BTC $110,353.77 -1.19%
ETH $4,437.26 -3.50%
SOL $189.45 -5.14%
PEPE $0.0000099 -3.89%
SHIB $0.000012 -1.83%
BNB $843.73 -2.05%
DOGE $0.21 -3.96%
XRP $2.93 -0.58%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิง $900M

Bitcoin BTC DOGE Dogecoin ETH Ethereum
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Dogecoin (DOGE) ซึ่งล้วนเป็นเหรียญหลัก ได้ดิ่งลงอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การปรับฐานครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การล้างพอร์ต (Liquidation) ครั้งมโหฬาร โดยเฉพาะสถานะ Long (การเดิมพันว่าราคาจะขึ้น) ที่ถูกบังคับปิดไปเป็นมูลค่ารวมกว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Total Liquidations Chart

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดและเป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับทั้ง BTC, ETH และ DOGE โดยเฉพาะหลังคำกล่าวของ Jerome Powell ประธาน Fed ในงาน Jackson Hole

วิเคราะห์การดิ่งของ 2 ผู้นำตลาด: Bitcoin & Ethereum

BTC ในฐานะพี่ใหญ่ของตลาด ได้รับผลกระทบอย่างจังจากการเทขายครั้งนี้ โดยราคาร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานะ Long ของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่ใช้เลเวอเรจสูงต้องถูกบังคับขายเป็นจำนวนมาก การล้างพอร์ตของ BTC เพียงอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายระลอกใหม่ตามมาอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ETH ซึ่งเป็นราชาแห่ง DeFi และสัญญาอัจฉริยะ ก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันของตลาดได้ โดยนักลงทุน ETH ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มูลค่าการล้างพอร์ตแตะ $320 ล้าน ตามมาด้วย Bitcoin ที่ $277 ล้าน ขณะที่ Solana (SOL), XRP และ Dogecoin รวมกันสูญเสียอีก $90 ล้าน ตามข้อมูลจาก Coinglass

การล้างพอร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ ETH ลดลงจาก $4,700 สู่ $4,400 และ BTC ร่วงลงสู่ $110,200 ซึ่งสัมพันธ์กับความอ่อนแอของดัชนี S&P 500

ดัชนี S&P 500

“ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีต้นตอจากสถานะเลเวอเรจสูงที่สะสมไว้ โดยเฉพาะหลังการปรับตัวขึ้นของ ETH ในช่วงที่ผ่านมา และการร่วงของ S&P 500 ที่สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง” รายงานจาก Derive.xyz ระบุ

หลังจากการล้างพอร์ต ความผันผวนในตลาดคริปโตปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่า volatility รายวันของ BTC กระโดดจาก 15% เป็น 38% ขณะที่ ETH พุ่งจาก 41% สู่ 70% ตามข้อมูลจาก Derive.xyz ความแตกต่างดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านักเทรดมองว่า ETH เป็นสินทรัพย์ที่เปราะบางมากกว่าในขณะนี้ การปรับตัวที่รุนแรงของ ETH มักเกิดจากเลเวอเรจที่หนาแน่นในช่วงขาขึ้น แต่เมื่อราคาย่อตัว สถานะเหล่านั้นถูกบังคับขายออกอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความผันผวนในทั้งสองทิศทาง

Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ เจ็บหนักไม่แพ้กัน

สำหรับ DOGE เหรียญมีมขวัญใจมหาชนที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูงอยู่แล้ว ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่าเหรียญใหญ่ โดยปกติแล้ว เมื่อ Bitcoin และ Ether ปรับฐาน เหรียญ Altcoin โดยเฉพาะกลุ่มมีมอย่าง DOGE ก็มักจะมีการปรับตัวลงที่รุนแรงกว่าหลายเท่าตัว

