L’AI di Perplexity prevede nuovi massimi per XRP, Solana ed Ethereum

Il modello di intelligenza artificiale di Perplexity resta bullish sulle tre altcoin e prevede rally esplosivi entro fine anno.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo un inizio d’ottobre esplosivo, in cui Bitcoin ha segnato un record dietro l’altro, il mercato ha rallentato per le prese di profitto e liquidazioni.

Il mese, che si è guadagnato il nomignolo di “Uptober” per la tendenza a chiudere in rialzo, lascia spazio per una nuova ripresa. Molti analisti e i modelli AI, come Perplexity, sono bullish anche per i prossimi mesi, per via del clima favorevole negli Stati Uniti portato da Trump.

Se gli USA delineassero una regolamentazione chiara per le crypto (e il primo passo è il Genius Act per le stablecoin), allora potrebbero affluire nuovi capitali nel mercato.

Il modello di intelligenza artificiale di Perplexity prevede rally esplosivi in particolare per XRP, Solana e Ethereum.

Perplexity prevede un target di fine anno di $10 per XRP

L’AI di Perplexity è rialzista sul token di Ripple. Stima che potrebbe salire fino a 10 dollari entro fine anno, triplicando di fatto il suo valore. Al momento XRP sta scambiando in profondo rosso al livello di 2,80 dollari, con un calo del 2,11%.

L’asset ha registrato una buona performance durante l’anno. XRP è cresciuto del 443% in un anno, battendo Bitcoin e Ethereum.

Dopo la fine della causa legale tra Ripple e la SEC a luglio, il token di Ripple ha toccato un picco di 3,65 dollari.

Per il modello AI, XRP potrebbe arrivare a 5 dollari a dicembre, ma solo se riuscirà a recuperare il massimo di luglio. Stima anche un target più rialzista di 10 dollari, se gli ETF spot basati sull’altcoin dovessero ricevere l’ok da parte della SEC.

Inoltre, nel corso dell’anno si sono formate tre bullish flag, due delle quali durante l’estate. Una struttura che potrebbe segnalare un nuovo slancio rialzista nell’ultimo trimestre.

L’AI ha scritto:

XRP: Le previsioni ottimistiche per XRP entro la fine del 2025 variano ampiamente. Alcuni esperti stimano che il token potrebbe raggiungere circa 5,05 dollari, mentre altri, basandosi su prospettive rialziste e sull’attesa di un possibile ETF, prevedono rialzi fino a 10 dollari o anche di più, con target compresi tra 4,75 e 7 dollari in caso di una nuova bull run nella seconda parte dell’anno.

Perplexity prevede un breakout sopra i $1.000 per Solana

Solana è una delle principali piattaforme di smart contract, con un market cap di oltre 121 miliardi di dollari e un Total Value Locked (TVL) di 12,5 miliardi di dollari.

L’altcoin ha toccato i 250 dollari a gennaio, è scesa fino a 100 dollari ad aprile e ora è tornata a 221, in leggera ripresa con un aumento dello 0,34% nelle ultime 24 ore.

A spingerla al rialzo nei prossimi mesi potrebbero essere le approvazioni degli ETF spot su Solana, un evento che, se confermato, potrebbe innescare afflussi di capitale simili a quelli visti dopo i fondi spot su Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, Solana è uno dei progetti che trarrà maggior beneficio dalla tokenizzazione degli RWA e dall’adozione delle stablecoin, dato che la sua chain è più veloce ed economica di quella di Ethereum.

Dopo il superamento di un pattern di bandiera rialzista, Perplexity stima un possibile balzo tra 700 e 1.000 dollari entro fine anno, oltre tre volte il precedente massimo storico di 293,31 dollari.

L’intelligenza artificiale ha scritto:

Solana (SOL): Le previsioni più ottimistiche indicano che Solana potrebbe raggiungere un valore compreso tra 400 e 450 dollari, mentre alcune stime più rialziste prevedono target fino a 700 o addirittura 1.000 dollari, spinte dalla crescita dell’ecosistema, dagli aggiornamenti infrastrutturali e da una possibile approvazione degli ETF.

Per l’AI Ethereum raggiungerà i $10.000

Ethereum rimane la piattaforma centrale per le dApp e la DeFi, con un market cap di oltre 543 miliardi di dollari e un Total Value Locked (TVL) di 94,47 miliardi di dollari.

Il modello AI di Perplexity prevede che entro la fine anno ETH potrebbe salire a circa 10.000 dollari. Si tratterebbe di un forte balzo del 123% rispetto al prezzo attuale di 4.340 dollari.

A spingere al rialzo potrebbe essere un quadro normativo chiaro per le criptovalute negli Stati Uniti, dato che potrebbe favorire una maggiore adozione.

Attualmente la seconda crypto per market cap sta lottando per sfondare la resistenza. Se riuscisse a superarla, potrebbe spingersi verso i 6.000 dollari o target maggiori. Un calo sotto i 4.000 dollari, potrebbe portarla verso i supporti tra i 3.500 e i 3.700 dollari.

Secondo l’AI, l’asset potrebbe raggiungere i 6.500 dollari entro fine anno o arrivare a 10.000 dollari in uno scenario più rialzista.

L’AI ha scritto:

Ethereum (ETH): Gli analisti più ottimisti prevedono che Ethereum potrebbe raggiungere tra 5.000 e 6.500 dollari entro la fine del 2025, mentre le proiezioni più rialziste parlano di 10.000 dollari o più, sostenute dagli aggiornamenti tecnici e da una forte domanda istituzionale.

Maxi Doge: una nuova meme coin ERC-20 da tenere d’occhio

Gli investitori stanno diversificando il portafoglio non solo con le altcoin consolidate, ma anche con quelle emergenti come Maxi Doge. Il progetto si ispira a Dogecoin ed è in piena prevendita.

MAXI è un token ERC-20 pensato per una community amante del rischio, già molto attiva su Telegram e X. Il progetto prevede di organizzare dei concorsi per mantenere il coinvolgimento degli utenti nel tempo.

Per quanto riguarda la tokenomics, MAXI prevede una supply totale di 150,24 miliardi di token, di cui il 25% verrà destinato al fondo “Maxi Fund”, utilizzato per le attività di marketing e le partnership strategiche.

Gli utenti possono già mettere in staking il token MAXI per ottenere un rendimento passivo. Al momento l’APY è del 120%.