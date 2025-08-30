JPMorgan ชี้ Bitcoin ยังต่ำกว่ามูลค่าจริง ลุ้น Bitcoin Hyper ดันราคา
นักวิเคราะห์จาก JPMorgan มองว่า Bitcoin (BTC) ยังถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินจริงเมื่อเทียบกับทองคำ พร้อมคาดการณ์ว่าราคาปลายปีอาจจะกลับขึ้นไปแตะระดับ $126,000 ได้ โดยยังเหลือช่วงตุลาคม–พฤศจิกายนให้ไต่ขึ้นไป ซึ่งมักเป็นเดือนที่แข็งแกร่งของตลาดคริปโต อีกทั้งแรงขับเคลื่อนสำคัญอาจมาจากการเปิดตัว Layer-2 ความเร็วสูงตัวใหม่อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER)
HYPER ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำในระดับ Solana เพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับ dApps รุ่นใหม่ที่ทั้งทนทานและขยายตัวได้จริง ส่งผลให้นักพัฒนาและนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก โดยปัจจุบันโครงการระดมทุนได้แล้ว $12.39M กลายเป็นหนึ่งใน presale ที่ใหญ่ที่สุดของปี 2025
ราคาโทเค็นอยู่ที่ $0.012825 และจะปรับขึ้นในอีกเพียง 2 วัน ทำให้เป็นโอกาสระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมก่อนตลาดขยับ
JP Morgan มอง BTC เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่า แต่ Utility อาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนดีมานด์ใหม่!
JP Morgan ยังคงมอง Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่า โดยเปรียบเทียบกับทองคำจากความผันผวนที่เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด นักวิเคราะห์ของธนาคารระบุว่าเมื่อเทียบกับทองแล้ว BTC ยังถูกประเมินมูลค่าต่ำ และมีโอกาสไต่กลับไปแตะ $126,000 ได้ภายในสิ้นปี
มุมมองนี้สะท้อนถึงบทบาทของ Bitcoin ในการเป็นสินทรัพย์สำรองมูลค่า ขณะที่การนำไปเก็บไว้ในคลังของบริษัทและการถูกรวมเข้าดัชนีลงทุนต่างๆ จะช่วยดึงเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต่างหนุนให้ปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดลดลง
ตอนนี้อัตราส่วนความผันผวนของ Bitcoin เมื่อเทียบกับทองคำอยู่ที่เพียง 2.0 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในประวัติการณ์ ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองในแง่ของความเสี่ยงไม่เคยใกล้เคียงกันเท่านี้มาก่อน
หาก Bitcoin ต้องการแข่งขันกับทองคำในพอร์ตการลงทุน มูลค่าตลาดของมันจะต้องเพิ่มขึ้นอีกราว 13% ซึ่งราคาที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ $126,000
อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ยังคงจำกัด BTC ไว้เพียงแค่การเป็น “ทองคำดิจิทัล” ซึ่งแม้ว่าสถานะนี้จะช่วยผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น แต่ปัจจัยที่แท้จริงที่จะสามารถพามันทะลุ $126,000 และไปสู่เป้าหมาย $200,000 ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตหลายคนคาดการณ์ไว้ คือการที่ BTC ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อเก็บรักษามูลค่าอีกต่อไป แต่กลายเป็นฐานสำหรับการใช้งานจริงแล้ว
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ Bitcoin Hyper ถูกออกแบบมาเพื่อผลักดัน ด้วยการเป็น Layer-2 ที่มีศักยภาพในการเร่งให้ BTC เข้าสู่มูลค่าที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดประตูสู่ยุคใหม่ที่เน้นการใช้งานอย่างแท้จริง
Bitcoin Hyper กับการเปลี่ยน BTC จากการเก็บสู่การใช้งาน
Bitcoin Hyper กำลังเปลี่ยนบทบาทของ Bitcoin จากสินทรัพย์ที่แค่ถือไว้ กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานจริง จุดเชื่อมสำคัญคือ Canonical Bridge ที่ให้ผู้ใช้งานล็อก Bitcoin บน Layer-1 แล้วสร้างโทเค็น wrapped เพื่อใช้ภายในระบบ Hyper
โทเค็นเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่าน Solana Virtual Machine (SVM) ขณะที่ความปลอดภัยยังยึดโยงกับเชนหลักของ Bitcoin ผ่านการบันทึกสถานะกลับไปอย่างถาวรภายใต้ proof-of-work
ด้วยแนวทางนี้ Bitcoin Hyper จึงรักษาความปลอดภัยระดับ Bitcoin เอาไว้ พร้อมปลดล็อกการทำงานของสมาร์ตคอนแทรกต์แบบเกือบจะทันที และรองรับการใช้งานในระดับที่เชนหลักไม่สามารถทำได้
ผลลัพธ์คือการสร้างเศรษฐกิจแบบมีชีวิตที่ Bitcoin จะไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉย ๆ ในคลัง แต่สามารถนำไปใช้กับโปรโตคอล DeFi การชำระเงินความเร็วสูง แพลตฟอร์ม NFT เกม dApp และแอปสำหรับผู้บริโภคได้จริง
ทุกการใช้งานยังช่วยเพิ่มความต้องการกลับเข้าสู่เครือข่าย Bitcoin ขณะที่โทเค็น HYPER ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน ทั้งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม การ staking การกำกับดูแล และการขยายระบบนิเวศ
และหากผู้ใช้งานต้องการแลกคืน BTC ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงเผาเวอร์ชัน wrapped แล้วปลดล็อก BTC กลับสู่เชนหลัก
นักลงทุนมองว่า HYPER ใกล้เคียงกับการเริ่มต้นยุคแรกของ Bitcoin มากที่สุด
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ Bitcoin Hyper กำลังสร้างขึ้น จึงไม่แปลกที่หลายคนในวงการจะมองว่าโปรเจ็กต์นี้คือคลื่นลูกใหญ่ถัดไป บางรายถึงกับเปรียบว่า HYPER มีศักยภาพเหมือนช่วงแรก ๆ ที่ BTC ยังมีมูลค่าเพียงเศษเงิน
จนถึงตอนนี้ มีเงินลงทุนไหลเข้ามาแล้วเกือบ 13 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซล นักลงทุนกลุ่มแรกต่างเร่งเข้ามาจับจองก่อนที่ HYPER จะถูกลิสต์ในกระดานเทรดและกลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาด
นอกจากนี้ เสียงจากผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มให้ความสนใจเช่นกัน เช่น Crypto Gains ยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 149,000 คน ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสเติบโตของ HYPER ขณะที่ 99Bitcoins แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเกี่ยวกับคริปโตที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ก็ระบุว่าโครงการนี้อาจสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 100 เท่า
สัญญาณชัดเจนว่า ความต้องการ HYPER กำลังพุ่งสูง และอาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่ของการใช้งาน Bitcoin
สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาจับจอง เวลาเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อพรีเซลแตะระดับที่เพียงพอสำหรับการเปิดตัวเทคโนโลยี Layer-2 ประตูแห่งโอกาสนี้ก็อาจปิดลงทันที พร้อมตัดโอกาสในการซื้อที่ราคาเริ่มต้น
ครั้งหนึ่ง BTC เคยมีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ และหากคุณพลาดโอกาสนั้นไปแล้ว อย่าปล่อยให้โทเค็นที่ใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นยุคนั้นที่สุดหลุดมืออีกครั้ง
วิธีเข้าร่วม Presale ของ Bitcoin Hyper
อย่ารอช้า! รีบเข้าสู่เว็บไซต์ของ Bitcoin Hyper เพื่อซื้อโทเคนในรอบที่ยังเปิดอยู่ในขณะนี้ การซื้อสามารถทำได้ด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต
เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น Bitcoin Hyper แนะนำให้ใช้โซลูชันกระเป๋าคริปโตที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect เช่น Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุดในตลาด
Best Wallet ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโครงการนี้ได้โดยตรง โดยโทเคน HYPER จะอยู่ในหน้า Upcoming Tokens ของแอป ทำให้การซื้อ การติดตาม และการรับโทเคนเมื่อเปิดใช้งานเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว
อย่าลืมติดตามชุมชนของ Bitcoin Hyper ผ่าน Telegram และ X เพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Bitcoin Hyper ได้ทันที