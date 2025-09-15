Un esperto crypto prevede un crollo per XRP, SOL e DOGE dopo questa data

Il mercato crypto ha aperto la settimana in rosso e un analista ha avvertito che potrebbe subire un altro calo.

Dopo il rimbalzo della scorsa settimana, il mercato crypto è tornato a colorarsi di rosso. Gli investitori stanno attendendo con cautela il meeting del 16-17 settembre del FOMC, dove la Federal Reserve potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base.

Gli ultimi dati macro statunitensi hanno complicato il quadro. Ad agosto, l’inflazione al consumo (CPI) è salita dello 0,4%, più del previsto, portando il tasso annuo al 2,9%. I prezzi alla produzione (PPI) sono calati dello 0,1% su base mensile, ma su base annua restano elevati, +2,6%, segno che i costi per le imprese non stanno rallentando.

A guidare la correzione del mercato sono XRP, Solana e Dogecoin e gli analisti non escludono altri ribassi, visto il sentiment incerto. Bitcoin invece si sta mantenendo intorno alla soglia dei 116.000 dollari.

Le liquidazioni sono in aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati eliminati 240 milioni di dollari, di cui 176 milioni provengono dalle posizioni long.

È in arrivo un altro calo?

Per l’esperto Ted Pillows, a pesare sull’andamento degli asset crypto potrebbe essere anche il triplo witching di settembre, l’evento trimestrale in cui scadono simultaneamente le opzioni su azioni, quelle su indici e contratti futures. Si tratta di una scadenza che solitamente ha generato molta volatilità e indebolito nel breve termine i mercati azionari statunitensi.

E una maggiore instabilità sull’azionario, osserva Pillows, potrebbe facilmente estendersi anche al settore crypto.

L’analista ha notato che dal 2000 l’S&P 500 ha registrato in media un calo dell’1,17% nella settimana successiva al triplo witching. Se il copione dovesse ripetersi, Bitcoin potrebbe registrare un ribasso tra il 5% e l’8%, mentre le altcoin rischiano perdite più marcate, tra il 15% e il 20%.



S&P 500 durante il “Triple Witching” di settembre (2000–2024). Fonte: Ted Pillows

L’altseason potrebbe tardare..

Dopo il rally della scorsa settimana, l’indice della altseason ha ripreso a salire, toccando quota 84. Il possibile taglio dei tassi da parte della Fed, atteso già questa settimana, potrebbe aumentare la propensione al rischio e aprire la strada a una nuova fase di mercato dominata dalle altcoin.

Ma secondo alcuni analisti, questo scenario potrebbe non concretizzarsi subito. Le incertezze macro e il fatto che non sia ancora chiaro quando la Fed taglierà i tassi di interesse potrebbero rallentare lo slancio delle altcoin.

I grafici tecnici indicano un possibile rimbalzo della dominance di Bitcoin, in calo nelle ultime settimane. Un eventuale aumento fino al 57,5%, con possibile estensione verso il 60%, darebbe a Bitcoin un ultimo slancio rispetto alle altcoin prima della rotazione.

Fonte: iWantCoinNews

Molti esperti ritengono che la vera altseason potrebbe esplodere tra la fine del quarto trimestre e l’inizio del 2026, con performance paraboliche delle altcoin rispetto a Bitcoin.

