Perché il mercato crypto è in rosso oggi? 21 ottobre 2025

Il mercato è tornato a tingersi di rosso. Tra le prime 10 crypto domina il segno meno e poche nella top 100 sono colorate di verde.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto fatica a riprendere slancio ed è tornato a tingersi di rosso. La capitalizzazione totale è scesa del 3,6% e attualmente si attesta a 3,65 trilioni di dollari. Inoltre l’indice Crypto Fear and Greed è sceso a 33, tornando in territorio di “paura”.

Tra le prime 10 crypto domina il segno meno e poche nella top 100 sono colorate di verde.

Bitcoin crolla sotto i $108.000, le altcoin seguono il ribasso

Brusco risveglio per Bitcoin. L’asset ha perso la soglia dei 111.000 dollari e stamattina sta scambiando intorno ai 107.900 dollari, in calo di circa 3% sul grafico giornaliero. Per riprendere lo slancio rialzista è necessario che sfondi la resistenza dei 115.000 dollari.

Male anche Ethereum, che segna un -4% e continua a scambiare sotto la soglia dei 4.000 dollari, ora a 3.867 dollari. BNB è il peggior performer della top 10, con una flessione di circa 5% e attualmente sta scambiando a 1.068 dollari.

Solana è scesa del 4,48%, mentre XRP ha limitato le perdite con un -2,38%.

Per quanto riguarda la top 100, giornata pesante anche per Aster, token dell’omonimo DEX, che ha perso il 9% e stamattina sta scambiando a 1,10 dollari. In calo anche Hyperliquid, altro DEX, con un -7,39% a 35,59 dollari. Mantle è arretrato di circa il 10%, mentre Plasma ha segnato un ribasso del 7,5%.

Sono poche le crypto colorate di verde. Zcash ha guadagnato il 3,93% e ora sta scambiando a 252 dollari. L’asset sta proseguendo un rally sostenuto da segnali tecnici rialzisti.

Floki è tornata a correre con un rialzo del 5,66% e ora si trova a 0,00007322 dollari. La meme coin ha ritrovato slancio dopo il tweet di Elon Musk, che lo ha definito “il CEO di X”. Il post ha spinto FLOKI fino a un picco settimanale di 0,0000891 dollari.

Perché il mercato è tornato a tingersi di rosso?

A pesare sul mercato sono diversi fattori: un’ondata di liquidazioni che ha travolto il comparto e il ritorno delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno riacceso l’incertezza.

Durante un bilaterale alla Casa Bianca con il premier australiano Anthony Albanese, Donald Trump ha firmato un accordo sulle terre rare per contrastare la Cina e, poco dopo, ha rilanciato le minacce contro Pechino.

Il tycoon ha avvertito che la Cina potrebbe subire dazi fino al 155% se non verrà raggiunto un accordo entro il 1° novembre, anche se si è detto ottimista su una possibile intesa. Trump ha dichiarato di aspettarsi un “accordo equo” con Xi Jinping, che incontrerà ” tra un paio di settimane” in Corea del Sud.

Inoltre, ha presentato a Pechino una lista di priorità per i negoziati, indicando terre rare, fentanil e soia come temi centrali delle trattative.

L’incertezza è aumentata sui mercati, dato che le sue dichiarazioni sono arrivate pochi giorni dopo che aveva lasciato intendere che i dazi del 100% non sarebbero stati applicati.

In seguito, Bitcoin è sceso bruscamente sotto i 110.000 dollari, eliminando gran parte dei guadagni di ieri e scatenando un’ondata di liquidazioni.

Inoltre, l’asset sta subendo una forte pressione di vendita da parte delle balene, che stanno aprendo posizioni allo scoperto.

Tra queste spicca la cosiddetta “Trump Insider”, che recentemente ha aggiunto altri 22 milioni di dollari alla sua posizione short su Hyperliquid.

Intanto il mercato è in attesa della conferenza di oggi pomeriggio della Federal Reserve intitolata “Payments Innovation Conference”, dato che verranno trattati diversi temi chiave come l’innovazione nei pagamenti, gli RWA e le stablecoin.

A guidare i dibattiti sarà il governatore Christopher J. Waller, insieme a dirigenti di BlackRock, Chainlink e altri operatori del settore.