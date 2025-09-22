Previsioni prezzo Ethereum: perde il 6% in 24 ore ma…

Ethereum apre la settimana in rosso: -6% in 24 ore, -7% su base settimanale e -11% nel mensile.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Lunedì tinto di rosso per la seconda crypto per market cap. Anche il resto del mercato arretra, in una settimana segnata dall’attesa dei dati macro: domani escono i PMI globali (indicatori che misurano la salute di manifattura e servizi).

Secondo i dati di CoinMarketCap, nelle ultime 24 ore Ethereum ha perso circa il 6%. Il segno meno è presente anche negli altri timeframe: in quello settimanale l’asset ha perso il 7%, mentre in quello mensile ha subito una perdita dell’11%.

Pesanti liquidazioni long

Il calo dell’asset ha innescato liquidazioni pesanti delle posizioni long per 210 milioni di dollari. Nello stesso momento l’Open Interest ( il numero di contratti dei derivati aperti) è salito del 20,85%, raggiungendo 1,04 trilioni di dollari: segnale che molti trader a leva avevano raddoppiato le posizioni prima del sell-off.

L’elevata esposizione ha amplificato le perdite quando ETH è sceso sotto il supporto critico a 4.300 dollari. Ora l’attenzione è verso il supporto a 4.000 dollari. Se l’asset non riuscisse a tenerlo potrebbero esserci altre liquidazioni.

Ethereum può riprendere slancio e spingersi sopra i $6.000?

Lo slancio della seconda crypto per market cap si è spento dopo aver raggiunto il massimo storico ad agosto, ma molti analisti rimangono rialzisti.

Per loro, l’obiettivo del ciclo di ETH resta il superamento dei 5.000 dollari. Il vero traguardo, però, sarà raggiunto solo con uno slancio oltre i 6.000 dollari.

Anche l’analista @AltcoinGordon mantiene una prospettiva bullish nel lungo termine. Nel suo ultimo post su X ha fissato un target a 6.800 dollari, un rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

L’analisi di Gordon si basa su un pattern ricorrente. Secondo il grafico condiviso dall’esperto, l’asset potrebbe replicare il movimento di recupero osservato nei cicli precedenti.

$6,800 on the next leg up for $ETH looks good.



SEND IT. pic.twitter.com/I4mY31lxZ7 — Gordon (@AltcoinGordon) September 21, 2025

Confronti simili sono frequenti tra gli analisti, ma bastano le vendite delle balene e gli spostamenti di liquidità per invalidare le previsioni tecniche. Per una ripresa dell’asset serviranno la tenuta dei supporti chiave e un ritorno di domanda.

Uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral Finance nel 2018 ha mostrato come i trader tendano a riporre troppa fiducia nelle previsioni di trend, finendo per esporsi eccessivamente proprio quando il mercato cambia direzione inaspettatamente.

Intanto i progressi della blockchain di Ethereum continuano a rafforzare le prospettive a lungo termine.

L’aggiornamento Pectra ha già migliorato la scalabilità e il 3 dicembre arriverà l’upgrade Fusaka. Quest’ultimo aumenterà gradualmente la capacità dei blob (i pacchetti di dati usati dai rollup per registrare le transazioni), permettendo al network di gestire un volume maggiore di dati per blocco.

Inoltre introdurrà PeerDAS, una tecnologia che consente ai nodi di verificare i dati in modo più leggero, migliorando la scalabilità della chain e riducendo i costi operativi.

