Perché il mercato crypto oggi è in rosso? – 22 settembre 2025

Bitcoin scende a 112.372 dollari, trascinando al ribasso il comparto delle altcoin. Ethereum segna un -7% e scivola a 4.150 dollari, mentre Dogecoin crolla del 10%.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Settimana partita in rosso per il mercato. La capitalizzazione sta continuando a perdere terreno ed è scivolata a 3,89 trilioni di dollari, sotto il massimo recente di 4,10 trilioni di dollari.

Il sentiment è peggiorato. L’indice Crypto Market Fear & Greed è sceso a 45, in zona paura, dopo il 53 della scorsa settimana che mostrava un mercato neutro. La maggior parte delle crypto della top 100 è colorata di rosso, con pochi asset rimasti in verde.

Bitcoin crolla nella notte, rosso in tutto il mercato

Nella notte Bitcoin ha perso slancio ed è crollato a 114.000 dollari, per poi continuare la discesa stamattina verso i 112.300 dollari, trascinando al ribasso il comparto crypto. L’asset è in calo del 2,72% nelle ultime 24 ore e sta scambiando al livello di 112.372 dollari.

Ethereum è tra gli asset più colpiti. Sta continuando a scendere e nel grafico giornaliero ha segnato un – 7%. Al momento sta scambiando a 4.150 dollari. Le liquidazioni delle posizioni long su ETH superano nettamente quelle su Bitcoin.

Peggio ancora Dogecoin, che nelle ultime 24 ore ha perso più del 10%, anche se è debuttato sul mercato l’ETF spot firmato REX-Osprey la scorsa settimana. Lo stesso copione vale per XRP: il token di Ripple ha registrato una perdita del 5% in 24 ore a pochi giorni dal lancio del primo fondo spot.

Anche altre altcoin hanno registrato perdite pesanti. Solana ha ceduto il 7,5%, Cardano l’8%, Cronos è affossato dell’11% e Pepe Coin ha perso l’8%.

Pochissimi asset restano in verde nella top 100: MemeCore segna un timido +0,8%, mentre Story IP brilla con un +10%.

Perché il mercato ha aperto la settimana in calo?

Il calo è stato causato da troppe posizioni in leva che, una volta liquidate, hanno innescato un effetto domino di vendite. Tutto questo arriva in una settimana carica di attesa per i dati macro.

Nelle ultime 24 ore sono stati bruciati 1,70 miliardi di dollari in liquidazioni, in gran parte su posizioni long: 1,6 miliardi contro appena 85 milioni di short. Secondo i dati di Coinglass, sono state spazzate via 966 milioni di dollari in posizioni long in appena un’ora.

In totale, sono stati liquidati 410.000 trader. L’ordine più grande è stato uno swap di BTC-USDT da 12,74 milioni di dollari eseguito sulla piattaforma di OKX.

Le liquidazioni non hanno colpito solo Bitcoin, ma anche altre altcoin come ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, ASTER, ENA e UNI, trascinando al ribasso l’intero settore.

Liquidazioni del mercato. Fonte: Coinglass

Anche il contesto macro pesa sul mercato. I rendimenti dei Treasury sono in salita e il dollaro forte: l’indice DXY supera 97,80 e spinge gli investitori a ridurre l’esposizione agli asset rischiosi.

Secondo Bloomberg, il taglio dei tassi della Fed sta portando il mercato dei Treasury ai maggiori guadagni annuali dall’inizio della pandemia. Il rendimento del decennale USA è salito al 4,15% per il quinto giorno consecutivo.

Gli investitori sono in attesa dei commenti dei funzionari della Fed, tra cui Jerome Powell, e dei dati in arrivo questa settimana: PIL (Personal Consumption Expenditures) giovedì e inflazione PCE venerdì.

Un fattore che potrebbe peggiorare la situazione è scadenza delle opzioni “Triple Witching”, che unisce quelle settimanali, mensili e trimestrali e potrebbe spingere Bitcoin fino a 105.500 dollari. Venerdì scadranno su Deribit 17,5 miliardi di dollari in opzioni su BTC e 5,5 miliardi in opzioni su ETH, per un totale di 23 miliardi.

Il valore totale delle opzioni su Bitcoin superava i 18 miliardi la scorsa settimana, segno che i trader stanno chiudendo e ribilanciando le posizioni in vista della più grande scadenza di sempre per il mercato crypto.