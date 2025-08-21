Per il CEO di Coinbase Bitcoin toccherà il milione entro il 2030

Ultimo aggiornamento: Agosto 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo aver toccato un nuovo massimo, la crypto di maggior valore sta affrontando una fase di correzione. Le previsioni rialziste, però, non mancano.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ne ha recentemente condivisa una, un evento raro, nonostante la sua posizione ai vertici di uno dei più grandi exchange al mondo. Stima che l’asset possa raggiungere 1 milione di dollari entro la fine del 2030.

La sua previsione si aggiunge a una lista sempre più lunga di figure di spicco che prevedono una crescita esplosiva per Bitcoin.

“Credo che Bitcoin raggiungerà 1 milione di dollari entro il 2030”, ha scritto Armstrong su X.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

Per Armstrong questi fattori spingeranno Bitcoin al rialzo

A sostegno della sua previsione ci sono diversi fattori. In primis, la chiarezza normativa, con normative sulle stablecoin come il GENIUS Act e un disegno di legge sul mercato crypto attualmente in discussione al Senato.

“Incrociamo le dita, qualcosa potrebbe muoversi entro la fine dell’anno. Sarebbe una pietra miliare”, ha detto.

Un altro fattore per Armstrong è la riserva di Bitcoin del governo americano, scenario che fino a poco tempo fa era impensabile.

Secondo l’esperto, i rischi che un tempo pesavano su Bitcoin si stanno riducendo: il timore di un divieto è ormai lontano e il protocollo ha dimostrato solidità per oltre dieci anni.

Le sfide legate all’informatica quantistica restano aperte, ma la community di sviluppatori è già al lavoro su possibili soluzioni.

Sul fronte istituzionale, Armstrong ha spiegato che molti grandi fondi hanno allocato circa l’1% dei wallet in Bitcoin.

Gli Exchange-Traded Fund hanno già aperto la strada, attirando capitali miliardari e accelerando l’adozione. E secondo Armstrong la tendenza continuerà, sostenuta sia da nuovi traguardi normativi che dall’interesse dei governi.

Il milione di dollari per Bitcoin resta un obiettivo distante, ma non più fuori portata. L’asset crypto ha già smentito gli scettici, raggiungendo nuovi record storici e poi attraversando pesanti correzioni.

Per i sostenitori, l’offerta limitata unita alla domanda istituzionale e alle incertezze macro potrebbe portare Bitcoin a valere sette cifre. Se banche, fondi e governi continueranno ad aumentare l’esposizione, potrebbe consolidarsi come riserva globale.

Piovono previsioni rialziste per Bitcoin

Anche Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, stima lo stesso traguardo di Armstrong per Bitcoin entro il 2030, convinto che, una volta raggiunto il milioni di dollari, possa continuare a salire e toccare nuovi record.

Cathie Wood, a capo di ARK Invest, spinge ancora più in alto: nello scenario bullish della sua società l’asset potrebbe arrivare a 1,5 milioni di dollari.

Michael Saylor, fondatore di Strategy, la più grande società pubblica per holding di Bitcoin, sta continuando ad accumulare l’asset senza sosta. A suo avviso, BTC raggiungerà il traguardo previsto da l CEO di Coinbase grazie all’ingresso massiccio di Wall Street, con il 10% delle riserve allocate in BTC.

Robert Kiyosaki, autore di Rich Dad Poor Dad, vede nell’inflazione e nelle paure legate al debito i motori che potrebbero spingere Bitcoin verso una valutazione a sette cifre.

Intanto Bitcoin tiene i 113.000 dollari

Bitcoin sta continuando a scambiare sopra i 113.000 dollari, con un leggero aumento dello 0,1% nelle ultime 24.

Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Il suo supporto tecnico si trova a 112.400 dollari. Se non riuscisse a tenerlo potrebbe scivolare verso i 99.300 dollari, zona di consolidamento nei primi mesi dell’anno.

L’attenzione è sul possibile taglio dei tassi da parte della Fed. Le probabilità sono già diminuite dopo la pubblicazione dei verbali del FOMC di luglio, dato che mostrano che l’inflazione resta la principale preoccupazione.

Il mercato è in attesa del discorso di Jerome Powell, atteso domani al simposio di Jackson Hole, da cui potrebbero arrivare segnali cruciali sulla direzione della politica monetaria USA.