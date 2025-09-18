Dogecoin ha trasformato $1.500 in $1,1 milioni: può ripetere lo stesso exploit?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

A dicembre 2013, Dogecoin non era altro che uno scherzo. Ispirato a un meme di Internet, il token conquistò rapidamente le comunità online. In quel momento nessuno avrebbe immaginato che un semplice investimento di $1.500 all’epoca avrebbe oggi superato 1,1 milioni di dollari. Una scommessa folle che ha reso abbondantemente.

Oggi, gli investitori, sono come sempre alla ricerca del prossimo cavallo vincente. E in questa ricerca, una domanda ritorna: Dogecoin è in grado di ripetere lo stesso exploit?

Dalla gloria alle difficoltà: la storia di una scommessa folle

Al picco del 2021, quando il DOGE raggiunse $0,73, lo stesso investimento superava addirittura i 2,7 milioni di dollari, con un rendimento vicino al 185.000%. Un percorso che ha segnato la storia delle criptovalute.

Ma dopo l’euforia, Dogecoin ha perso parte del suo splendore. Complessivamente, il prezzo ha ceduto più del 63% rispetto al record del 2021. Mentre Bitcoin ed Ethereum raggiungono nuovi massimi, DOGE ristagna. La mancanza di hype e una rotazione del mercato verso altri settori stanno pesando sulla sua dinamica.

Tuttavia, Dogecoin mantiene un vantaggio importante: resta il pioniere delle meme coin. Ogni volta che torna l’appetito per il rischio, il suo nome riappare nei radar dei trader.

Che cosa potrebbe riaccendere la fiamma?

$DOGE@dogecoin is being held back by resistance – but it won't last. Each consolidation is higher than the previous one, and each candle is gaining strength.



Sellers are losing control, and $DOGE is ready to break the chains.



The breakthrough will be loud, and new ATH is… pic.twitter.com/1EkHwy6tKj — Melman (@0xMelman) September 17, 2025

Oggi due catalizzatori dominano le speculazioni. Da un lato, Elon Musk ha più volte accennato all’integrazione dei pagamenti in DOGE sulla sua piattaforma X. Un annuncio del genere potrebbe spingere l’adozione da parte del grande pubblico in un istante. Dall’altro, è in corso una richiesta di ETF su Dogecoin presso la SEC. La sua approvazione aprirebbe le porte ai capitali istituzionali, finora assenti nel settore delle meme coin.

Questi scenari non sono garanzia di un nuovo ciclo ma ci ricordano che Dogecoin mantiene una capacità unica di sorprendere.

Quante possibilità ci sono che possa ripetere l’exploit?

Un ritorno del +185.000% rimane improbabile: il mercato non è più lo stesso e Dogecoin ha già vissuto la sua esplosione storica. Ma scommettere sulla sua scomparsa sarebbe altrettanto rischioso. Finché il progetto conserverà notorietà, comunità e il supporto implicito di Elon Musk, resterà un asset capace di movimenti spettacolari.

Dogecoin $1 // If you have diamond hands. pic.twitter.com/idyqOTJifH — Tyler (@TylerDurden) September 17, 2025

L’ipotesi più credibile è quella di un asset ciclico: debole nei periodi di calma, esplosivo nelle fasi di euforia. In altre parole, Dogecoin non ha ancora detto l’ultima parola. Anche se resta un asset altamente speculativo, continua a essere un’icona in grado di attirare l’attenzione di investitori e curiosi al minimo catalizzatore. La vera domanda non è se potrà replicare un x100, ma quando sorprenderà di nuovo il mercato.

Maxi Doge: per chi non sa da dove cominciare

Mentre Dogecoin fatica a ritrovare slancio, Maxi Doge si fa notare come possibile erede al trono. Questa meme coin non si limita a cavalcare l’hype ma combina meccanismi deflazionistici e strumenti di rendimento per attrarre i trader.

Il progetto si basa su staking ad alto rendimento, accessibile tramite una piattaforma integrata, e su burn regolari del token. Questi due strumenti riducono l’offerta in circolazione e mantengono pressione al rialzo sul prezzo.

Chef dawg in the kitchen we be cooking. pic.twitter.com/xE0i4aorsD — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 17, 2025

Inoltre, la sua dinamica comunità vede la volatilità come un’opportunità anziché un limite. In periodi di mercato ribassista, Maxi Doge si propone come un terreno di gioco per investitori alla ricerca di movimenti rapidi.

In sintesi, Maxi Doge non ha ancora raggiunto il livello storico di Dogecoin, ma le sue scelte tecniche e la strategia di scarsità controllata lo rendono un candidato serio per chi cerca il prossimo grande azzardo tra le migliori meme coin da comprare a settembre.