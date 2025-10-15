BTC $110,985.89 -1.52%
Previsione prezzo Bitcoin: per gli analisti potrebbe crollare a $96.530

bitcoin BTC
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Diversi analisti restano ribassisti nel breve termine. Anche se Bitcoin ha registrato un rimbalzo, prevedono un altro crollo.
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bitcoin potrebbe subire un altro crollo

Ieri Bitcoin ha subito un altro crollo ed è sceso fino al supporto di 110.000 dollari, per poi riprendere slancio e salire sopra i 113.000 dollari stamattina. Anche se ha registrato un rimbalzo, molti analisti restano bearish nel breve termine e prevedono un altro tonfo.

Gli analisti prevedono un nuovo crollo dell’asset

Julio Moreno, head of research della piattaforma CryptoQuant, ha notato che i trader short stanno tentando per la terza volta di spingere Bitcoin verso il range chiave tra 110.000 e 108.000 dollari. Ricorda che anche venerdì, poco prima del forte sell-off, si era formato un accumulo simile.

Bitcoin
Il range tra $110K e $108K è diventato il target dei ribassisti. Fonte: CryptoQuant

Anche l’analista crypto Ali Martinez prevede una possibile correzione. Bitcoin, secondo l’esperto, deve recuperare la soglia dei 119.000 dollari per proseguire il movimento rialzista. Altrimenti, il rischio è un nuovo crollo e stima un target ribassista fino a 96.530 dollari.

Analisi del prezzo di Bitcoin
Bitcoin resta vicino alla zona di sopravvalutazione e potrebbe correggere verso i 96.500 dollari. Fonte: Ali Martinez

Mike McGlone, senior commodity strategist di Bloomberg, ha notato un aspetto chiave nella recente performance dell’asset. Anche se Bitcoin presenta un livello di rischio molto più elevato rispetto all’S&P 500, i suoi rendimenti sono stati praticamente identici da quando ha superato i 100.000 dollari.

In pratica, Bitcoin non sta compensando con guadagni proporzionati l’alto rischio che comporta.

Inoltre, l’esperto ha avvertito che, se nel 2025 la maggior parte degli asset rischiosi dovesse ottenere rendimenti inferiori a quelli dell’oro, potrebbe rappresentare un possibile campanello d’allarme per i mercati.

A supporto della sua prospettiva sono anche i flussi in uscita dai fondi spot su Bitcoin, che indicano come molti investitori istituzionali stanno liquidando le loro posizioni in risposta al contesto del mercato attuale.

Intanto l’oro guadagna terreno

Nel frattempo il dollaro sta perdendo valore e sta guadagnando terreno il cosiddetto “debasement trade” (la tendenza a rifugiarsi in asset scarsi per proteggersi dalla svalutazione delle valute tradizionali). L’oro, infatti, è salito a 4.200 dollari l’oncia.

Il crollo di Bitcoin ha ulteriormente ampliato la differenza tra i due asset. La crypto di maggior valore potrebbe però tentare un recupero, dato che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha accennato a possibili tagli dei tassi di interesse nel suo discorso di ieri, citando un mercato del lavoro debole.

Per la prima volta nella storia i futures sull’oro hanno superato i 4.200 dollari l’oncia. Si tratta di un aumento di circa il 60% solo nel 2025.

Il rally dei metalli preziosi ha ampiamente superato la performance dei principali indici azionari: oro e argento hanno registrato un incremento oltre quattro volte superiore rispetto all’S&P 500.

Commentando questo sviluppo, il CEO di Bitwise Investment, Hunter Horsley, ha dichiarato:

“È tutta una questione di svalutazione. Diventa sempre più evidente che tutte le asset class — azioni, immobili, criptovalute, commodity, valute, obbligazioni, credito e infrastrutture — possono e forse devono essere valutate in funzione di quanto riescono a trarre vantaggio dalla svalutazione monetaria in atto e futura.”

Secondo molti analisti, il fatto che sia gli asset rifugio che i mercati di rischio stiano crescendo insieme è un segnale che gli investitori iniziano a preoccuparsi seriamente per la stabilità delle valute fiat.

Performance di Bitcoin

Al momento la valuta di Satoshi Nakamoto sta scambiando al livello di 112.416 dollari, con un aumento dell’1,82% nel grafico giornaliero.

Negli altri timeframe rimane in rosso: in quello settimanale ha registrato una perdita dell’8%, mentre in quello mensile del 2%.

Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
