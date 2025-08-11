Ethereum accelera e supera la capitalizzazione di mercato di Mastercard
Nelle ultime 24 ore Ethereum (ETH) ha registrato un rialzo dell’1,45%, toccando un picco di 4.313,21 dollari e prolungando i guadagni registrati negli ultimi 30 giorni.
Grazie al sostanziale aumento dei volumi di scambio, la seconda criptovaluta più importante del mercato ha superato Mastercard con una capitalizzazione di mercato di quasi 520 miliardi di dollari. Il token ETH è diventato ora il 22° asset più grande per capitalizzazione di mercato.
Al momento della pubblicazione dell’articolo, secondo i dati di CoinMarketCap, il token ETH viene scambiato a 4.270 dollari, registrando un notevole aumento del 43,52% negli ultimi 30 giorni.
Inoltre, ETH si trova ora al 13% soltanto dall’eguagliare il suo massimo storico di 4.878 dollari, raggiunto nel novembre 2021. I trader di Polymarket hanno previsto una sbalorditiva probabilità del 96% che il prezzo di Ethereum raggiunga i 4.400 dollari, mentre il 76% ritiene che supererà il suo precedente ATH per raggiungere i 5.000 dollari prima della fine dell’anno.
Secondo gli analisti il prezzo di Ethereum aumenterà notevolmente nei prossimi mesi
I trader, gli investitori istituzionali e gli analisti sono convinti che l’attuale aumento dei prezzi potrebbe essere l’inizio di un rialzo più ampio e sostenuto.
Secondo l’analista tecnico Lord Hawkins, Ethereum sta uscendo da un classico pattern di accumulo Wyckoff. Questo significa che il recente aumento del prezzo è una zona di resistenza “Sign of Strength” (SOS), tipicamente seguita da un breve pullback per confermare il nuovo trend rialzista.
Se questo pattern dovesse continuare, ETH potrebbe entrare in una fase di rialzo, spingendo i prezzi verso i 6.000 dollari.
Secondo l’analista Titan of Crypto, dopo aver rotto un pattern triangolare simmetrico pluriennale, il token ETH sta segnalando un trend “estremamente rialzista”. L’analista Crypto Rover ha spiegato che la dimensione del triangolo mostra un potenziale obiettivo di 8.000 dollari.
Secondo Nilesh Verma, ETH mostra un pattern ripetitivo osservato nel 2017 e nel 2020. La criptovaluta registra un forte rialzo dopo aver ritestato un importante supporto di fondo, Verma ha previsto.
“Minimo 10.000 dollari, scenario rialzista 16.000-20.000 dollari nei prossimi 6-8 mesi”.
Gli afflussi negli ETF e l’accumulo delle balene spingono i prezzi al rialzo
Secondo i dati di Sosovalue, venerdì gli ETF spot su Ethereum hanno registrato un afflusso netto giornaliero totale di 461,21 milioni di dollari. Si tratta di un dato superiore a quello di Bitcoin, pari a 403 milioni di dollari.
Inoltre, le balene stanno accumulando ETH in modo aggressivo, segnalando un forte sentiment rialzista. Secondo la società di analisi on-chain LookOnChain, lunedì una balena di spicco ha accumulato 49.533 ETH, per un valore di 212 milioni di dollari. In un post pubblicato su X, la società ha riportato che:
“Nell’ultima settimana, hanno accumulato 221.166 ETH (946,6 milioni di dollari) da FalconX, Galaxy Digital e BitGo”.
Anche il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha acquistato 1.250 ETH per 5,29 milioni di dollari, insieme ad altre altcoin, tra cui Lido Dao (LDO), USDC e PENDLE.
Il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin detiene attualmente 240.042 Ethereum, per un valore di circa 1,01 miliardi di dollari, che lo hanno di fatto reso un “miliardario onchain”.
