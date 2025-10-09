Wall Street scommette su XRP: accumulo silenzioso in vista dell’ok della SEC

Il prezzo di XRP oggi si attesta intorno ai 2,82 dollari, mantenendo una posizione stabile nonostante la turbolenza che sta colpendo l’intero mercato delle criptovalute. I trader restano cauti ma curiosi, in attenta osservazione di come le prossime decisioni normative e le potenziali approvazioni degli ETF su XRP potrebbero determinare la prossima grande mossa del token.

Nelle ultime 24 ore, XRP ha oscillato tra 2,75 e 2,88 dollari, mostrando chiari segnali di consolidamento del prezzo. Gli investitori istituzionali sembrano aumentare silenziosamente la loro esposizione, con oltre 928 milioni di dollari in XRP ora detenuti in wallet istituzionali. Questa crescente accumulazione suggerisce che il prossimo capitolo di XRP potrebbe dipendere da eventi chiave attesi entro la fine del mese.

Prospettive di mercato: XRP in equilibrio tra speranza e cautela

Dopo anni di incertezze legate alla sua battaglia legale con la SEC statunitense, XRP non solo è riuscito a mantenere la sua rilevanza ma ha anche guadagnato terreno tra gli investitori istituzionali. Il sentiment resta misto: gli investitori retail si mostrano prudenti dopo le recenti liquidazioni, mentre gli operatori istituzionali si stanno posizionando strategicamente in vista di possibili rialzi.

I dati più recenti mostrano oltre 1,9 miliardi di dollari di liquidazioni legate a XRP; tuttavia, nello stesso periodo, l’open interest dei futures su XRP del CME ha superato 1 miliardo di dollari, segnalando un netto aumento dell’attività istituzionale.

“Gli investitori istituzionali non si stanno ritirando da XRP, si stanno preparando a ciò che verrà,”

ha dichiarato un analista di mercato di Canary Capital.

ETF su XRP: cresce l’ottimismo tra trader e istituzioni

La principale fonte di ottimismo nel mercato XRP in questo momento è rappresentata dalle richieste di approvazione per gli ETF su XRP attualmente in attesa del via libera da parte della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Grandi società finanziarie come Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree e Canary Capital hanno presentato domanda per ETF spot su XRP, il che segna un passo importante verso una maggiore adozione istituzionale.

Alcune aziende stanno anche esplorando nuove strutture di ETF, come gli XRP ETF basati sul rendimento con strategie “covered call”, pensati per attrarre investitori tradizionali interessati a un’esposizione più stabile e produttiva nel mondo crypto.

L’esperto legale Bill Morgan ha recentemente sottolineato che GraniteShares ha depositato domanda per un ETF su XRP con leva 3x long e 3x short, offrendo quindi un’esposizione amplificata al prezzo del token.

“Gli ETF a leva su XRP sono il prossimo passo logico – ha dichiarato Morgan – perché li abbiamo già visti per Bitcoin, Ethereum e Solana; ora anche XRP entra in quella stessa categoria.”

Questa mossa colloca XRP tra gli asset digitali di prima fascia nei mercati istituzionali, aprendo la strada a potenziali flussi di capitale significativi una volta raggiunta una maggiore chiarezza normativa.

Tutti gli occhi su ottobre: attese le decisioni della SEC e la licenza bancaria di Ripple

Tra il 18 e il 25 ottobre, la SEC dovrebbe annunciare le proprie decisioni su sei importanti richieste di ETF su XRP. Allo stesso tempo, è in fase di revisione anche la domanda di Ripple per ottenere una licenza bancaria nazionale negli Stati Uniti.

Se entrambe le approvazioni dovessero arrivare, il ruolo di XRP potrebbe trasformarsi radicalmente, passando da semplice asset digitale a strumento finanziario regolamentato di livello istituzionale.

“Ottobre potrebbe essere il mese più cruciale nella storia di XRP – ha dichiarato un analista del settore – e anche una sola approvazione di ETF potrebbe cambiare il sentiment e attrarre miliardi di nuova liquidità.”

Anche se solo una delle richieste dovesse ottenere il via libera, l’effetto sul mercato sarebbe comunque notevole, rafforzando la fiducia degli investitori e attirando nuovo capitale verso XRP grazie a un quadro regolamentare più chiaro.

La corsa crypto di Wall Street

Molti analisti ora vedono XRP come il “dark horse” di Wall Street: un asset spesso sottovalutato, ma sempre più riconosciuto per i suoi solidi fondamentali e i suoi casi d’uso concreti nel mondo reale.

Le stime indicano che i flussi in entrata negli ETF su XRP potrebbero raggiungere tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari, avvicinandosi così alle performance iniziali degli ETF su Bitcoin. La rete di pagamenti globali di Ripple, che si estende su 70 Paesi e include partnership con oltre 1.000 istituzioni finanziarie, rafforza ulteriormente questa prospettiva positiva.

“Se gli ETF e la licenza bancaria di Ripple verranno approvati, XRP non sarà più una semplice criptovaluta; diventerà un ponte finanziario tra la blockchain e il sistema bancario” – ha dichiarato un analista senior di Galaxy Research.

Gli scettici però avvertono che, senza una piena chiarezza normativa, l’entusiasmo potrebbe svanire rapidamente. Per ora, però, XRP rimane uno degli asset più osservati del mercato, posizionandosi silenziosamente per quello che potrebbe essere un quarto trimestre di svolta.