Per gli esperti il rally di Bitcoin ed Ethereum non è ancora finito

Il sentiment del mercato è tornato bullish e fioccano le previsioni su entrambi gli asset, molte delle quali stimano un rialzo.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 12, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel fine settimana Bitcoin ed Ethereum hanno ripreso la corsa al rialzo. La seconda crypto per market cap è riuscita a superare la soglia dei 4.000 dollari per la prima volta in otto mesi e ha superato colossi come Mastercard, Netflix ed Exxon Mobil in capitalizzazione, entrando nella classifica dei primi 25 asset più grandi al mondo.

Bitcoin si è ripreso dal crollo sotto i 113.000 dollari della scorsa settimana, trascinando al rialzo tutto il comparto crypto. La spinta è iniziata dopo l’approvazione, da parte di El Salvador, della legge sulle banche di investimento, misura che potrebbe trasformare il Paese in un hub regionale per le criptovalute.

Vista la ripresa, il sentiment è tornato bullish e le previsioni su entrambi gli asset stanno diventando numerose.

La spinta al rialzo non è ancora finita…

A riaccendere l’ottimismo tra gli investitori è stata la previsione di un ex trader di Wall Street: Vivek Raman. Per l’esperto il movimento rialzista dei due asset crypto, iniziato nel fine settimana, non si è ancora esaurito.

Nel suo post ha analizzato il grafico della coppia di trading ETHBTC ( uno dei più seguiti del momento) seguito, per intuire la direzione dei due asset digitali. Il suo intervento è arrivato in risposta a Pentoshi, altro analista crypto, convinto che la coppia sia destinata a salire verso quota 0,055 dopo aver superato 0,036.

Secondo Raman, un traguardo del genere porterebbe Ethereum a 8.250 dollari, spingendo la sua capitalizzazione di mercato a 1.000 miliardi di dollari. In questo scenario, Bitcoin potrebbe arrivare a 150.000 dollari nel breve termine, aumentando le chance che ETH tocchi gli 8.000 dollari.

A spingere al rialzo Ethereum saranno le società che stanno aggiungendo l’altcoin ai propri bilanci. Per Vivek Raman, molti investitori potrebbero spostarsi dalle tesorerie in Bitcoin a quelle in ETH, dando il via a una corsa di Wall Street sull’altcoin.

Per esempio SharpLink Gaming sta già accumulando fortemente Ethereum. Nei giorni scorsi ha firmato degli accordi di acquisto di titoli per 400 milioni di dollari con cinque investitori istituzionali, tramite un’operazione diretta registrata a 21,76 dollari per azione.

Al 10 agosto l’azienda deteneva circa 598.800 ETH. I nuovi fondi, insieme ai 200 milioni già raccolti ma non ancora investiti, dovrebbero spingere la sua tesoreria in ETH oltre i 3 miliardi di dollari.

Le previsioni nel lungo termine sono ancora più rialziste

Per quanto riguarda il lungo termine, Vivek Raman prevede che Bitcoin potrebbe raggiungere la soglia dei 250.000 dollari, mentre Ethereum dovrebbe toccare i 25.000 dollari. Un traguardo che porterebbe la capitalizzazione di mercato dell’altcoin a ben 3.000 miliardi di dollari, mentre quella di Bitcoin a 10.000 miliardi di dollari.

Raman non è l’unico esperto crypto ad aver condiviso previsioni rialziste su Bitcoin ed Ethereum.

Anche il co-fondatore di Ethereum, Joseph Lubin, stima uno scenario bullish. Per lui, se l’altcoin riuscisse a mantenere la corsa al rialzo con questo ritmo, potrebbe superare Bitcoin in capitalizzazione già entro il prossimo anno, con un prezzo di ETH intorno ai 20.000 dollari.

Passando a Bitcoin, ieri l’analista MasterAnanda ha scritto in un post che, analizzato il grafico a relativo a 3 giorni dell’asset, si nota una spinta rialzista molto forte. Secondo MasterAnanda, questa dinamica potrebbe portare l’asset crypto a raggiungere l’obiettivo di 137.000 dollari entro i prossimi due mesi.

Un altro analista, Fapital, ha condiviso le sue previsioni, guardando più avanti, fino al 2032.

Fapital prevede che Bitcoin toccherà gli 889.969 dollari, mentre Ethereum arriverà a 28.000 dollari.

Anche se sono orizzonti temporali diversi, sembrano tutte concordare che l’atcoin finirà per raggiungere l’obiettivo dei 20.000 dollari.

Al momento ETH sta scambiando al livello di 4.288 dollari, con un rialzo dello 0,6%. Anche negli altri grafici è in verde: in quello mensile ha segnato un +45%, mentre in quello settimanale un aumento del 17%.

Grafico giornaliero di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

Prevendita da record per un nuovo token ERC-20

Viste le molteplici stime bullish, molti investitori stanno già entrando nell’ecosistema di Ethereum puntando su progetti emergenti che potrebbero beneficiare del suo slancio.

Uno di questi è Token6900, una nuova meme coin ERC-20 che non presenta alcuna roadmap o caso d’uso, se non la possibilità di metterla in staking. Il progetto punta tutto su hype e ironia per coinvolgere la community, già molto ampia su X e Instagram.

Attualmente la meme coin è in fase di prevendita, disponibile al prezzo di 0,006925 dollari sul sito ufficiale del progetto.