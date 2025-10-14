Deflussi record per gli ETF su Bitcoin: $326 milioni in un giorno

Continua il momento complicato per le criptovalute. Dopo la crisi che ha coinvolto il mercato nel week-end a causa dei dazi, e il recupero di ieri, oggi domina il segno rosso.

Situazione difficile anche per gli ETF che nella giornata di ieri, 13 ottobre, hanno subito deflussi per oltre 326 milioni di dollari.

Quasi tutti gli ETF statunitensi hanno chiuso in rosso, tranne l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che ha segnato un afflusso netto di 522 BTC (circa 60,3 milioni di dollari) e un volume giornaliero di 4,7 miliardi.

Il mese di ottobre era partito forte per gli ETF spot, con oltre 5 miliardi di acquisti nella prima settimana, ma la crisi innescata dall’annuncio di Trump di dazi al 100% sulla Cina, ha frenato gli investitori.

Bitcoin: prese di profitto dopo il rimbalzo

Dopo aver toccato i 115.000 dollari nel weekend, oggi Bitcoin è tornato a 112.636 dollari (-1,6%), con volumi in calo del 23% a 71,47 miliardi. Secondo l’analista Altcoin Sherpa, BTC potrebbe scendere fino a 110.000 dollari, prima di una possibile ripresa.

Anche il resto del mercato crypto mostra segnali di debolezza: i dati on-chain indicano che le balene stanno shortando (ovvero scommettendo su un loro ribasso, ndr) anche altcoin come XRP, DOGE e PEPE.

Larry Fink (BlackRock): “Cautela sulla frenesia da Bitcoin”

Nel frattempo, il CEO di BlackRock Larry Fink ha esortato ad avere un approccio prudente rispetto a Bitcoin.

In un’intervista alla CBS, ha ricordato le sue parole del 2017, quando definì Bitcoin “riciclaggio di denaro” anche se ormai ha cambiato idea: “I mercati ti insegnano a rivedere le tue convinzioni. Oggi credo Bitcoin abbia un ruolo, proprio come l’oro: è un’alternativa.”

Fink ha anche messo in guardia gli investitori: “Per chi vuole diversificare, non è un cattivo asset, ma non dovrebbe mai rappresentare una parte rilevante del portafoglio.”

Nonostante la prudenza mostrata dal suo CEO, BlackRock continua a dominare il settore: il suo ETF Bitcoin IBIT lanciato a gennaio 2024 ha già raggiunto 94 miliardi di dollari in gestione.