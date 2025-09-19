ChatGPT-5 stima il prezzo di XRP di fine anno dopo il lancio dell’ETF

Per capire quale potrebbe essere la traiettoria di XRP fino alla fine dell'anno, ci siamo rivolti al modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5.

XRP ha ripreso slancio questa settimana. A spingerlo al rialzo è stato il lancio del primo ETF spot statunitense basato sull’asset firmato REX-Osprey.

Il fondo spot, che ha adottato la struttura del 40 Act per aggirare le normative e debuttare prima nel mercato, ha generato circa 25 milioni di dollari di volume di trading in meno di due ore.

Gli analisti non si aspettavano un risultato simile. Eric Balchunas, senior analyst di Bloomberg, ha detto di essere “sorpreso“, visto che il volume del debutto è stato cinque volte superiore a quello registrato dagli ETF su futures su XRP nel loro primo giorno.

“L’ETF su XRP ($XRPP) ha già superato i 24 milioni di dollari di volume. È cinque volte il debutto degli ETF sui futures XRP e sono passati solo 90 minuti”, ha scritto l’analista in un post su X.

SEMI-SHOCK: Rex XRP ETF $XRPP is already at $24m in volume. That is way more than I would have thought. For context it's 5x more than any of the XRP futures ETFs did on Day One and it's only been 90min. pic.twitter.com/DKIDD6noZF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

Visto il risultato, i trader stanno già speculando sull’andamento di XRP. Per Balchunas è anche un “buon segno” per gli altri ETF che hanno seguito la struttura del 33 Act, ancora sotto revisione e in attesa dell’ok da parte dell’ente regolatore borsistico.

Quando potrebbe valere XRP a fine anno?

Per capire se il token di Ripple potrebbe proseguire la traiettoria rialzista fino alla fine dell’anno, ci siamo rivolti al modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5.

Per l’AI, il token potrebbe registrare un forte rally entro fine anno. Nello scenario più ribassista stima un target di 2,50 dollari, mentre in quello rialzista un obiettivo massimo di 10 dollari.

Si tratterebbe di un forte aumento del 230% rispetto al suo prezzo attuale di 3,01 dollari.

Sollecitata a fornire un intervallo più preciso, l’AI prevede che XRP chiuderà l’anno tra 4,80 e 5,50 dollari. Un intervallo che indica uno scenario moderatamente rialzista, spinto dall’adozione degli ETF e dal sentiment positivo del mercato.

Fonte: ChatGPT-5

Un nuovo wallet per gestire XRP

