Bitcoin vs Oro: siamo sicuri che BTC sia meglio del metallo giallo?

Bitcoin viene spesso definito come l’oro digitale, un’alternativa al metallo prezioso per eccellenza come riserva di valore digitale.

Non a caso BTC è stato fin da subito definito una materia prima, una commodities per dirla all’americana e non una security, ovvero un titolo azionario, a differenza di altre criptovalute che in passato venivano considerate titoli dalla SEC.

Una definizione che, come abbiamo visto, è cambiata dopo l’arrivo di Trump e la nomina di Paul Atkins a capo della SEC, tanto che negli ultimi giorni si è perfino parlato di un accordo tra SEC e CFTC (che negli USA si occupa delle materie prime, ndr) per migliorare la classificazione delle crypto e non frenare l’innovazione.

Eppure, secondo molti analisti, Bitcoin non sarebbe ancora pronto per sfidare l’oro, che in questi giorni sta segnando nuovi massimi…

Bitcoin VS Oro: chi sta vincendo?

Solo 10 mesi fa Bitcoin stava attaccando quota 0,027, un livello tecnico chiave nel rapporto con l’oro.

In pratica, servivano poco più di 0,027 BTC per acquistare un’oncia d’oro: un segnale di forza relativa per Bitcoin, perché più basso è questo numero, più l’oro “costa poco” in BTC.

Oggi lo scenario è radicalmente cambiato. Mentre l’oro segna un nuovo ATH storico, Bitcoin è stato appena colpito da una delle più pesanti ondate di liquidazioni degli ultimi mesi. Inoltre, il rapporto GOLD/BTC si muove in area 0,033, confermando una tendenza chiara: l’oro sta sovraperformando Bitcoin.

Grafico settimanale GOLD/BTC: il rapporto si muove in area 0,033, con supporto chiave a 0,027. L’oro continua a sovraperformare Bitcoin negli ultimi mesi. – Fonte: Trading View

Perché questo grafico conta più del prezzo in dollari

Guardare il prezzo di Bitcoin in dollari, euro o yen non racconta tutta la verità. Le valute fiat sono “influenzate” dall’inflazione e dalle politiche delle banche centrali: con il loro potere d’acquisto cambia continuamente. Ecco perché bisognerebbe utilizzare l’oro come metro di paragone di lungo periodo. L’oro è stabile da secoli e riflette meglio il valore reale.

Tanto per fare un esempio semplice: non ha alcun senso dire che Bitcoin vale 500.000 dollari o che le azioni Tesla valgono 1.000 dollari, se nel frattempo un caffè costa 20 dollari.

In quel caso il potere d’acquisto non è aumentato, è solo l’unità di misura di riferimento (in questo caso la valuta fiat) che si è svalutata.

Ottobre mese cruciale per Bitcoin?

Le dinamiche di mercato ci portano a una considerazione scomoda. Ottobre arriva in un momento cruciale del famoso ciclo quadriennale di Bitcoin, quello che storicamente ha sempre visto il prezzo accelerare dopo l’halving.

Se Bitcoin non riconquista terreno contro l’oro, rischia dunque di incrinare la teoria dei 4 anni e un apprezzamento in dollari non basterà a confermarla, per le ragioni che abbiamo appena visto.

Per dimostrare la sua forza, Bitcoin deve migliorare le sue performance contro chi rappresenta da secoli una riserva di valore sicura.

Mentre tutti guardano a ETF, inflows istituzionali e nuovi massimi in valuta fiat, sono pochi quelli che osservano il confronto con l’oro. Ma è lì che si misura la sostanza. Se Bitcoin non si riprende, sarà l’oro a dettare ancora una volta le regole del gioco.

Nel momento in cui scriviamo, con Bitcoin in leggera ripresa, il rapporto rimane ancorato a 0,03271, secondo i dati di Trading View.