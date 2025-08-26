Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิง $900M
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Dogecoin (DOGE) ซึ่งล้วนเป็นเหรียญหลัก ได้ดิ่งลงอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การปรับฐานครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การล้างพอร์ต (Liquidation) ครั้งมโหฬาร โดยเฉพาะสถานะ Long (การเดิมพันว่าราคาจะขึ้น) ที่ถูกบังคับปิดไปเป็นมูลค่ารวมกว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดและเป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับทั้ง BTC, ETH และ DOGE โดยเฉพาะหลังคำกล่าวของ Jerome Powell ประธาน Fed ในงาน Jackson Hole
วิเคราะห์การดิ่งของ 2 ผู้นำตลาด: Bitcoin & Ethereum
BTC ในฐานะพี่ใหญ่ของตลาด ได้รับผลกระทบอย่างจังจากการเทขายครั้งนี้ โดยราคาร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานะ Long ของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่ใช้เลเวอเรจสูงต้องถูกบังคับขายเป็นจำนวนมาก การล้างพอร์ตของ BTC เพียงอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายระลอกใหม่ตามมาอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน ETH ซึ่งเป็นราชาแห่ง DeFi และสัญญาอัจฉริยะ ก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันของตลาดได้ โดยนักลงทุน ETH ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มูลค่าการล้างพอร์ตแตะ $320 ล้าน ตามมาด้วย Bitcoin ที่ $277 ล้าน ขณะที่ Solana (SOL), XRP และ Dogecoin รวมกันสูญเสียอีก $90 ล้าน ตามข้อมูลจาก Coinglass
การล้างพอร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ ETH ลดลงจาก $4,700 สู่ $4,400 และ BTC ร่วงลงสู่ $110,200 ซึ่งสัมพันธ์กับความอ่อนแอของดัชนี S&P 500
“ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีต้นตอจากสถานะเลเวอเรจสูงที่สะสมไว้ โดยเฉพาะหลังการปรับตัวขึ้นของ ETH ในช่วงที่ผ่านมา และการร่วงของ S&P 500 ที่สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง” รายงานจาก Derive.xyz ระบุ
หลังจากการล้างพอร์ต ความผันผวนในตลาดคริปโตปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่า volatility รายวันของ BTC กระโดดจาก 15% เป็น 38% ขณะที่ ETH พุ่งจาก 41% สู่ 70% ตามข้อมูลจาก Derive.xyz ความแตกต่างดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านักเทรดมองว่า ETH เป็นสินทรัพย์ที่เปราะบางมากกว่าในขณะนี้ การปรับตัวที่รุนแรงของ ETH มักเกิดจากเลเวอเรจที่หนาแน่นในช่วงขาขึ้น แต่เมื่อราคาย่อตัว สถานะเหล่านั้นถูกบังคับขายออกอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความผันผวนในทั้งสองทิศทาง
Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ เจ็บหนักไม่แพ้กัน
สำหรับ DOGE เหรียญมีมขวัญใจมหาชนที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูงอยู่แล้ว ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่าเหรียญใหญ่ โดยปกติแล้ว เมื่อ Bitcoin และ Ether ปรับฐาน เหรียญ Altcoin โดยเฉพาะกลุ่มมีมอย่าง DOGE ก็มักจะมีการปรับตัวลงที่รุนแรงกว่าหลายเท่าตัว
การดิ่งลงของราคา DOGE ในรอบนี้ได้ล้างพอร์ตของนักลงทุนรายย่อยที่หวังเก็งกำไรในระยะสั้นไปเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่า แม้ DOGE จะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในบางช่วงเวลา แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน นักลงทุนที่สนใจในเหรียญกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดกว่าปกติเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด
มองหาโอกาสในตลาดผันผวน? Best Wallet ($BEST) กระเป๋าเดียวครบทุกเชน
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโตที่เหรียญหลักอย่าง BTC, ETH, และ DOGE กำลังปรับฐาน นักลงทุนที่ชาญฉลาดมักมองหาเครื่องมือที่ช่วยจัดการสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Best Wallet ($BEST) จึงเป็นคำตอบในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain เต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณจัดการพอร์ตได้อย่างปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks
Best Wallet ไม่เพียงแต่รองรับ Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมเชนยอดนิยมอื่นๆ เช่น Solana และ BNB Chain ทำให้เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้ง Staking APY ที่สูง, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale โครงการใหม่ๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสวนกระแสตลาดขาลง
ในขณะที่ตลาดกำลังปรับฐาน การเตรียมพร้อมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง Best Wallet และการมองหาโอกาสในโทเค็น utility ประจำแพลตฟอร์มอย่าง $BEST ที่กำลังอยู่ในช่วง Presale อาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณในระยะยาว
สรุป: แนวโน้มตลาดยังคงผันผวน – นักลงทุนควรรับมืออย่างไร?
ด้วยข้อมูล GDP ที่จะเปิดเผยในวันที่ 28 สิงหาคม และตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯ ในต้นเดือนกันยายน นักเทรดกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าการล้างพอร์ตจะช่วยลดเลเวอเรจในตลาดลง แต่สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะใน ETH ซึ่งมีสถานะที่ตึงตัวและกระแสเงินไหลเข้าที่กระจุกตัวมากกว่า BTC
การดิ่งลงของราคา BTC, ETH, และ DOGE พร้อมกับการล้างพอร์ตมูลค่ามหาศาลกว่า 900 ล้านดอลลาร์ เป็นบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนถึงความเสี่ยงและความผันผวนสูงของตลาดคริปโต นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
แม้ในระยะสั้นตลาดจะดูน่ากังวล แต่ในระยะยาว พื้นฐานของเทคโนโลยีอย่าง Bitcoin และ Ethereum ยังคงแข็งแกร่ง การติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิดจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาตัวรอดและสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต
