Bitcoin scivola a $113.000: mercati crypto in rosso in attesa di Powell

Non è un buon momento per le criptovalute. Bitcoin è sceso sotto i 113.000 dollari dopo aver toccato i 124.000 la scorsa settimana, trascinando al ribasso il mercato crypto che perde l’1,5% e scende a 3,9 trilioni di dollari di capitalizzazione.

Male anche Ethereum che oggi perde l’1,5% e scende a 4.162 dollari, e XRP, che perde il 3,2% e arretra fino al livello dei 2,90 dollari.

Ethereum guida le liquidazioni: oltre $450 milioni in fumo

Secondo i dati di Coinglass, nelle ultime 24 ore oltre 128.000 trader sono stati spazzati via, causando 450,7 milioni di dollari di liquidazioni.

Ethereum guida le perdite con quasi 175 milioni liquidati, seguito da Bitcoin con 101 milioni.

A cedere sono state le posizioni long, che scommettevano sulla ripresa del mercato, con oltre 373 milioni di dollari, un eccesso di ottimismo esercitato con leva e punito duramente.

Per cercare di interpretare i prossimi movimenti del mercato, ora tutti gli occhi sono puntati su Jerome Powell, atteso a Jackson Hole, nello stato del Wyoming, dove tra due giorni terrà un discorso molto atteso. Il nodo della questione è sempre lo stesso: il taglio dei tassi di interesse tanto auspicato da Trump, che Powell non sembra per il momento prendere in considerazione.

I dati di luglio non aiutano a fare chiarezza: l’inflazione headline è scesa al 2,7%, ma quella core è salita al 3,1%. La combinazione tra la crescita occupazionale in frenata e l’inflazione persistente alimentano i timori di stagflazione, complicando le decisioni della Banca Centrale (la FED, di cui Powell è presidente degli USA, ndr).

Bitcoin ha già dimostrato in passato si essere molto sensibile ai discorsi di Powell. A Jackson Hole, nel 2022, un suo intervento dai toni aggressivi portò a un crollo del 10% in una settimana.

Istituzionali e Bitcoin DeFi tengono la barra dritta

Per fortuna ci sono anche visioni più ottimistiche. Secondo Dom Harz, co-fondatore del protocollo Bitcoin DeFi: BOB, il calo non è altro che un “ritracciamento di breve termine”.

“Bitcoin e in particolare Bitcoin DeFi stanno crescendo in maniera strutturale. L’adozione istituzionale continuerà a essere il motore principale, insieme agli sviluppi tecnologici legati a Bitcoin DeFi,” ha dichiarato.

Investitori di medio periodo incassano i profitti

Ruslan Lienkha, chief of markets di YouHodler, invita invece alla cautela: “La correzione è ancora in corso ed è presto per capire a quali livelli potrà stabilizzarsi.”

Un’eventuale correzione delle borse USA potrebbe amplificare la pressione su Bitcoin, ma secondo Ruslan Lienkha non si tratterebbe di un segnale di sfiducia verso il mercato. Le prese di profitto di questi giorni vanno interpretate come un atto di prudenza.

Per i fund manager, quello in corso non è un cambio di rotta strutturale ma un ribilanciamento dei wallet dopo i forti guadagni degli ultimi mesi. Gli investitori di lungo periodo restano sereni, mentre chi si muove su orizzonti medi, intorno ai due o tre anni, tende a mettere al sicuro i profitti quando i mercati arrancano.