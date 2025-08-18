Strategy, di Saylor, aggiunge 430 Bitcoin durante il calo

Strategy, di Michael Saylor, aggiunge 430 Bitcoin durante il calo

Strategy ha annunciato il suo terzo acquisto settimanale consecutivo nonostante il calo di Bitcoin e del titolo MSTR, con entrambi gli asset che hanno raggiunto nuovi minimi.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società Strategy, precedentemente nota come MicroStrategy, ha effettuato un nuovo acquisto di BTC per la propria tesoreria, mantenendo la leadership come società che possiede la più grande riserva di Bitcoin.

Quest’ultimo acquisto della società di Saylor è stato effettuato in un momento in cui sia la principale criptovaluta sia il titolo MSTR stanno affrontando un calo di valore.

Strategy acquisisce 430 BTC per 51,4 milioni di dollari

In un comunicato stampa, la società ha annunciato di aver acquisito 430 BTC per 51,4 milioni di dollari ad un prezzo medio di 119.666 dollari, raggiungendo un rendimento BTC del 25,1% da inizio anno (YTD). Ora detiene 629.376 BTC (quasi il 3% dell’offerta totale), acquisiti per 46,15 milioni di dollari ad un prezzo medio di 73.320 dollari.

Il documento depositato presso la SEC mostra che Strategy ha utilizzato i proventi netti della vendita delle azioni STRK, STRF e STRD per effettuare quest’ultimo acquisto. Dalla vendita di queste azioni, la società ha raccolto rispettivamente 19,3 milioni, 19 milioni e 12,1 milioni di dollari.

Fonte: documento depositato da Strategy presso la SEC

Si tratta del terzo acquisto settimanale consecutivo di Bitcoin e fa seguito all’acquisto di 155 BTC per 18 milioni di dollari effettuato da Strategy la scorsa settimana. Il co-fondatore della società, Michael Saylor, aveva accennato all’acquisto ieri nel suo consueto post domenicale su X.

Saylor ha commentato il post con “Insufficient Orange” (Arancione insufficiente), riferendosi al colore utilizzato sul grafico per indicare gli acquisti di Bitcoin.

Strategy annuncia nuove linee guida per la raccolta di capitali

Strategy ha anche annunciato un aggiornamento delle sue linee guida MSTR Equity At-The-Market (ATM) per consentire una maggiore flessibilità nell’esecuzione della sua strategia sui mercati dei capitali.

In futuro, la società emetterà “attivamente” azioni MSTR quando il mNAV, un parametro di valutazione del prezzo delle azioni della società rispetto al valore di mercato delle sue riserve di Bitcoin, sarà superiore a 4,0x.

Strategy today announced an update to its MSTR Equity ATM Guidance to provide greater flexibility in executing our capital markets strategy. pic.twitter.com/xSwwcWubIq — Michael Saylor (@saylor) August 18, 2025

Inoltre, quando il mNAV sarà compreso tra 2,5x e 4,0x, la società emetterà “opportunisticamente” azioni MSTR per acquisire BTC. Pagherà gli interessi sui debiti e finanzierà i dividendi privilegiati quando il mNAV sarà inferiore a 2,5x. Infine, la società di Saylor valuterà la possibilità di emettere credito per riacquistare azioni MSTR quando il mNAV sarà inferiore a 1,0x.

MSTR e Bitcoin sono in calo

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, quest’ultimo acquisto da parte di Strategy è stato effettuato in un momento in cui BTC e il titolo MSTR stanno affrontando significative correzioni di mercato. Bitcoin è calato di quasi il 5% negli ultimi sette giorni, scendendo sotto il livello psicologico di 115.000 dollari.

Anche il titolo Strategy è sceso di oltre l’8% negli ultimi cinque giorni. I dati di TradingView mostrano che il titolo ha anche registrato un calo di oltre il 2% rispetto al prezzo di chiusura della scorsa settimana, di 366 dollari, ed è attualmente scambiato a circa 358 dollari.

Grafico del prezzo del titolo MSTR – Fonte: TradingView

Data l’esposizione a Bitcoin della Saylor Company, il titolo MSTR è noto anche per registrare un calo ogni volta che BTC registra un pullback come questo. Come conseguenza Vanguard, gestore patrimoniale da 9 trilioni di dollari, ha ridotto la sua partecipazione nella società del 10%, scatenando un sentiment ribassista nei confronti del titolo.

Tuttavia, il titolo Strategy è ancora in rialzo di oltre il 22% da inizio anno (YTD) e del 174% nell’ultimo anno. Anche Bitcoin è in rialzo di quasi il 22% dall’inizio dell’anno.