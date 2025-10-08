$700 milioni liquidati in un giorno, il mercato crolla nel panico generale!

Bitcoin, ETH, XRP, SOL, DOGE e XPL hanno guidato le liquidazioni da 700 milioni di dollari nel crollo del mercato delle criptovalute avvenuto oggi.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 8, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il crollo del mercato delle criptovalute di oggi, mercoledì 8 ottobre, ha visto la capitalizzazione di mercato precipitare a 4,1 trilioni di dollari, con un calo superiore al 2,50% nelle ultime 24 ore. Anche l’indice Fear & Greed ha registrato un forte calo del sentiment da 70 (avidità) a 60 (avidità) in un solo giorno.

A causa delle massicce prese di profitto, Bitcoin (BTC) ha perso forza ed è crollato di oltre il 4% a 121.257 dollari dal massimo storico di 126.200 dollari. Ethereum (ETH) registra un calo del 7% a 4.436 dollari, con liquidazioni estremamente più elevate rispetto a Bitcoin nelle ultime 24 ore. Questo è un segno distintivo delle fasi di euforia, in cui la redditività diffusa spesso alimenta un’accelerazione delle prese di profitto e un aumento del rischio di crolli di mercato.

Le principali altcoin: XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) e Hyperliquid (HYPE) hanno registrato un calo del 5-10% nelle ultime 24 ore. Le meme coin Dogecoin (DOGE) e Pepe Coin (PEPE) hanno perso oltre il 7%, mentre Shiba Inu (SHIB) ha cercato di difendere i livelli dopo un calo del 5%. DoubleZero (2Z) e Plasma (XPL) sono scesi rispettivamente del 19% e del 13% quasi.

Il crollo del mercato delle criptovalute è stato causato dalle prese di profitto

Il crollo di oggi del mercato delle criptovalute è dovuto principalmente alle diffuse prese di profitto da parte dei trader ad alto leverage. I forti afflussi di ETF, la rinnovata domanda di spot e derivati e l’aumento dell’attività on-chain hanno portato i detentori a un profitto del 99,5%. Inoltre, i profitti non realizzati dei detentori a breve termine sono saliti al 10%, il che in genere segue un massiccio dumping.

Percentuale di offerta di Bitcoin in profitto – Fonte: CryptoQuant

Gli interessi aperti di Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto un nuovo massimo durante l’ultimo rally del mercato delle criptovalute. Secondo l’analista on-chain Maartunn, l’ultima volta che si è presentata una situazione simile è stato a dicembre, quando si sono verificati mesi di movimenti laterali seguiti da un crollo del 30% del mercato delle criptovalute.

Interessi aperti di Bitcoin e Altcoin – Fonte: TradingView

Anche i detentori a lungo termine e le balene stanno vendendo. Secondo i dati di Onchain Lens, un Bitcoin OG ha depositato 3.000 BTC su Hyperliquid e ha iniziato a venderli per USDC. La balena ha venduto finora 960,57 BTC per 116 milioni di dollari e detiene 46.765 BTC per un valore di 5,7 miliardi di dollari.

L’attuale pullback sta mettendo alla prova le prospettive del mercato, contribuendo a ripristinare la leva finanziaria. Sarà fondamentale vedere dove interverranno gli acquirenti e se i livelli di supporto attireranno una rinnovata domanda, dato che gli esperti hanno previsto un nuovo ATH di 135.000 dollari per Bitcoin.

Massicce liquidazioni di Bitcoin, ETH, XRP, SOL, DOGE, XPL

Secondo i dati di Coinglass, il mercato delle criptovalute ha registrato massicce liquidazioni per 700 milioni di dollari. In particolare, nelle ultime 24 ore sono stati liquidati quasi 550 milioni di dollari in posizioni lunghe e 150 milioni di dollari in posizioni corte, senza segni di acquisti sul ribasso.

Nelle ultime 24 ore sono stati liquidati più di 180.000 trader, con il più grande ordine di liquidazione singolo di swap BTC-USDT del valore di 8,74 milioni di dollari sull’exchange di criptovalute OKX.

Secondo i dati, ETH, BTC, SOL, XRP, DOGE, XPL, WLFI, ASTER, BNB, AVAX e HYPE hanno registrato le liquidazioni più consistenti, causando un crollo più ampio del mercato delle criptovalute.

Liquidazioni totali del mercato delle criptovalute – Fonte: Coinglass

Il crollo del mercato delle criptovalute è avvenuto in vista della pubblicazione dei verbali del FOMC

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni si attesta intorno al 4,13% dopo essere sceso nelle sessioni precedenti in vista della pubblicazione dei verbali del FOMC e dei commenti dei funzionari della Fed, tra cui Jerome Powell. Il mercato si aspetta un altro taglio dei tassi della Fed di 25 punti base questo mese.

Inoltre, l’indice del dollaro USA (DXY) si sta avvicinando oggi a 99, raggiungendo il massimo degli ultimi due mesi dopo i recenti cali che hanno alimentato la ripresa del mercato. Questo avviene in un contesto di preoccupazioni per il protrarsi dello shutdown del governo statunitense e di incertezze globali che hanno fatto aumentare la domanda di beni rifugio.