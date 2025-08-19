Il destino di Bitcoin si deciderà tra 3 giorni

L'attenzione dei mercati finanziari e delle criptovalute è puntata su Jerome Powell, che venerdi terrà un discorso a Jackson Hole in cui presenterà la strategia futura della Fed.

Sin dai tempi del leggendario presidente della Fed Alan Greenspan, il mondo guarda con grande attenzione al capo della banca centrale statunitense. Le sue parole hanno peso, e questo vale anche per Jerome Powell.

Finora la pressione di Trump è rimasta inefficace

La vita dell’attuale presidente della Federal Reserve è diventata molto più difficile sotto l’amministrazione Trump. In diverse occasioni, Jerome Powell ha dovuto sopportare gli attacchi, spesso umilianti, del presidente.

Nondimeno, ha sempre difeso con fermezza come mai prima d’ora la posizione dei suoi predecessori, che attribuivano grande importanza all’indipendenza della banca centrale dalla politica. Negli ultimi mesi Powell non si è lasciato influenzare dalla forte pressione che Donald Trump ha esercitato su di lui.

Il presidente Donald Trump e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell alla Casa Bianca – Fonte: CHINE NOUVELLE/SIPA/Newscom

Tutte le minacce sono state inutili, Powell non ha nemmeno pensato di abbassare i tassi di interesse statunitensi. Ha preferito concentrarsi sulla lotta all’inflazione, che negli Stati Uniti non ha ancora raggiunto l’obiettivo del 2% ma si attesta al 2,7% mentre l’inflazione core è addirittura risalita negli ultimi tempi.

La politica doganale è già stata assorbita?

I funzionari della banca centrale che circondano Jerome Powell vedono nella politica tariffaria degli Stati Uniti una delle cause principali di questo fenomeno. Essa rende più costose le importazioni negli Stati Uniti e quindi spinge i prezzi al ribasso.

Sebbene finora questo effetto non si sia rivelato così drammatico come previsto da alcuni esperti, la Fed ha deciso di agire con cautela. Questo ha portato a un aumento del differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti ed Europa di oltre il 2%.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da mesi sta invece chiedendo una riduzione dei tassi di interesse, non è stato affatto entusiasta di questo sviluppo. I tagli ai tassi di interesse sono considerati un punto di partenza importante per alimentare ulteriormente il prezzo di Bitcoin e delle criptovalute in generale.

Discorso ai banchieri centrali di tutto il mondo

Ora il destino del mercato delle criptovalute e di quello azionario è nuovamente nelle mani del presidente della banca centrale statunitense. Venerdì 22 agosto, Jerome Powell è atteso a Jackson Hole, nello stato del Wyoming, dove terrà un discorso che già da adesso sta suscitando grande interesse.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parla durante una conferenza stampa il 30 luglio 2025 a Washington D.C. – Fonte: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Dopo la pubblicazione degli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti, le analisi iniziali ipotizzavano che i primi tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti fossero ormai certi. Ma negli ultimi giorni questa valutazione è leggermente cambiata, con un conseguente crollo dei prezzi sulle borse delle criptovalute.

I prezzi saliranno o scenderanno?

Quando Jerome Powell parlerà venerdì ai rappresentanti delle banche centrali di tutto il mondo, potrebbe quindi innescare un movimento significativo sia al rialzo che al ribasso. Anche all’interno della Fed si discute da tempo di un taglio dei tassi. Tuttavia, resta ancora da vedere quale fazione avrà la meglio.

Nel suo discorso, Jerome Powell presenterà la strategia futura della Fed, quindi potrebbero esserci anche indicazioni sull’andamento dei tassi di interesse di riferimento. Il mondo finanziario attende quindi con trepidazione di sapere se e in che modo Powell si esprimerà in merito.