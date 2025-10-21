BTC $108,492.56 -2.35%
Blockchain News

Nvidia perde terreno in Cina, criptovalute sotto pressione

cina criptovalute Trump
Il crollo di Nvidia spaventa gli investitori. Il vertice Trump-Jinping potrebbe cambiare le prospettive per Bitcoin e altcoin.
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine in stile pop art raffigurante i volti di Donald Trump e Xi Jinping

Il prossimo vertice tra il presidente Donald Trump e il premier cinese Xi Jinping, che avrà luogo in Malesia, potrebbe influenzare non solo l’economia globale ma anche l’andamento del mercato delle criptovalute e il recente calo della quota di mercato di Nvidia in Cina fino al 2026.

Ora Trump ha annunciato in TV che “Entro la fine del prossimo anno, potrebbero esserci 20 trilioni di dollari di nuovi investimenti negli USA, 17 dei quali entro otto mesi”. Questi investimenti, secondo Trump, saranno frutto di capitali provenienti principalmente dai dazi; è tutto vero o sono solo chiacchiere?

Ovviamente, la Fed gli ha parlato del QE in arrivo, e lui sta anticipando i tempi con uno spirito positivo. E allora, che dire della Cina? Ecco 3 previsioni principali del vertice e cosa significano per le criptovalute:

1. I dazi, il calo della quota di mercato di Nvidia in Cina e le terre rare potrebbero scuotere nuovamente gli asset rischiosi

Grafico del Crypto Fear & Greed Index estrapolato dal sito di analisi CoinMarketCap
Indice Fear & Greed delle criptovalute – Fonte: CoinMarketCap

Il presidente Trump ha elencato le terre rare, il Fentanyl e la soia come priorità principali degli Stati Uniti in vista dei colloqui, minacciando di applicare dazi del 100% sulle importazioni cinesi a meno che Pechino non freni le esportazioni di Fentanyl e riprenda gli acquisti di soia. Queste scelte rispecchiano i precedenti shock commerciali che hanno fatto crollare Bitcoin in un clima generale di avversione al rischio.

Domenica, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One, Trump ha dichiarato:

“Non voglio che giochino con noi la carta delle terre rare”.

Screenshot di un post pubblicato su X dal media China Daily
Fonte: China Daily su X

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, afferma che la politica statunitense nei confronti della Cina ha causato il caos nel settore dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo, sostiene, dovrebbe essere quello di difendere la leadership tecnologica senza abbandonare uno dei maggiori acquirenti al mondo, ma le sfumature sono scomparse dall’equazione. Huang ha affermato:

“Siamo passati dal 95% di quota di mercato allo 0%. Qualunque sia la politica che ha portato a questo risultato, non può essere definita una vittoria per l’America”.

Screenshot da Yahoo Finance con i dati del titolo Nvidia
Grafico del valore delle azioni Nvidia – Fonte: Yahoo Finance

Se Pechino reagisse con controlli più severi sulle esportazioni di terre rare, ciò potrebbe pesare sui titoli manifatturieri e tecnologici, mentre i mercati sensibili alla liquidità come quello delle criptovalute potrebbero registrare una rinnovata volatilità.

2. Le tensioni sulla soia e la pressione degli agricoltori aggiungono rischio politico

Secondo i dati dell’USDA, gli acquisti cinesi di soia statunitense sono scesi a zero da giugno, una prima volta dagli anni ’90. Questa pressione sugli agricoltori del Midwest, uno dei principali blocchi elettorali di Trump, potrebbe portare a concessioni politiche a breve termine e a un’instabilità di mercato a più lungo termine.

Quando la domanda di materie prime si raffredda, gli indicatori di inflazione sul database FRED (Federal Reserve Economic Data) seguono l’esempio. La Fed reagisce, la liquidità cambia e improvvisamente i trader di criptovalute scommettono su un mondo in cui il rischio sembra di nuovo più conveniente. Questo solo se si raggiunge un accordo.

3. Gli investitori in criptovalute si posizionano per un 2026 volatile ma rialzista

Nonostante le tensioni geopolitiche, il sentiment istituzionale rimane ottimista. Un sondaggio di Coinbase Institutional ha rilevato che il 67% degli investitori è ottimista sull’andamento di Bitcoin per i prossimi sei mesi. I dati di CoinMarketCap mostrano che la principale criptovaluta si mantiene intorno ai 110.880 dollari, mentre Ethereum si attesta vicino ai 4.036 dollari dopo i massicci cali negli acquisti da parte di tesorerie aziendali come BitMine e Strategy.

Schermata con i dati di Bitcoin estrapolata dal sito CoinMarketCap
Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: CoinMarketCap

Che l’incontro tra Trump e Xi Jinping porti a una distensione o a un’escalation è meglio prepararsi in anticipo, perché il quarto trimestre sta per essere uno dei più movimentati degli ultimi tempi per il mercato delle criptovalute.

