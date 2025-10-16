L’intelligenza artificiale stima il prezzo di Bitcoin per fine anno

Per capire fin dove potrebbe spingersi entro fine anno la valuta di Satoshi Nakamoto, ci siamo rivoltai a un modello di intelligenza artificiale.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin sta attraversando una fase di forte volatilità dopo il pesante sell-off del fine settimana, scatenato dalle tensioni commerciali tra USA e Cina e dall’ondata di liquidazioni.

Dopo una breve ripresa lunedì, ieri l’asset crypto ha subito un nuovo crollo, scendendo fino alla soglia dei 110.000 dollari, per poi tornare a scambiare intorno ai 112.000 dollari oggi dopo il discorso di Powell a Filadelfia.

Il presidente della banca centrale americana si è mostrato favorevole a una politica monetaria più accomodante, pur ribadendo che le decisioni sui tagli dei tassi di interesse saranno prese di volta in volta.

Gli analisti prevedono un nuovo crollo nei prossimi giorni, ma per capire quale direzione potrebbe prendere la valuta di Satoshi Nakamoto ci siamo rivolti al modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT.

Al momento Bitcoin sta scambiando in verde al livello di 111.677 dollari, con un leggerissimo aumento dello 0,7%. Sugli altri grafici rimane tinto di rosso: in quello settimanale ha messo a segno un – 8,97%, mentre in quello mensile ha registrato un ribasso del 2,78%.

L’AI è bullish su Bitcoin: stima un forte aumento entro fine anno

Il modello di intelligenza artificiale ChatGPT resta bullish e prevede che Bitcoin potrebbe essere scambiato a circa 195.000 dollari entro fine anno.

Per formulare la previsione, ha preso come riferimento il prezzo di chiusura del 2024 intorno ai 95.000 dollari e il livello di metà ottobre vicino ai 113.000 dollari. In seguito, ha analizzato i dati dei cicli precedenti per valutare il potenziale di crescita.

L’AI stima possibili guadagni tra il 60% e il 110% nel corso del prossimo anno e ha fissato un target compreso tra 185.000 e 210.000 dollari entro dicembre 2025. Il valore più probabile, secondo il modello AI, si aggira attorno ai 195.000 dollari.

ChatGPT ha scritto:

Scenario rialzista: oltre 210.000 $

Scenario base: circa 195.000 $

Scenario ribassista: 90.000 $

La previsione per il prezzo di Bitcoin entro il 31 dicembre 2025 è intorno ai 195.000 dollari, considerando un contesto macroeconomico più accomodante, flussi costanti negli ETF e l’assenza di shock normativi significativi.

A sostenere il rialzo contribuiranno il miglioramento delle condizioni macroeconomiche, i costanti afflussi istituzionali e la resilienza dell’attività on-chain, oltre che il sentiment di mercato.

Entro fine anno la Federal Reserve dovrebbe effettuare lievi tagli dei tassi di interesse per rilanciare la liquidità e riaccendere l’interesse degli investitori verso gli asset rischiosi.

Inoltre, la forte domanda degli ETF spot su Bitcoin potrebbe spingere ulteriormente l’asset al rialzo, vista l’offerta limitata dell’asset.

I dati on-chain indicato che Bitcoin di trova in una fase di stabilità a metà ciclo. L’attività degli holder a lungo termine rimane forte, compresa quella dei wallet attivi.

Il sentiment è ancora incerto dopo il forte sell-off, ma secondo il modello di intelligenza artificiale potrebbe presto migliorare. Solitamente, fasi simili hanno spesso anticipato nuovi movimenti rialzisti, soprattutto quando viene azzerata la leva finanziaria.

Se invece il sentiment peggiorasse, il modello AI prevede che Bitcoin potrebbe scendere tra 85.000 e 100.000 dollari, in linea con i massimi del ciclo precedente.

Nel complesso, ChatGPT stima che Bitcoin potrebbe toccare nuovi record nel 2026, a condizione che la liquidità resti elevata e l’interesse istituzionale continui a crescere.

Cresce l’interesse per un nuovo layer 2 su Bitcoin

Intanto l’interesse per Bitcoin Hyper, il nuovo Layer-2 su Bitcoin, resta elevato.

La chain consente transazioni rapide e costi di commissione molto più bassi rispetto alla mainnet. Si basa sulla Solana Virtual Machine (SVM), che permette l’integrazione di smart contract, dApp e meme coin all’interno dell’ecosistema di Bitcoin.

I due network sono collegati da un bridge che blocca i BTC sulla mainnet e ne rilascia una versione wrapped su Bitcoin Hyper, rendendoli utilizzabili nel Layer-2.

