ลุ้นระทึก! Bitcoin ย่อตัวที่ $108k หลัง Fed แถลง จะไปต่อหรือร่วง?
ราคา Bitcoin (BTC) เกิดความผันผวนอย่างหนักหลังการแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยราคาพุ่งขึ้นไปแตะ $110,321 ก่อนจะปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวแถว $108,060 ท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิเคราะห์ สถานการณ์ของ Bitcoin ในตอนนี้จึงน่าจับตาเป็นพิเศษ ว่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อสร้างฐานสำหรับทำจุดสูงสุดใหม่ (New ATH) หรือเป็นสัญญาณของการปรับฐานครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
Fed ส่งซิกเขียวด้าน DeFi แต่ทำไมราคา Bitcoin ถึงร่วง?
ความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนชั่วขณะจากคำกล่าวของ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller) ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ในงาน Payments Innovation Conference ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเขาระบุว่า Fed กำลังเข้าสู่ “ยุคใหม่” ของระบบการชำระเงินที่เปิดรับนวัตกรรมจาก Decentralized Finance (DeFi) และสินทรัพย์ดิจิทัล
คำกล่าวของวอลเลอร์ถือเป็นการเปลี่ยนโทนครั้งสำคัญจากท่าทีที่เคยเคลือบแคลงสงสัยมานานหลายปี เขายอมรับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีได้ “ถักทอเข้าไปในโครงสร้าง” ของการเงินสมัยใหม่แล้ว และ Fed กำลังศึกษาแนวทางการนำระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ (DLT) และ DeFi มาผสมผสานกับโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม แม้ข่าวนี้จะส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปถึง $110,321 แต่แรงเทขายทำกำไรก็ได้กดดันให้ราคาย่อตัวกลับลงมาอย่างรวดเร็ว
Lark Davis ชี้สถาบันหนุน Bitcoin แต่ตลาดยังไม่ฟื้นเต็มที่
Lark Davis นักวิเคราะห์คริปโทชื่อดัง ได้ให้ความเห็นผ่าน X (Twitter) ว่าการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักลงทุนสถาบันที่นำโดยการเข้ามาของ ETF จาก BlackRock ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากซบเซามานานหลายเดือน
Davis ชี้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่ม “TACO trade” (ไต้หวัน, ออสเตรเลีย, จีน และอื่นๆ) ที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าตลาดคริปโดยรวมยังคงฟื้นตัวช้ากว่าสินทรัพย์ดั้งเดิม เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและ “ความบอบช้ำ (trauma)” จากการร่วงของตลาดในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ แม้การฟื้นตัวของ Bitcoin จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่เส้นทางการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบยังต้องใช้เวลา
Standard Chartered สวนกระแส! คาดการณ์ Bitcoin แตะ $200,000
แม้ตลาดจะเผชิญกับการชำระบัญชี (Liquidation) มูลค่ากว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ และราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $108,000 แต่ธนาคาร Standard Chartered ยังคงมุมมองที่เป็นบวกในระยะยาว โดย Geoff Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารเชื่อว่าการย่อตัวครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวและอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
Kendrick ย้ำเป้าหมายเดิมว่าราคา Bitcoin ยังมีโอกาสพุ่งไปถึง $200,000 ภายในสิ้นปี 2025 โดยมีปัจจัยหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ ETF และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เขาเปรียบเทียบสถานการณ์ของ Bitcoin กับการพุ่งขึ้นของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และชี้ว่าแม้จะมีความผันผวนระยะสั้น แต่ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังคงแข็งแกร่ง
ด้วยมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ Bitcoin ในปี 2025 นี้เอง ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในภาพรวม ซึ่งนอกจาก Bitcoin แล้ว ก็ยังมีเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 อีกหลายตัวที่น่าจับตามองเช่นกัน
วิเคราะห์กราฟ Bitcoin: จับตาแนวรับ $107,400 และเป้าหมายถัดไป
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟ 2 ชั่วโมง ราคา Bitcoin (BTC/USD) กำลังสร้างฐานใกล้ระดับ $108,000 และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้น (Ascending Channel) ซึ่งเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวหากแนวรับสำคัญที่ $107,400 สามารถรับอยู่
ดัชนี RSI อยู่ใกล้ระดับ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขายเริ่มลดลง หากราคาสามารถกลับไปยืนเหนือ $109,000 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20-EMA ตัดขึ้นเหนือ 50-EMA (Bullish Crossover) ได้ จะเป็นการยืนยันโมเมนตัมฝั่งซื้อ โดยมีเป้าหมายแนวต้านถัดไปที่ $111,700, $115,900 และ $119,800 ตามลำดับ ในทางกลับกัน หากราคาหลุดแนวรับ $107,400 อาจร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $104,400 และ $101,100
Bitcoin Hyper: อนาคตของ Bitcoin บนเครือข่าย Solana?
ท่ามกลางความต้องการใช้งาน Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น โปรเจกต์ใหม่นามว่า Bitcoin Hyper ($HYPER) ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะ Layer 2 ตัวแรกบน Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายเพื่อผสานความปลอดภัยระดับทองคำของ Bitcoin เข้ากับความเร็วและประสิทธิภาพของ Solana
Bitcoin Hyper จะช่วยให้สามารถสร้าง Smart Contract, dApps, และแม้กระทั่ง Meme Coin บนเครือข่าย Bitcoin ได้อย่างรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำ โปรเจกต์นี้ผ่านการตรวจสอบจาก Consult และกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยสามารถระดมทุนในช่วง Presale ไปได้แล้วกว่า 24.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นสะพานเชื่อมสองระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโทเข้าด้วยกัน
หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของ Bitcoin Hyper ไม่ควรพลาด บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อคงความแม่นยำในการประเมิน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือที่ X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: