Scandalo meme coin: il fondatore di Meteora coinvolto in una truffa

Una class action accusa Benjamin Chow, cofondatore di Meteora, di aver orchestrato una frode da 57 milioni di dollari.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel Distretto Meridionale di New York è stata intentata una causa collettiva nei confronti del cofondatore di Meteora, Benjamin Chow, accusato di aver orchestrato una frode sistematica sfruttando le testimonianze di celebrità, come Melania Trump e il presidente argentino Javier Milei, per truffare gli investitori al dettaglio in criptovalute per un ammontare complessivo di almeno 57 milioni di dollari.

Nello specifico, una seconda denuncia collettiva modificata sostiene che Chow e i suoi soci gestissero la Meteora-Kelsier Enterprise come una “fabbrica di frodi” mascherata da finanza decentralizzata, utilizzando il protocollo di pooling di liquidità Meteora su Solana come motore principale per operazioni di pump-and-dump multi-token su M3M3, LIBRA, MELANIA, ENRON e TRUST.

I querelanti, Omar Hurlock, Anuj Mehta e John Winslow, sostengono che gli imputati abbiano sfruttato impostazioni tecniche, come whitelist e toggle freeze/thaw, per acquisire la maggior parte delle forniture di token a un costo irrisorio prima di creare picchi di prezzo artificiali attraverso influencer pagati e non dichiarati.

L’analisi forense ha identificato un wallet di coordinamento centrale, con prefisso 0xcEA, che ha ripetutamente finanziato i wallet dei distributori, creando token, seminando la liquidità iniziale e finanziando i wallet degli sniper che hanno catturato le prime forniture.

Fonte: Court Listener

La causa richiede la restituzione di tutti i profitti, il triplicamento dei danni compensativi ai sensi delle leggi RICO e la nomina di un curatore fallimentare indipendente, qualificato sui programmi di smart contract aggiornabili di Meteora.

Frode da manuale in sei fasi sfrutta le testimonianze delle celebrità

La denuncia descrive in dettaglio un sistema da manuale utilizzato per tutti i token.

Si inizia con l’invenzione di una narrazione che sfrutta la fama altrui, poi si manipola l’offerta attraverso conti finanziati da insider che eseguono ordini all’apertura, si crea hype attraverso Key Opinion Leader pagati e non dichiarati e si ingegnerizzano picchi di prezzo utilizzando i controlli del pool di Meteora per sospendere il trading pubblico fino a quando le posizioni degli insider non sono assicurate.

La procedura comporta anche l’esecuzione dell’estrazione mediante la vendita di posizioni massicce mentre si prosciuga la liquidità e reinventando lo schema con nuovi temi ma con strumenti riciclati.

La frode LIBRA ha esemplificato questo modello quando l’account social media verificato del presidente argentino Javier Milei ha pubblicato l’indirizzo del contratto nel momento esatto in cui i pool sono stati aperti nel febbraio 2025, scatenando una corsa al rialzo da parte dei piccoli investitori.

La campagna aveva presentato LIBRA come un’iniziativa patriottica di rinascita argentina che prometteva di finanziare le piccole imprese.

A poche ore dal lancio, il wallet del deployer ha ritirato oltre 110 milioni di dollari in liquidità di stablecoin USDC, privando il token delle sue fondamenta e causando un crollo immediato del prezzo, in coincidenza con la ritrattazione di Milei.

A group of Argentine #crypto investors have launched a lawsuit against Javier Milei, an outspoken MP and bitcoin advocate who wants to run for president.



Read more 👇https://t.co/MplcXKW6rI — Cryptonews.com (@cryptonews) August 23, 2022

In maniera analoga, la frode MELANIA ha commercializzato il token come la moneta meme ufficiale di Melania Trump, con presunti meccanismi di vesting per proteggere dal dumping.

I wallet collegati al cluster Meteora-Kelsier hanno accumulato circa un terzo dell’intera fornitura in pochi minuti prima del lancio ufficiale.

Dopo un hype orchestrato, i wallet degli insider hanno scaricato i token nel picco, con il prezzo che ha successivamente perso più del 90% della capitalizzazione di mercato in pochi giorni.

Il CEO di Kelsier Ventures e co-fondatore sia di LIBRA che di MELANIA, Hayden Davis, ha dichiarato in un’intervista su YouTube che:

“Abbiamo snipato la nostra moneta per impedire che gli sniper lo facessero prima di noi”.

Chow si è dimesso a febbraio e ora deve affrontare accuse RICO

Nel febbraio 2025, Ben Chow si è dimesso da Meteora a seguito della controversia LIBRA. Il co-fondatore di Jupiter Meow ha dichiarato che, pur avendo fiducia nel carattere di Chow, questi ha mostrato “una mancanza di giudizio e di attenzione per alcuni aspetti fondamentali del progetto”.

Un video trapelato pubblicato da SolanaFloor mostrava il fondatore di DeFiTuna, Dhirk, che informava Chow della cattiva condotta di Davis, con Chow che esprimeva visibile shock e affermava:

“Mi sento così male, perché gli ho dato Melania. Ho fatto un casino perché ho dato potere a una persona a cui non avrei dovuto darlo”.

La causa sostiene che Chow possedeva competenze uniche nel controllo della tecnologia, nella gestione della configurazione dei pool di liquidità, nell’instradamento delle commissioni, nei parametri di trading e nella capacità di congelare o sbloccare il trading in modo selettivo.

Kelsier Labs ha segretamente accettato di investire circa 2 milioni di dollari nelle operazioni di Meteora come buy-in pay-to-play.

Fonte: Court Listener

Le comunicazioni degli informatori confermano che Hayden Davis ha agito sotto le istruzioni di Chow in più di quindici lanci di token, stabilendo un comando centrale.

La denuncia afferma sette cause di azione, tra cui frode, cospirazione per frodare, violazioni RICO per un modello di attività di racket consistente in migliaia di atti di frode telematica, pratiche ingannevoli ai sensi della legge generale sul commercio di New York e arricchimento ingiusto.

La tempistica coincide con un più ampio scrutinio delle iniziative nel settore delle criptovalute della famiglia Trump, che secondo quanto riferito hanno generato 1 miliardo di dollari di guadagni al lordo delle imposte nell’ultimo anno.

Le meme coin TRUMP e MELANIA hanno generato circa 427 milioni di dollari, mentre entrambi i token hanno subito un drastico calo durante l’insediamento presidenziale, con la capitalizzazione di mercato di MELANIA che è precipitata da 2 miliardi di dollari a 790 milioni di dollari.