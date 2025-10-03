Perché il mercato è in verde oggi? – 3 ottobre 2025

Bitcoin sta proseguendo lo slancio iniziato ieri, trascinando anche il segmento delle altcoin.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 3, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto è in rialzo anche oggi. Il market cap è salito dell’1,4% e ora si attesta a 4,22 trilioni di dollari e il volume di trading è cresciuto fino a 193 miliardi di dollari.

Circa 30 crypto della top 100 hanno registrato un aumento nelle ultime 24 ore. Nella top 10, solo una è in rosso, ed è una meme coin.

Bitcoin torna sopra i $120.000, in verde anche le altcoin

Bitcoin sta proseguendo lo slancio partito ieri sera e attualmente sta scambiando sopra i 120.400 dollari, a un soffio dai massimi.

Al momento l’asset è in rialzo dell’1,28% nelle ultime 24 ore e resta in positivo anche negli altri grafici: in quello settimanale ha segnato un + 10%, mentre in quello mensile ha accumulato un guadagno dell’8%. Il suo market cap è salito a 2,37 trilioni di dollari, superando Amazon.

L’asset sta puntando a superare la prima resistenza a 124.600 dollari. Quelle successive sono posizionate a 128.000 dollari e a 130.000 dollari.

In caso di ribasso, il primo supporto è situato a 117.000 dollari, mentre quello successivo è a 113.500 dollari.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Anche Ethereum ha ripreso slancio ed è tra i migliori performer. Al momento sta scambiando a 4.479 dollari, in rialzo del 2%, dopo un minimo intraday di 4.358 dollari. Ora potrebbe puntare a 4.550 dollari e successivamente spingersi fino a 4.750 dollari.

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

L’obiettivo finale resta la soglia dei 5.000 dollari. In caso di correzione, i supporti chiave sono a 4.300 dollari e 4.100 dollari.

Bene anche Binance Coin (BNB), che guida la top 10 con un rialzo del 5% a 1.109 dollari. Subito dopo troviamo Solana (SOL), che ha segnato un + 2% ed è salita a 230 dollari.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

Male invece Dogecoin (DOGE), unica nella top 10 tinta di rosso. La meme coin ha registrato un calo dello 0,5% e ora sta scambiando al livello di 0,25 dollari.

Nella top 100 circa 30 crypto hanno chiuso in negativo. Le peggiori sono state MYX Finance (MYX) e DoubleZero (2Z), giù rispettivamente del 41% a 9,07 dollari e del 10,7% a 0,5397 dollari.

Spicca invece la performance di Aster (ASTER) token dell’omonimo DEX, con un guadagno del 10% e anche quella di Aptos (APT) con un rally del 5,4%.

Perché il mercato è in rialzo?

Lo slancio del mercato è dovuto a diversi fattori. Lo shutdown del governo statunitense, scattato il 1° ottobre per la prima volta dopo sette anni a causa del mancato accordo tra repubblicani e opposizione democratica sul bilancio, ha alimentato l’incertezza politica e spinto molti investitori verso beni rifugio come oro e Bitcoin.

Il blocco ha interrotto molte attività federali, paralizzato la SEC con conseguenti rinvii sui verdetti sugli ETF, come quello di Litecoin di Canary, e sui dati economici, oltre che costringere la CFTC a lavorare con un organico ridotto al 5-6%.

A sostenere il sentiment positivo è anche l’inizio dell’“Uptober”, mese storicamente rialzista per le criptovalute, insieme al ritorno in positivo degli ETF spot su Bitcoin. Gadi Chait, responsabile investimenti di Xapo Bank, vede però uno slancio di Bitcoin sempre meno stagionale e più strutturale.

L’indice Crypto Fear and Greed Index è salito a 57, in aumento rispetto ai 51 di ieri e sopra i 34 della scorsa settimana, quando il mercato era ancora in zona paura.

Afflussi in crescita negli ETF spot

I forti afflussi negli ETF indicano che la domanda istituzionale non sta solo tornando, ma sta crescendo.

Gli Exchange-Traded Fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti continuano a spingere. Giovedì hanno registrato il quarto giorno consecutivo di afflussi, pari a 627,24 milioni di dollari. Il totale cumulativo è salito a 59,07 miliardi di dollari.

Dei 12 fondi, sette hanno chiuso in positivo e nessuno in uscita. BlackRock domina ancora la classifica con 466,55 milioni di dollari, seguito da Fidelity con 89,62 milioni di dollari.

Fonte: SoSoValue

Bene anche gli ETF spot su Ethereum, che il 2 ottobre hanno registrato afflussi per 307,05 milioni di dollari, segnando il quarto giorno consecutivo in crescita.

Il patrimonio cumulativo ha raggiunto i 14,19 miliardi di dollari. Sette fondi su nove hanno registrato afflussi, con BlackRock in testa a 177,11 milioni di dollari e Fidelity a 60,71 milioni di dollari.