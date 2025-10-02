Boom di Dogecoin: il re delle meme coin torna protagonista

Il re delle meme coin torna a brillare sui mercati, con un rally che sta facendo parlare tutto il settore. Nelle ultime 24 ore Dogecoin è salito di oltre il 6%, mentre nell’arco di una settimana il guadagno sfiora il 10%, riportando il token sotto i riflettori e accendendo l’entusiasmo di investitori e trader.

Dopo un periodo di relativa calma, DOGE sta vivendo un vero e proprio boom, riconquistando il centro della scena nel mercato delle criptovalute all’inizio del quarto trimestre 2025.

Il crescente interesse è alimentato dalla tipica volatilità delle meme coin, che genera opportunità ma anche grande incertezza, e soprattutto dalla nuova ondata di entusiasmo grazie all’arrivo degli ETF su DOGE e al rinnovato dinamismo sulle principali piattaforme di trading.

L’ascesa di Dogecoin e l’arrivo rivoluzionario degli ETF

Nata come la prima meme coin di successo, Dogecoin ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel settore crypto grazie alla sua comunità solida e all’engagement spontaneo.

Nel 2025, Dogecoin rilancia la sua immagine grazie al debutto del REX-Osprey Dogecoin ETF (ticker DOJE), il primo ETF spot su DOGE lanciato ufficialmente a Wall Street. Il debutto, avvenuto a settembre, ha registrato un volume di scambi superiore alle aspettative, segno dell’interesse sia da parte degli investitori retail sia istituzionali.

Gli ETF sono diventati fondamentali per portare le meme coin in mercati finanziari tradizionali, conferendo loro una nuova legittimità e facilitandone l’accesso agli investitori non crypto. Con la presenza degli ETF, Dogecoin non è più solo un fenomeno di nicchia, ma un elemento concreto nelle strategie di investimento. Secondo molti esperti, questa novità potrebbe segnare una svolta storica, incrementando la liquidità e stabilizzando, almeno parzialmente, la volatilità storica di DOGE.

L’arrivo dell’ETF si collega perfettamente alle aspettative degli analisti sul futuro del token: quali scenari aspettarsi e come potrebbe evolvere il prezzo di Dogecoin nelle prossime settimane.

Che cosa dicono le analisi sul futuro di Dogecoin

Il mercato si trova ora in un momento cruciale per Dogecoin. Le principali analisi tecniche segnalano livelli di prezzo chiave da monitorare: un solido supporto a 0,135 $ e una resistenza importante intorno a 0,30 $. Per consolidare il boom attuale, DOGE dovrà formare un trend rialzista più stabile, superando con decisione queste soglie in un contesto di crescente interesse da parte di grandi investitori e di Wall Street.

La volatilità rimane una caratteristica dominante, rendendo difficile prevedere con certezza i prossimi movimenti. Tuttavia, se la tendenza positiva dovesse continuare, molti esperti non escludono la possibilità di un aumento significativo entro la fine dell’anno.

Questo quadro è accompagnato da una maggiore attività sui mercati e da un rinnovato entusiasmo per le meme coin, che nei momenti di rally diventano un’opportunità di guadagno appetibile per trader e speculatori.

Il futuro di Dogecoin si lega dunque a questi fattori di mercato, ma nel frattempo sta emergendo un’altra realtà interessante nel mondo delle meme coin che andremo a conoscere meglio.

Maxi Doge: sarà la nuova stella delle meme coin?

Nel panorama in continua evoluzione delle meme coin, Maxi Doge (MAXI) sta emergendo come una delle prevendite più promettenti del 2025. Ispirato a Dogecoin ma con un approccio più aggressivo e un brand energico, MAXI ha attirato l’attenzione delle balene di DOGE, offrendo nuove opportunità di crescita.

Il progetto punta a coinvolgere la community con una roadmap chiara e orientata all’utilità, che include lo staking ad alto rendimento e competizioni di trading.

