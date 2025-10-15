Previsioni Aster: il prezzo potrebbe crollare sotto a 1 dollaro

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase d’incertezza e Aster non fa eccezione. La criptovaluta sta registrando preoccupanti segnali di debolezza, con la domanda che continua a diminuire e la fiducia degli investitori che vacilla.

Attualmente scambiato a $1,50 circa, Aster fatica a trovare stabilità dopo una recente correzione, e gli analisti tecnici avvertono che il peggio non è ancora arrivato.

Gli indicatori tecnici confermano il sentiment ribassista

Gli indicatori tecnici dipingono un quadro tutt’altro che rassicurante per Aster. L’Indice di Forza Relativa (RSI) ha intrapreso una traiettoria discendente che conferma il crescente dominio dei venditori nel mercato.

Posizionato saldamente in territorio negativo, l’RSI riflette una mancanza di interesse all’acquisto e una ridotta fiducia da parte degli investitori. Senza un’inversione di questa tendenza, Aster continua a essere vulnerabile a ulteriori ribassi.

Grafico giornaliero di Aster – Fonte: CoinMarketCap

Ancora più preoccupante è il comportamento del Chaikin Money Flow (CMF), che ha registrato un calo significativo segnalando deflussi di capitale massicci. Il passaggio del CMF in territorio negativo indica che più fondi stanno abbandonando l’asset rispetto a quanti ne stanno entrando, un chiaro segnale di sfiducia da parte del mercato. La combinazione di indicatori tecnici negativi rafforza lo scenario ribassista e suggerisce che la pressione al ribasso potrebbe intensificarsi.

Il contesto di mercato non aiuta

La situazione di Aster è aggravata dalla stagnazione del mercato delle criptovalute nel suo complesso. Senza segnali di ripresa dalle principali criptovalute, Aster trova estremamente difficile invertire le sue recenti perdite. Gli investitori tendono a cercare indicazioni dai leader di mercato, e l’attuale mancanza di momentum positivo rende improbabile un recupero isolato di Aster.

Il fallimento nel superare il livello di resistenza chiave a $1,50 ha ulteriormente rafforzato le prospettive negative. Questo livello si è dimostrato una barriera insormontabile nelle recenti sessioni di trading, impedendo qualsiasi tentativo di rimbalzo significativo.

Livelli critici da monitorare, i punti chiave per gli investitori:

Supporto immediato a $1,17 : se Aster dovesse scendere sotto questo livello, potrebbe innescare ulteriori liquidazioni e vendite automatiche

: se Aster dovesse scendere sotto questo livello, potrebbe innescare ulteriori liquidazioni e vendite automatiche Zona critica a $1,00 : un crollo fino a questo livello rappresenterebbe una perdita del 26% rispetto al prezzo attuale

: un crollo fino a questo livello rappresenterebbe una perdita del 26% rispetto al prezzo attuale Resistenza decisiva a $1,50 : il superamento deciso di questo livello è essenziale per invalidare lo scenario ribassista

: il superamento deciso di questo livello è essenziale per invalidare lo scenario ribassista Obiettivo rialzista a $1,63: in caso di recupero oltre la resistenza, questo potrebbe essere il prossimo target

Uno spiraglio di speranza?

Nonostante le prospettive cupe, non tutto è perduto per Aster. Una potenziale ripresa rimane possibile se il sentiment degli investitori dovesse migliorare. La chiave sta nel riconquistare il livello di $1,50: un superamento deciso di questa resistenza potrebbe aprire le porte a un rally verso $1,63, ribaltando completamente lo scenario attuale.

Tuttavia, tale inversione dipende fortemente da un cambio nel sentiment generale del mercato crypto. Se l’interesse all’acquisto dovesse tornare e il mercato più ampio iniziasse a mostrare segni di vitalità, Aster potrebbe trovare la forza necessaria per rompere il trend discendente.

Fino ad allora, gli investitori devono prepararsi a ulteriore volatilità e possibili ribassi, monitorando magari anche alternative che potrebbero offrire prospettive migliori.

Snorter Bot meglio di Aster nel medio-lungo periodo?

E mentre Aster lotta contro indicatori tecnici negativi e un sentiment ribassista, gli investitori alla ricerca di opportunità alternative potrebbero trovare interessante Snorter Bot (SNORT).

Il progetto, costruito su Solana, ha già raccolto oltre 4,7 milioni di dollari nella sua prevendita e offre un’utilità concreta: individuare in tempo reale le meme coin ad alto potenziale attraverso analisi on-chain avanzate.

Con solo 5 giorni rimasti prima della chiusura della prevendita fissata per il 20 ottobre, questa rappresenta l’ultima occasione per comprare SNORT al prezzo attuale di 0,1079 dollari.

Una volta quotato sugli exchange, il token potrebbe registrare valutazioni nettamente superiori. La roadmap prevede un’espansione cross-chain che includerà Ethereum, BNB Chain e altre blockchain, trasformando Snorter in uno strumento di intelligence completo per il mercato crypto.