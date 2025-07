Ethereum vive il suo momento d’oro grazie al GENIUS Act, secondo Bernstein

Gli analisti di Bernstein ritengono che ETH “continuerà a suscitare un forte interesse da parte degli investitori”.

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il presidente degli Stati Uniti ha appena firmato il GENIUS Act e questa notizia ha messo le ali a Ethereum. In una settimana ETH è cresciuto di circa il 25%.

Secondo gli analisti di Bernstein questo è solo l’inizio. ETH “continuerà a registrare un forte interesse da parte degli investitori”.

Lo sostengono gli esperti della nota società di investimento, certi che l’attenzione del mercato finanziario si concentrerà sempre di più su stablecoin e asset tokenizzati.

Giocherà un ruolo chiave anche l’influenza di BlackRock e di altri gestori patrimoniali. La loro presenza nel mercato degli ETF stimolerà l’acquisizione di ETH nei portafogli istituzionali, mentre banche e fintech compreranno i token ETH per coprire le commissioni di transazione su Ethereum.

La domanda di Ethereum si prepara a ricevere una spinta decisa grazie agli attori istituzionali

Diversi esperti di mercato e analisti attribuiscono la corsa del prezzo alla crescente domanda speculativa nei confronti di Ethereum. Cresce anche il numero di società che, come succede per Bitcoin, hanno scelto di mettere in bilancio ETH.

Anche gli ETF su Ethereum stanno guadagnando slancio, dopo la prolungata performance deludente rispetto agli ETF su Bitcoin. Mercoledì scorso, gli ETF spot su Ethereum hanno registrato un afflusso netto giornaliero record di 726,74 milioni di dollari.

“Il GENIUS Act è stato firmato dal presidente degli Stati Uniti venerdì. Le stablecoin sono ora denaro digitale legale. E dato il ruolo centrale delle stablecoin nel suo ecosistema, Ethereum sta finalmente vivendo il suo momento: ETH è salito di circa il 45% nelle ultime due settimane” hanno commentato gli analisti di Bernstein.

“Questo ciclo crypto non è più come quelli passati caratterizzati da boom e crolli,” hanno aggiunto gli analisti di Bernstein. “Questo è il ciclo dei servizi finanziari basati su blockchain”.

Nelle ultime 24 ore, Ether è salito del 3,29% a 3.790 dollari, mentre Bitcoin ha guadagnato l’1,15% portandosi a 119.424 dollari.

Il GENIUS Act gioca un ruolo chiave per posizionare gli USA nello scacchiere mondiale delle crypto

La scorsa settimana, il presidente Trump ha firmato il Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, o GENIUS Act. “Facciamo un passo avanti enorme per consolidare il dominio americano nella finanza globale e nella tecnologia crypto firmando il fondamentale GENIUS Act” ha dichiarato Trump durante la cerimonia di firma.

La norma GENIUS stabilisce un quadro federale per le stablecoin, richiedendo che siano completamente garantite da dollari statunitensi o altri asset altamente liquidi. Prevede inoltre audit annuali per gli emittenti con una capitalizzazione di mercato superiore a 50 miliardi di dollari e stabilisce regole per l’emissione da parte di entità straniere.

In questo contesto, il recente rialzo di Ethereum ha favorito anche l’ecosistema dei token non fungibili, portando il volume di scambi NFT ai massimi da metà gennaio.

La capitalizzazione globale del mercato NFT è salita a 6,04 miliardi di dollari, con un aumento del 16,9% nelle ultime 24 ore, raggiungendo il livello più alto da inizio febbraio, secondo i dati di CoinGecko.