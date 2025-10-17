La famiglia Trump incassa 1 miliardo di dollari con le criptovalute

Le iniziative nel settore crypto sostenute dalla famiglia Trump comprendono meme coin, stablecoin, NFT e piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi).

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 17, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo una nuova indagine del Financial Times, grazie alle sue diverse iniziative legate alle criptovalute, nell’ultimo anno la famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha generato guadagni al lordo delle imposte pari a circa 1 miliardo di dollari.

Le iniziative legate alle criptovalute sostenute dalla famiglia Trump comprendono meme coin, stablecoin, NFT e piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi).

Come riportato dal Financial Times, le meme coin TRUMP e MELANIA, legate a lui stesso e a sua moglie, avrebbero generato circa 427 milioni di dollari. Nel frattempo, le vendite dei token WLFI hanno fruttato circa 550 milioni di dollari.

Il progetto della stablecoin USD1, sostenuta uno a uno dai titoli del Tesoro statunitense, ha raccolto 2,71 miliardi di dollari dai guadagni della società derivanti da riserve e commissioni.

Parlando all’evento Token2049 tenutosi a Singapore all’inizio di questo mese, il CEO di World Liberty Financial, Zach Witkoff, ha dichiarato:

“USD1 è molto importante per noi e, francamente, dovrebbe essere molto importante per chiunque”.

L’impero delle criptovalute della famiglia Trump e gli investitori affiliati

L’indagine ha rivelato che gli investitori privati hanno investito miliardi nell’impero delle criptovalute sostenuto dalla famiglia Trump. Basta citare primo tra tutti l’imprenditore cinese Justin Sun, che ha investito 75 milioni di dollari in WLFI. Anche se in seguito ha dovuto affrontare una lista nera del wallet che gli ha impedito di trasferire i token.

Inoltre, secondo quanto riferito, la società di investimento MGX, sostenuta dal fondo sovrano di Abu Dhabi, ha fornito 2 miliardi di dollari di finanziamenti a Binance, utilizzando la stablecoin USD1.

Inoltre, Trump Media & Technology Group (TMTG), che in precedenza era in perdita, ha raccolto miliardi nel 2025 per lanciare un token di utilità e un wallet digitale. Ora l’azienda si è trasformata in una fonte di liquidità da 3 miliardi di dollari, di cui oltre il 50% è di proprietà di Trump.

Le politiche favorevoli alle criptovalute e l’impennata del mercato hanno promosso il marchio di famiglia

Secondo quanto riportato dal Financial Times, i membri della famiglia Trump, compresi i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump, hanno promosso attivamente le loro iniziative nel settore delle criptovalute utilizzando il marchio di famiglia e l’influenza politica.

Il figlio maggiore del presidente Trump, Donald Trump Jr., durante un panel al Token2049 Singapore ha affermato:

“Mio padre è stato il primo a candidarsi come una sorta di presidente favorevole alle criptovalute. Ne ha compreso la necessità”.

La famiglia ha anche sfruttato gli eventi pubblici per promuovere i propri token e aumentarne il valore. A maggio, il presidente ha organizzato una cena privata, limitando l’ingresso ai primi 220 acquirenti della meme coin, con acquisti totali superiori a 150 milioni di dollari.

Inoltre, le politiche a favore delle criptovalute adottate dalla Casa Bianca dall’inizio del mandato di Trump hanno attirato l’attenzione, in coincidenza con un aumento dei prezzi di Bitcoin e di altri token.

Donald Trump Jr. ha poi aggiunto: