายการเงินญี่ปุ่นอาจดัน Bitcoin สู่ 1 ล้านดอลลาร์
ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงพักตัว โดยราคา Bitcoin ปรับฐานลงมาใกล้ระดับ 108,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากสัปดาห์ก่อนที่แรงซื้อเริ่มชะลอตัว สะท้อนถึงภาวะตลาดที่กำลังเข้าสู่ช่วง “สะสมพลัง” รอปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น แม้ Bitcoin ยังทรงตัวเหนือแนวรับสำคัญ แต่แรงซื้อรอบใหม่ยังไม่กลับมาอย่างชัดเจน ขณะที่นักลงทุนบางส่วนเริ่มมองว่า การที่ Bitcoin ย่อตัวหลัง Fed แถลง อาจเป็นเพียงช่วงพักสั้น ๆ ก่อนการดีดกลับรอบใหม่
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น – สัญญาณเริ่มต้นของคลื่นกระทิงครั้งใหม่
Arthur Hayes อดีตซีอีโอ BitMEX และนักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการคริปโต มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ Bitcoin ทะยานขึ้นครั้งใหญ่ เขาอธิบายว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ซึ่งมีรายงานจาก Bloomberg ว่าเป็นการมุ่งช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากภาวะเงินเฟ้อ ผ่านการอุดหนุนพลังงานและการให้เงินสนับสนุนแก่ภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ถือเป็นสัญญาณของการกลับมาของ “นโยบายการเงินผ่อนคลาย” อีกครั้ง
Hayes มองว่านี่คือวงจร “พิมพ์เงินเพื่อดับไฟเงินเฟ้อ” ที่ย้อนกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมในระบบอีกครั้ง เพราะเมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น เงินใหม่จะเข้าสู่ระบบการเงินทั่วโลก ทำให้ค่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มพุ่งต่อเนื่อง และกระตุ้นให้สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดอย่าง Bitcoin และทองคำได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เขาสรุปประโยคเด็ดไว้ว่า “Yen to 200, Bitcoin to $1 million” — สะท้อนความเชื่อว่าค่าเงินเยนอาจอ่อนค่าจนแตะ 200 เยนต่อดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin มีโอกาสพุ่งขึ้นแตะระดับ 1 ล้านดอลลาร์ในอนาคต
เมื่อมองในภาพใหญ่ นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะของญี่ปุ่น แต่เป็นแนวโน้มทั่วโลกที่หลายประเทศกำลังใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้น และทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าของเงินตรา
สัญญาณจากปริมาณเงินทั่วโลก – เงินเฟ้ออาจดัน BTC ทะลุ $500,000
Jesse Myers นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งที่ติดตามนโยบายการเงินโลกอย่างใกล้ชิด เห็นพ้องกับมุมมองของ Hayes เขาระบุว่าปริมาณเงิน M2 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 129 ล้านล้านดอลลาร์เป็นกว่า 137 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงครึ่งปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19
ในช่วงนั้น การอัดฉีดสภาพคล่องขนาดใหญ่จากรัฐบาลทั่วโลกได้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญของการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในปี 2020–2021 Myers เชื่อว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินรอบนี้อาจเป็นตัวเร่งอีกครั้งที่พา Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 500,000 ดอลลาร์
ทองคำเริ่มตอบสนองต่อกระแสสภาพคล่องด้วยการทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ Bitcoin อาจอยู่ในช่วง “ดีเลย์” เหมือนก่อนการวิ่งรอบใหญ่ครั้งก่อน หากแนวโน้มนี้เกิดซ้ำ การหลั่งไหลของเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในรอบใหม่ของตลาดกระทิง
Myers สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อปริมาณสภาพคล่องในระบบเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ที่ขาดแคลนอย่าง Bitcoin จะกลายเป็นตัวเลือกหลักในการป้องกันเงินเฟ้อและการสูญเสียมูลค่าของเงินตรา
Bitcoin Hyper จุดประกายคลื่นเทคโนโลยีใหม่บนเครือข่าย BTC
ในขณะที่ภาพใหญ่ของตลาดกำลังมุ่งไปที่นโยบายการเงินและสภาพคล่องทั่วโลก หนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปี 2025 ที่อาจกลายเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin
Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับสูงของเทคโนโลยี Solana โดยใช้สถาปัตยกรรมที่อิงกับ Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้สามารถรองรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และ Smart Contracts ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบนี้ BTC จริงจาก Mainnet จะถูกนำเข้ามาแปลงเป็น HYPER-BTC ผ่าน Canonical Bridge เพื่อใช้ในระบบนิเวศของ DeFi และการชำระเงินดิจิทัลต่าง ๆ
นอกจากจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักพัฒนาแล้ว Bitcoin Hyper ยังช่วยลดปริมาณ BTC หมุนเวียนในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทานและกลายเป็นตัวเร่งราคาของ Bitcoin ในอนาคต ปัจจุบันโครงการสามารถระดมทุน Presale ได้มากกว่า 24.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดให้ผู้ใช้เข้าซื้อด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC และบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีโปรแกรม Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 49% ต่อปี
ความร้อนแรงของ Bitcoin Hyper ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่ได้พึ่งแค่กระแสโซเชียล แต่มีเทคโนโลยีจริงรองรับและศักยภาพในการขยายระบบนิเวศของ Bitcoin ให้กว้างกว่าเดิมอย่างแท้จริง
ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Bitcoin Hyper ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ
เกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และเสริมมุมมองจาก X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
แนวโน้มตลาด – แรงซื้อกลับมาคึกคัก
หลังจากช่วงพักฐานที่ผ่านมา สัญญาณบางอย่างเริ่มบ่งชี้ว่าตลาดกำลังกลับมามีแรงซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาด Spot ซึ่งนักวิเคราะห์รายงานว่า “เทรดเดอร์แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า” ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองว่า Bitcoin ยังคงมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
เมื่อรวมกับกระแสสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และการมาของ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ที่ขยายการใช้งานจริงของเครือข่าย BTC ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า Bitcoin อาจกำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้งในปี 2025