การดิ่งลงของราคา DOGE ในรอบนี้ได้ล้างพอร์ตของนักลงทุนรายย่อยที่หวังเก็งกำไรในระยะสั้นไปเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่า แม้ DOGE จะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในบางช่วงเวลา แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน นักลงทุนที่สนใจในเหรียญกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดกว่าปกติเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด

มองหาโอกาสในตลาดผันผวน? Best Wallet ($BEST) กระเป๋าเดียวครบทุกเชน

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโตที่เหรียญหลักอย่าง BTC, ETH, และ DOGE กำลังปรับฐาน นักลงทุนที่ชาญฉลาดมักมองหาเครื่องมือที่ช่วยจัดการสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Best Wallet ($BEST) จึงเป็นคำตอบในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain เต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณจัดการพอร์ตได้อย่างปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks

ฟีเจอร์หลักของ Best Wallet กระเป๋า multichain ที่รองรับ Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, และอีกมากมาย

Best Wallet ไม่เพียงแต่รองรับ Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมเชนยอดนิยมอื่นๆ เช่น Solana และ BNB Chain ทำให้เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้ง Staking APY ที่สูง, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale โครงการใหม่ๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสวนกระแสตลาดขาลง

ในขณะที่ตลาดกำลังปรับฐาน การเตรียมพร้อมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง Best Wallet และการมองหาโอกาสในโทเค็น utility ประจำแพลตฟอร์มอย่าง $BEST ที่กำลังอยู่ในช่วง Presale อาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณในระยะยาว

ไปยัง Best Wallet Token

สรุป: แนวโน้มตลาดยังคงผันผวน – นักลงทุนควรรับมืออย่างไร?

ด้วยข้อมูล GDP ที่จะเปิดเผยในวันที่ 28 สิงหาคม และตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯ ในต้นเดือนกันยายน นักเทรดกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าการล้างพอร์ตจะช่วยลดเลเวอเรจในตลาดลง แต่สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะใน ETH ซึ่งมีสถานะที่ตึงตัวและกระแสเงินไหลเข้าที่กระจุกตัวมากกว่า BTC

การดิ่งลงของราคา BTC, ETH, และ DOGE พร้อมกับการล้างพอร์ตมูลค่ามหาศาลกว่า 900 ล้านดอลลาร์ เป็นบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนถึงความเสี่ยงและความผันผวนสูงของตลาดคริปโต นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

แม้ในระยะสั้นตลาดจะดูน่ากังวล แต่ในระยะยาว พื้นฐานของเทคโนโลยีอย่าง Bitcoin และ Ethereum ยังคงแข็งแกร่ง การติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิดจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาตัวรอดและสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิง $900M
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
ข่าว Ethereum ล่าสุด
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิง $900M
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
Arthur Hayes กลับลำ! ช้อน Ethereum อีกครั้ง คาดราคาอาจถึง $20,000
วาฬ Bitcoin รุ่นเก่าขยับครั้งใหญ่! เทขายกว่า 400 BTC ไปซื้อ Ethereum
Ethereum เริ่มฟื้น! SharpLink Gaming ควักทุนสอยเพิ่ม 143,000+ ETH
ข่าวคริปโตวันนี้: ส่อง 3 อีเว้นต์ใหญ่จาก Trump และ Fed สัปดาห์นี้ที่ต้องรู้!
ข่าว Dogecoin ล่าสุด
ลุ้นหนัก! Dogecoin เสี่ยงร่วงแตะ $0.15 หากแนวรับ $0.20 พัง!
ระวัง! นวค.ตรวจพบสัญญาณ Dogecoin เตรียมย่อเพื่อพุ่งแรงเร็ว ๆ นี้!?
กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
Dogecoin ดีดตัวแรง 10% หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,992,722,647,642
0.2
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิง $900M
2025-08-26 14:38:40
ข่าวคริปโต
มุมมองนักลงทุนชื่อดัง Tim Draper: Altcoin เสริมพลัง Bitcoin พร้อมลุ้นราคาแตะ 250,000 ดอลลาร์
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-26 12:26:24
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า