Che cos’è e come funziona Aster: il DEX che ha superato Hyperliquid

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Uno dei token che ha catalizzato il maggior interesse questa settimana è senza dubbio ASTER, token dell’omonimo DEX capace di guadagnare il 1.500% in una sola settimana. Si tratta di un exchange decentralizzato che opera soprattutto sui perpetual contracts.

Ma il vero punto di forza di Aster risiede nelle sue caratteristiche tecniche, che lo differenziano dalla concorrenza. Ad esempio, offre gli hidden orders: ordini nascosti che non compaiono subito nel book, così i trader istituzionali possono muovere i loro capitali con maggiore discrezione.

Inoltre, il protocollo utilizza un routing “MEV-aware”, ovvero un sistema pensato per ridurre al minimo il MEV (Miner/Validator Extractable Value). Tradotto: limita quei casi in cui i validatori o i bot front-runner manipolano le transazioni per guadagnare a spese dei trader, un problema che ha afflitto a lungo Ethereum e altri ecosistemi.

Infine, Aster è multi-chain. Non funziona solo su Ethereum, ma soprattutto su BNB Chain (dove ha la maggiore di liquidità), con supporto ad altre chain come Arbitrum e Solana. Questa flessibilità lo rende molto più competitivo rispetto ai DEX che funzionano su una sola blockchain.

Aster fa il vuoto: ricavi 10x rispetto a Hyperliquid

Ad attirare l’attenzione degli investitori, tra cui il celebre YouTuber americano MrBeast, sono stati anche gli eccellenti ricavi della piattaforma. Secondo DeFiLlama, Aster avrebbe incassato 14,3 milioni di dollari di commissioni in sole 24 ore.

Un risultato inferiore solo a quello di Tether, ma migliore di quelli di Circle e Uniswap. Pensate che Hyperliquid nello stesso lasso di tempo ha guadagnato (si fa per dire, ndr), solo 1,17 milioni.

Classifica per ricavi giornalieri: Aster al secondo posto con 14,3 milioni di dollari, davanti a Circle e Uniswap, subito dietro Tether. – Fonte: DeFiLlama

La forbice si allarga anche sui volumi: oltre 42 miliardi di dollari di trading perpetual in 24 ore, in un mercato che fino a ieri era dominato da dYdX e GMX.

L’interesse concreto di MrBeast

L’istrionico YouTuber americano MrBeast, non nuovo alle criptovalute, pare abbia sviluppato un grande interesse per Aster. Dopo aver accumulato oltre mezzo milione di token, in questi giorni ha effettuato un nuovo acquisto da 167.436 token, pari a circa 320.000 dollari, per un totale di 1,28 milioni di dollari investiti a un prezzo medio stimato di 1,87 dollari. Mica pizza e fichi.

Transazioni on-chain che mostrano gli ultimi acquisti di Aster da parte di MrBeast: 167.436 ASTER per circa 320.000 dollari. – Fonte: Arkham Intelligence

Il timing non è casuale. Secondo i dati di Lookonchain MrBeast starebbe seguendo una strategia di accumulo. E si parla perfino di un interessamento di Trump, tramite un wallet riconducibile a TRUTH il social network del Tycoon, che avrebbe acquistato 75 milioni di dollari di ASTER.

E come ciliegina sulla torta ci sarebbe anche l’endorsement di CZ, che ha rivelato che ASTER è oggi tra i maggiori detentori di BSC-USDT al di fuori dei wallet Binance. Insomma, tanta liquidità a disposizione.

Conclusioni

Il mondo crypto è da sempre legato all’hype e ai trend chem, nel corso degli anni, hanno spesso cambiato soggetto e progetto. Solo una settimana fa Hyperliquid sembrava il nuovo messia della De-Fi e oggi viene descritto come vecchio e superato, surclassato da Aster.

Solo il tempo ci dirà se ASTER è un progetto destinato a lasciare il segno o a sciogliersi come neve al sole di fronte a un hack o all’arrivo del bear market.