Record storico per Bitcoin ma l’altseason è solo rimandata

Continua a crescere senza sosta Bitcoin, la valuta digitale creata da Satoshi Nakamoto che questa notte ha registrato un nuovo ATH – All Time High, insomma, un nuovo record.

Sebbene il prezzo esatto rimanga difficile da determinare, Bitcoin ha superato i 126.000 dollari grazie a una serie di fattori che in questo momento lo rendono un protagonista assoluto della scena finanziaria.

A favorire la volata di BTC concorrono infatti diversi motivi, a partire dagli investimenti record nei suoi ETF negli USA aiutati da un dollaro sempre più debole. Non bisogna poi dimenticare che in questi giorni è in corso lo shutdown USA, che aumenta l’incertezza e favorisce gli investimenti nei beni rifugio.

Infine, a far volare le criptovalute, è il nuovo clima favorevole portato da Trump, che ha letteralmente cacciato Gary Gensler, per promuovere un suo uomo di fiducia, Paul Atkins, a capo della SEC.

Il rally di questi giorni non è un episodio isolato: BTC ha raddoppiato il proprio valore in un anno. Le altcoin, sempre pronte a seguire BTC, non sono da meno. Ethereum ha toccato quota 4.676$ con un ottimo +3,4%, XRP è a 2,98$ e BNB oltre i 1.200$, tuti dati che confermano l’ottimo momento di forma per le crypto.

Lo stallo politico a Washington, con lo shutdown federale entrato nella sua seconda settimana, ha acceso la miccia: oltre 6 miliardi di dollari sono confluiti in Bitcoin e crypto. Oro e BTC adesso si muovono insieme, con l’oro sopra i 4.000$ e Bitcoin che è diventato sempre più “oro digitale”.

Gli ETF spot volano e la supply è ai minimi

I veri protagonisti di questi giorni restano però gli ETF spot USA. BlackRock e Fidelity hanno registrato 3,24 miliardi di afflussi netti nell’ultima settimana, il secondo miglior dato dall’esordio. Parallelamente, le riserve di BTC sugli exchange sono scese a 2,83 milioni di BTC, il livello più basso negli ultimi sei anni.

Secondo l’analista Ryan Lee di Bitget, il prossimo obiettivo di prezzo per BTC è di 130.000$, mentre ETH potrebbe puntare alla fascia 4.800–5.000$ grazie al traino di BTC e alle novità sul fronte tecnico che arriveranno presto.

L’Altseason è solo rimandata

Secondo Shivam Thakral di BuyUcoin, anche se in questo momento le altcoin stanno andando piuttosto bene, arriverà presto il momento della loro esplosione.

Questo perché la dinamica che porta all’altseason è ciclica. Prima deve crescere Bitcoin, dopodiché, quando inizieranno le prese di profitto, i capitali verranno spostati sulle altcoin. In particolare l’analista ha indicato alcuni token che potrebbero performare meglio di altri come Ethereum, Solana e Chainlink.