Rally Uptober: Bitcoin vola oltre $118.000 mentre il dollaro crolla!

Le turbolenze politiche negli Stati Uniti hanno rafforzato l'attrattiva di Bitcoin come strumento di copertura, con gli analisti che avvertono di una crescente volatilità dei mercati a causa dell'incertezza.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il tanto atteso rally di “Uptober” sembra essere arrivato. Infatti, giovedì 2 ottobre Bitcoin ha superato quota 118.000 dollari, trainando al rialzo l’intero mercato delle criptovalute.

Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta leader del mercato ha guadagnato il 3,48% raggiungendo quota 118.534 dollari. La ripresa del mercato ha spinto la capitalizzazione totale delle criptovalute al rialzo del 4,6% a 4,07 trilioni di dollari. Ethereum è balzato del 5,69% a 4.381 dollari, mentre XRP è salito del 4,1% a 2,97 dollari.

Questo slancio iniziale ha rafforzato la convinzione tra i trader che ottobre porta spesso forza alle risorse digitali; ogni anno che passa, quindi, Uptober diventa un grido di battaglia sempre più familiare.

L’incertezza dello shutdown alimenta il passaggio degli investitori verso le risorse digitali

Il forte rimbalzo è arrivato dopo una settimana di pesanti liquidazioni e pressioni di vendita che avevano trascinato i prezzi al ribasso. Gli analisti hanno indicato, come fattore chiave dell’inversione di tendenza, l’accumulo delle balene all’inizio della settimana.

All’inizio di questa settimana, dopo che i legislatori non sono riusciti a far approvare una legge di finanziamento provvisoria, gli Stati Uniti sono entrati nella loro prima chiusura del governo da sei anni a questa parte.

Iniziato alla mezzanotte a cavallo tra mercoledì e giovedì, lo shutdown ha messo in congedo circa 800.000 dipendenti federali e dovrebbe ritardare la pubblicazione di dati economici chiave, compresi i rapporti sull’occupazione.

🇺🇸🔒 Shutdown USA: il governo si blocca, niente dati macro e anche SEC & CFTC ferme ai box.



🥇 Oro a $3.872 (+50% YTD) e punta ai $4.000.

🥈 Argento a $47, massimi da 14 anni.



Anziché smorzare il sentiment, però, l’incertezza ha dato a Bitcoin un nuovo fascino come copertura contro la disfunzione del governo. Il CEO della società di gestione patrimoniale digitale Future Digital, Lucas Kiely, ha detto:

“I mercati odiano l’incertezza, quindi aspettatevi un aumento della volatilità”.

Inoltre ha aggiunto che, a meno che Washington non risolva rapidamente l’impasse, l’amministrazione potrebbe sfruttare la crisi per spingere verso tagli alla forza lavoro federale, anche se si aspetta che il Senato blocchi tali misure e che si raggiunga rapidamente un accordo.

La risposta limitata delle agenzie restringe le finestre di liquidità

I flussi di investitori verso Bitcoin dimostrano la sua resilienza durante i periodi di stallo politico. I trader spesso considerano gli asset decentralizzati come un’alternativa quando i mercati tradizionali vacillano, e lo shutdown ha rafforzato questa percezione.

Tuttavia, gli esperti hanno avvertito che una situazione di stallo prolungata nel finanziamento potrebbe pesare sull’adozione a lungo termine.

I ritardi nelle decisioni normative, in particolare per quanto riguarda gli ETF spot sulle altcoin, metterebbero alla prova la pazienza degli investitori. Il CEO e co-fondatore di Block Street, Hedy Wang, ha affermato:

“Se la SEC o la CFTC non sono in grado di rispondere, si ottengono ipotesi di rischio legale più elevate, accordi di integrazione più lenti e finestre di liquidità più ristrette”.

Wang ha spiegato che la carenza di personale potrebbe rallentare il lavoro di supervisione, il coordinamento tra le agenzie e persino le revisioni di comparabilità con gli Stati. Questo significherebbe che i nuovi emittenti dovrebbero attendere più a lungo per le approvazioni e le banche esiterebbero a passare dai progetti pilota alla produzione, Wang ha quindi aggiunto:

“In pratica, si tratterebbe di un freno all’adozione a breve termine, anche se il quadro a lungo termine rimanesse solido”.

Le pressioni macroeconomiche danno ulteriore slancio alle criptovalute

Nonostante queste preoccupazioni, i trader hanno colto il rally di giovedì come prova della capacità di resistenza di Bitcoin. La logica relativa all’Uptober, costruita in anni di guadagni nel mese di ottobre, ha aggiunto ulteriore slancio al momentum.

Il rally ha anche rispecchiato dinamiche macroeconomiche più ampie. L’indebolimento del dollaro, sotto pressione a causa delle continue turbolenze politiche e della rotazione del rischio da parte degli investitori, ha dato ulteriore slancio alle criptovalute.

Con i mercati globali che si preparano alla volatilità, gli asset digitali hanno tratto forza dal loro ruolo di investimento alternativo.