La whale “Trump Insider” continua a shortare su Bitcoin: aggiunti altri $22 milioni

Recentemente la balena ha aggiunto altri 200 BTC per un valore di circa 22 milioni di dollari alla sua posizione short ancora aperta.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Prosegue la pressione ribassista su Bitcoin da parte della nota whale “Trump Insider” (nomignolo affibbiato dalla community crypto) , diventata famosa per aver previsto, con un tempismo azzeccatissimo, il crollo dell’asset dopo l’annuncio dei dazi alla Cina da parte del tycoon.

La whale ha aggiunto $22 milioni alla sua posizione short

Quel tempismo, che in passato alla balena gli è valso guadagni milionari, potrebbe anticipare un nuovo tracollo. Recentemente ha aggiunto altri 200 BTC per un valore di circa 22 milioni di dollari alla sua posizione short ancora aperta.

Secondo i dati della piattaforma Onchain Lens, che cita Hyperbot (tracker di dati on-chain e derivati), il trader detiene attualmente 900 BTC in posizioni short, per un valore di circa 99,6 milioni di dollari.

L’operazione, aperta con leva 10x, ha un prezzo di ingresso fissato a 109.521 dollari per BTC, mentre il livello di liquidazione si trova intorno ai 141.072 dollari.

The #Bitcoin OG has increased his $BTC (10x) short position by 200 $BTC ($22.1M). currently the OG holds 900 $BTC valued at $99.6M with the floating loss of $1.1M



Stats:



– Amount: 900 $BTC

– Value: $99.6M

– Entry price: $ 109,521

– Liq price: $141,072



Data Credit: @Hyperbotai https://t.co/hdRl0JgOmS pic.twitter.com/Pe9ceCqSrC — Onchain Lens (@OnchainLens) October 20, 2025

La whale sta continuando a shortare pesantemente su Bitcoin. All’inizio della settimana ha depositato 30 milioni di USDC sulla piattaforma di Hyperliquid, aprendo una posizione allo scoperto su BTC da 76 milioni di dollari.

Pochi giorni prima aveva aumentato la posizione, mentre l’asset tentava di riprendere slancio dopo il brusco crollo della settimana precedente.

I dati on-chain indicano che lo stesso wallet ha aggiunto circa 115.783 dollari, portando l’esposizione short a 3.440 BTC, per un valore di circa 392,6 milioni di dollari.

Quelle posizioni avevano generato profitti non realizzati per circa 5,7 milioni di dollari, poi svaniti con il rimbalzo dell’asset crypto.

L’ultimo incremento da 22 milioni suggerisce che la balena si aspetta un nuovo ribasso. Resta da capire se anche questa nuova scommessa ribassista porterà gli stessi risultati.

Intanto i funding rate negativi di Bitcoin nelle ultime sessioni mostrano che i trader sono molto cauti.

I tagli dei tassi da parte della Fed potrebbero innescare la ripresa

Anche se il mercato ha attraversato una fase di forte volatilità, gli investitori restano bullish sui prossimi mesi. A rivelarlo è un recente report di Coinbase Institutional (la divisione di Coinbase dedicata agli investitori professionali e alle istituzioni), intitolato “Navigating Uncertainty”.

David Duong, Head of Institutional Research di Coinbase, ha spiegato che “la maggior parte degli intervistati è rialzista su Bitcoin”.

Tra i 124 investitori istituzionali intervistati, il 67% è ottimista sull’asset per quanto riguarda i prossimi tre-sei mesi e prevede un forte aumento di prezzo per Bitcoin.

Sondaggio di Coinbase. Fonte: Coinbase

L’ottimismo deriva da diversi fattori. Gli investitori si aspettano altri due tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, che potrebbero liberare parte dei 7.000 miliardi di dollari ancora fermi nei fondi del mercato monetario. A questo si aggiungono le nuove misure di stimolo economico annunciate in Cina.

Non mancano, però, le preoccupazioni. Per il 38% degli investitori istituzionali e il 29% dei retail, il quadro macroeconomico globale potrebbe rappresentare un forte rischio per il mercato nel breve termine.

Secondo gli analisti, il mix di ottimismo e cautela potrebbe tradursi in nuova volatilità, soprattutto ora che Bitcoin si sta muovendo vicino a livelli tecnici chiave.

Per il momento, la whale “Trump Insider” sembra convinta che il prossimo grande movimento sarà al ribasso e che il mercato non ha ancora pienamente scontato la pressione in arrivo.

Intanto Bitcoin si sta muovendo nella direzione prevista dalla whale. Al momento sta scambiando in rosso al livello di 107.900 dollari, con un calo del 2% nelle ultime ore.

Anche negli altri grafici domina il segno meno: in quello settimanale ha accumulato una perdita del 3,57%, mentre in quello mensile ha registrato un ribasso del 6,8%.